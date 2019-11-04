Genel
LG G Pad 5 10.1 tanıtıldı!
LG, 8.200 mAh kapasiteye sahip devasa bataryası ile dikkatleri üzerine çeken yeni tableti G Pad 5 10.1 modelini resmi olarak tanıttı.
8.200 mAh kapasiteye sahip bataryası ile şarj sorunu yaratmamayı hedefleyen G Pad 5 10.1, donanım özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ürünün ülke pazarlarına ne zaman gireceği ve fiyatının da ne olacağı şu an için bilinmiyor.
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LG’nin yeni tablet modeli 10.1 inç boyutunda ve tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. IPS LCD türündeki bu ekranın 178 derecelik görüntüleme açısı bulunuyor.
LG G Pad 5 10.1, iPad Mini’ye benzer bir his veren tabletin 8 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kamerası sol üst köşede, LG logosu ise yine arka tarafta yer alıyor. Cihazın yan tarafında parmak izi okuyucu yer alırken, alt tarafında hoparlör ızgarası ve USB-C portu bulunuyor. Üstte ise 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. 247.2 x 150.7 x 8 mm boyutlarındaki tablet, 498 gram ağırlığa sahip.
Tabletin ön tarafta ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Qualcomm’un 1.6 GHz hızında çalışan Snapdragon 821 işlemcisinden güç alan tablet, 4 GB LPDDR4 RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor.
LG G Pad 5 10.1 donanım özellikleri
- 10.1 inç boyutunda FHD+ 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran
- Snapdragon 821 işlemci 4 çekirdekli (1.6 GHz)
- 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı
- 512 GB kadar MicroSD kart desteği
- 5 megapiksel çözünürlüğünde seldie kamera
- 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera
- Parmak izi okuyucu sensörü
- SIM kart desteği
- 3.5 mm kulaklık girişi
- USB Type-C
- 8.200 mAh kapasiteli batarya
- Quick Charge 3.0 desteği
- Android 9 Pie
Genel
Türk Telekom, Abonelikli Bağış Sistemi’ni başlattı
Türk Telekom ile Türk Kızılay’ı, Abonelikli Bağış Sistemi için yaptıkları iş birliği ile mobil operatörler arasında bir ilke imza attı.
Türk Telekom ile Türk Kızılay arasındaki iş birliğiyle Kızılay’a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom’u kullananlar, tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek. Bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek.
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Türk Telekom, milli değeri olan Türk Kızılay ile daha önce eşi görülmemiş bir işbirliğine giderek Türkiye’de bir ilke imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre, 151 yıldır hiçbir ayrım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay’a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek için kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi’ni Türkiye’de devreye soktu.
Türk Telekom ile 3965’e SMS göndermek yeterli
Türk Kızılay’a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için kullanıcının 3965 numarasına bir SMS göndermesi yeterli oluyor. Tek bir SMS ile abone olan kullanıcı, abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde 10 TL bağışta bulunabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Böylesi önemli bir dernek ile iş birliği içinde olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Kızılay yurt içinde ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yapılan yardımları büyük ölçüde arttıracak. Böylesine anlamlı bir hizmeti Kızılay Haftası’nda hayata geçirmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Türk Kızılay’a yapılan bağış miktarı, kullanıcının faturasına yansıtılacak ya da bakiyesinden düşülecek ve kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabilecek.
Genel
Cygnus Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
İnsansız kargo aracı Cygnus, yaklaşık 4 ton malzemeyle bu sabah Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) vardığı bildirildi.
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Space.com’un haberine göre, Ay’da yürüyen 4. insan olan ve bu yılbaşında hayatını kaybeden astronot Alan Bean‘in ismiyle anılan Cygnus NG-12, UUİ’deki astronotların kullandığı robot kol ile yakalandı.
Cygnus’un içinde, 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre 2‘yi onarmak için ihtiyaç duyulan malzemeler de bulunuyor. Cihaz, karanlık madde kanıtı aramak için tasarlanmış ve 2011’den beri istasyonun dışına monte edilmişti. NASA, yıllar içinde arıza veren dört soğutma pompasından üçü ve bir dizi onarımını tamamlayıp Uluslararası Uzay İstasyonu’un uzay yürüyüşü sırasında sağlığına kavuşturmak istiyor.
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Cygnus, kurabiye hamuru, fare ve daha fazlasını barındırıyor.
Bugün istasyonun birleşme modülüne yerleştirilecek Cygnus NG-12’nin, uzayda pişirilmesi planlanan kurabiye hamuru ve astronotları ağır radyasyondan korumak için tasarlanmış yeni bir yelek dahil olmak üzere deney fareleri, aletleri ve malzemelerden oluşan 3 bin 700 kilogram yük taşıdığı belirtildi.
Hamur pişirme deneyinin başarılı olması halinde ilk kez UUİ’ye fırından yeni çıkmış damla çikolatalı kurabiye kokusunun yayılacağı ifade edildi. Cygnus NG-12, hafta sonu Amerikan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman’ın Antares roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.
Genel
Facebook ikinci istasyonu Denizli’de açılacak
Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen ve ilki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle İstanbul Maslak‘ta açılan Facebook İstasyon’un ikincisinin Denizli’de kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.
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Denizli Ticaret Odası (DTO)Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan Denizli Facebook İstasyon’u protokolünü imzaladı. Erdoğan, ilki TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu‘nun da katılımıyla Eylül ayında İstanbul düzenlenen törenle açılan istasyonun 2.’sinin Denizli’de kurulacağını kaydetti.
Erdoğan, “Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ile girişimcilerimizin, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizle, Denizli’mize yılda 2 bin 300 sertifikalı yeni girişimci kazandırıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, bir süredir de,kendi alanında Türkiye’nin en büyük teşkilatı olan TOBB Genç Girişimci Kurulumuzun İl İcra Komitesi üyelerimizle, bu konunun üzerinde çalışıyorduk. İstanbul’daki Facebook İstasyon’danda büyük ve etkin bir istasyonu, bu protokol sayesinde Denizli’mize kazandıracak, Anadolu’daki ilk istasyonu açacağız. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Facebook İstasyon’un eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana alanda çalışacağını anlatan Erdoğan, istasyon sayesinde, girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirileceğini, böylelikle girişimlerinin sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da destekleneceğini vurguladı.
Facebook İstasyon’dan, herkes faydalanabilecek. Eğitimler ile etkinlikler, Facebook ile proje ortakları tarafından düzenlenecek. Tüm aktiviteler, ücretsiz olacak. İstasyon, kendi etkinliklerini düzenlemek isteyenlere de, içerik doğrultusunda imkan tanıyacak.