Geçtiğimiz günlerde LG bayrak gemisi serisinin yeni modeli G6’nın önden bir fotoğrafını yayınlamıştı ve bu fotoğrafta telefonun bir kısmı gözüküyordu.

Bu sefer de LG G6’nın arka tarafının fotoğrafı internete düştü. Görünen o ki telefon gönderilmeye hazır gözüküyor. Telefonun arkası parlak. Bu yönden iPhone 7’nin Jet Black modeline benziyor. Telefonun arkasında iki adet lens ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefon 26 Şubat tarihinde Mobile World Congress’te tanıtılacak.

Telefon G5 modeli gibi modüler olmayacak. Ancak görünüş olarak bir önceki modele çok benzer olacak. Telefonda 3.5 milimetre kulaklık girişi yer alıyor ve ön tarafı neredeyse tamamen ekrandan oluşuyor .