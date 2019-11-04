LG G Pad 5 10.1 tanıtıldı!

Türk Telekom ile Türk Kızılay’ı, Abonelikli Bağış Sistemi için yaptıkları iş birliği ile mobil operatörler arasında bir ilke imza attı.

Türk Telekom ile Türk Kızılay arasındaki iş birliğiyle Kızılay’a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom’u kullananlar, tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek. Bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek.

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Türk Telekom, milli değeri olan Türk Kızılay ile daha önce eşi görülmemiş bir işbirliğine giderek Türkiye’de bir ilke imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre, 151 yıldır hiçbir ayrım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay’a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek için kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi’ni Türkiye’de devreye soktu.

Türk Telekom ile 3965’e SMS göndermek yeterli

Türk Kızılay’a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için kullanıcının 3965 numarasına bir SMS göndermesi yeterli oluyor. Tek bir SMS ile abone olan kullanıcı, abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde 10 TL bağışta bulunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Böylesi önemli bir dernek ile iş birliği içinde olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Kızılay yurt içinde ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yapılan yardımları büyük ölçüde arttıracak. Böylesine anlamlı bir hizmeti Kızılay Haftası’nda hayata geçirmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Türk Kızılay’a yapılan bağış miktarı, kullanıcının faturasına yansıtılacak ya da bakiyesinden düşülecek ve kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabilecek.