G7 ThinQ için resmi ekran bilgileri geldi

Güney Koreli irma LG önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtacağı G7 ThinQ için resmi ekran bilgilerini paylaştı. Birkaç haftadır hakkında sürekli sızıntı bilgiler duyduğumuz G7 ThinQ için şimdi ekranı hakkında resmi bilgiler firma tarafından yayımlandı.

Buna göre telefon beklendiği gibi Full Vision ekranda çentikli olarak gelecek. 6.1 inç boyutunda olan ekranda LG’nin ürettiği en son LCD teknolojisi Super Bright Display panel bulunacak. QHD+ çözünürlük sunacak ekran 3120 x 1440 px destekleyecek. Bu da telefonun ekran oranını 19.5:9 yapıyor. LG’nin açıklamasında yeni modelin alt çerçevesinin %50 daha ince olduğu ifade ediliyor.

G7 ThinQ ile Super Bright Display ekran dönemi

Yeni teknoloji DCI-P3 senk aralığını %100 kapsayan bir sistem. Bu özelliğin yanında cihazın ayarlar menüsünde altı farklı renk modu bulunacak. Auto, Eco, Cinema, Sports, Game ve Expert adlı bu modlar telefonu kullandığınız ihtiyaca göre kaliteli görüntü sunmak için hizmet verecek.

Super Bright Display, desteklenen modlarda RGB çubukları yardımı ile renk gaması için ince ayar yapmanıza da imkan sunacak. Bu detaylı özellik telefon ekranını en üst seviyede kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar düşünülerek eklenmiş. Son olarak telefonun ThinQ kısmı ile gelen yapay zeka hem kamera özelliklerine hem de Google Assistant gibi odaklı özelliklere daha fazla destek verecek. Assistant için özel bir de tuş bulunacak.