LG G7 ThinQ çentiği kapatılabilecek

Hatırlarsanız mart ayında LG G7 ThinQ çentiği için “opsiyonlu” olarak geleceğini açıklamıştık. O haberimizde ortaya çıkan bir video telfeonun çentikli ve çentiksiz halini gösteriyordu. LG G7 ThinQ bu özelliği ile daha da merak uyandırmıştı. Çin’in sosyal medyası Weibo’da ortaya çıkan görsel merak edilen soruya nihayt net bir yanıt getirdi.

LG G7 ThinQ çentiği kapatılıp açılabilecek

Şimdi ise yeni bir ekran görüntüsü cihazın bu özelliğini “Çentik ayarları” kısmı ile kanıtlamış oldu. New Second Screen adlı özellik sayesinde yeni G7’nin çentiğini dilediğiniz zaman kaldırabileceksiniz. Seçenekler bu kadar da değil. LG G7 ThinQ ayrıca bildirim çubuğunun rengini değiştirmenizi de mümkün kılıyor.

Lakin bir uyarı yapalım çentik fiziksel olarak ortadan kalkmıyor, sadece yan taraflarına da siyah çubuklar gelerek çentiği tepe çerçevesi şeklinde tamamlayacak. RGBW LCD ekrana sahip olması beklenen LG G7’de AMOLED’in meşhur siyahlığı bulunmayacak. Baakalım bu durum çentiğin siyah çubuklar arasında gerçekten kaybolmasını mümkün kılacak mı?