LG, G4 ve V10 Modellerindeki Problem Nedeniyle Mahkemeye Verildi

LG G4 ve V10 kullanıcıları telefonlarının yeniden başlama döngüsüne girmesinden dolayı şirkete bir çok suçlama yöneltti ve bu konuda dava açtı.

Kullanıcılar LG’nin telefonların sürekli olarak yeniden başlatma döngüsüne girdiğinden haberdar olduğundan ve hatta bu arızalı telefonlardan bir çoğunu değişim programı ile kullanıcılara geri verdiği yönünde suçlamalar yöneltiyor. Haksız ticaret ve garanti yasalarının ihlal edilmesi gibi bir çok suçlamanın bulunduğu dava Kaliforniya Federal Mahkemesi’nde görülecek.

Geçtiğiiz sene yüzlerce G4 kullanıcısı Twitter, Reddit ve YouTube’dan bu problemi duyurmuştu. Ayrıca şirketin problemli G4 modellerini geri toplaması için bir imza kampanyası dahi başlatılmıştı. Şirket bu problemden haberar olduklarını ve bunun bileşenler arasındaki gevşek temastan kaynaklandığını açıklamıştı. Bunun sonucunda ise yedek cihazlar ve düzeltmeler başlandı. Ancak davada şirketin hala daha yeniden başlatma hatası olan telefonlar ürettiği belirtiliyor. Ekim 2015’te piyasaya çıkan V10’da G4 ile benzer özelliklere sahip ve çok sayıda V10 kullanıcısı yeniden başlatma problemi yaşıyor.

Bunun nedenlerinden birisininde her iki modelin işlemcilerinin anakarta yetersiz bir şekilde lehimlendiği ve bu yüzden ısıya dayanamayacakları olduğu yer alıyor. Telefonlar ilk olarak yavaş yavaş donmaya ve takılmaya başlıyor en sonunda ise aşırı ısınma sonucu bir yeniden başlatma döngüsüne giriyor.