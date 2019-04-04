LG, Honnover Messe 2019’da akıllı üretim çözümlerini tanıtıyor

LG, kardeş kuruluşu CNS ile Almanya’da düzenlenen düzenlenen Hannover Messe 2019’da akıllı üretim çözümlerini sergiliyor.

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LG otomatik fabrika sistemleri geliştiriliyor!

Birçok farklı iş kolunun ilgisini çekecek endüstriyel otonom sürüş robotlarından, tam otomatik fabrikalar için entegre platformalara kadar birçok ürünü katıldığı bu fuarda sergiliyor.Fuarın yıldızı olarak görülen akıllı otomasyona sahip fabrikalarda üretkenliği ve kaliteyi yükseltmek için geliştirilen endüstriyel bir kendi kendine sürüş robotu olan Mobile Manipulator oldu.Otomatik Kılavuzlu Araç kullanan 6 eksenli bir robot olan Mobil Manipülatör, üretim hattının belirlenen bir alanı boyunca ilerlerken, parça taşımak, ürünleri monte etmek ve denetim yapmak gibi çok farklı aksiyon gerçekleştirebiliyor.

Gerçekleşen fuarda LG standını ziyaret eden katılımcılar, LG’nin kalite denetimlerini iyileştirmek için yapay zeka çözümü MAVIN’le de (Makine Öğrenme Tabanlı Görsel Denetim) tanışıyor. Materials & Production Engineering Research Institute tarafından geliştirilen derin öğrenme algoritmalarını kullanan MAVIN, ekranlar, kamera modülleri ve elektrikli araç akülerinin de aralarında bulunduğu elektronik bileşenler için ürün hattındaki hataları yüzde 99’a varan doğruluk oranıyla belirliyor.

LG CNS, akıllı otomatik fabrikalar için entegre bir platform olan Factova’yı da tanıtıyor. Factova, yapay zeka teknolojisini üretim süreçlerinden toplanan büyük verilerle entegre ederek zahmetsizce fabrika otomasyonunun temelini oluşturuyor. Factova Siber Cyber Physical System, 3 boyutlu bir sanal alanda, robotların ve tesislerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor.

LG Üretim Bölümü Başkan Yardımcısı Kim Byung-yeol “Hannover Messe, LG’nin endüstriyel teknolojiler alanındaki ve akıllı üretim çözümlerini göstermek için mükemmel bir alan. LG, mevcut yeteneklerini geliştirerek akıllı üretim çözümlerinin sınırlarını zorluyor” dedi.