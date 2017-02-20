LG G6’nın İkinci Kamerası Mükemmel Instagram Fotoğrafları Çekebilir

LG G6’nın arka tarafında iki adet 13 megapiksel kamera yer alacağını biliyoruz ve şirkette bunu yaptığı blog gönderisiyle kesinleştirdi.

LG G6’nın ön kamerası 100 derecelik görüş açısına sahip ancak arkadaki iki kamera daha geniş bir açı sunuyor. 125 derecelik açıya sahip kameralar 1:1 oranında kare fotoğraflar çekebiliyor. Bu fotoğraflar özellikle Instagram için mükemmel.

G6 firmanın ilk çift arka kameralı telefonu değil. Geçen yıl piyasaya çıkan V20 16 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere iki arka kameraya sahipti. Ondna önce çıkan G5’te aynı şekilde piyasaya çıkmıştı.

G6 18:9 oranıyla alışılmadık derecede uzun. Kameralar bunun avantajını kullanabilir. Ayrıca kameranın 360 derecelik panaroma modu, renkleri arttıran yemek modu ve kare çekim modu bulunuyor. G6’nın birçok özelliği ortaya çıktı. Ancak 26 Şubat tarihinde Mobile World Congress’te tanıtılana kadar tam anlamıyla telefonun hangi özelliklerde olduğunu bilemeyeceğiz.