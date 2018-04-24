LG G7 ThinQ renderı gümüş renkli yeni G7’yi gözler önüne serdi

Bizler önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulmasını beklerken @evleaks yine kendisinden bekleneni yaptı ve LG G7 ThinQ renderı ile telefonun gümüş renkli seçeneği için oluşturulmuş görselini paylaştı. Daha öncesinde telefondaki çentiği kanıtlayan görseli yayımlayan Blass’in yeni sızıntısı tasarım hakkında daha net bilgiler veriyor. Yeni telefonun her açıdan görülmesi sayesinde G7’yi ilk defa bu kadar detaylı inceledik.

Çentikli geleceği görselden de artık kesinleşen LG G7 ThinQ’in çerçeveleri siyah renkte. Tahminimizce diğer renk seçeneklerinde de çerçeve rengi sabit olacak. Çentik üstünde ahize ve kameralar yer alıyor. Bunların yanında ışık ve yakınlık sensörü de çentiğin içine yerleştirilmiş durumda. G7 ThinQ’in alt çerçevesi görüldüğü gibi biraz daha kalın.

G7 ThinQ, redux pic.twitter.com/QBWceCtr1a — Evan Blass (@evleaks) 23 Nisan 2018

LG G7 ThinQ renderı ile öğrendiklerimiz

Arka kısmına gelecek olursak doğrudan parmak izi sensörü gözümüze çarpıyor. Lakin G7 ThinQ’in güç tuşu üstte sağ tarafta olacak. Yanında bulunan çift kamera sisteminin tam ortaya ve dik bir şekilde kurulduğunu görüyoruz. Esas gizem ise telefonun sol tarafında yatıyor. Bu kısımda görüğümüz 3 tuştan ikisinin ses için olduğu bariz lakin üçüncü tuşun ne olduğu henüz net değil. İddialar ThinQ serisi ile gelen yeni yapay zekaya özel bir tuş olduğu. Bu şekilde Google Assistant’a daha hılzı erişebileceksiniz.

Alt kımsında USB-C girişini gördüğümüz gibi 3.5 mm kulaklık girişinin de buraya yerleştirildiği görülüyor. USB girişinin sol tarafında ise hoparlör dikkatleri çekiyor. Telefonun tepesinde ise SIM ve microSD kart giriş yeri mevcut. İçerisinde en yeni Snapdragon 845 işlemci yongası olduğunu düşündüğümüz yeni LG G7 telefon 6 inç büyüklüğünde olacak. 6 GB belleğe sahip olması beklenen telefonun 3.000 mAh bataryası yeterli pil ömrü sağlayacak mı bakalım.

2 Mayıs’ta ABD’nin new York şehrinde tanıtılacak olan LG G7 ThinQ bakalım firmanın beklediği yükselişine yardımcı olacak mı?