LG Energy Solution: Pil Devi Borsaya Giriş Yaptı

Güney Koreli pil üreticisi LG Energy Solution, ülkenin şimdiye kadarki en büyük hisse teklifi olduktan sonra borsaya giriş yaptı. Hisseler, günü %65,8 daha yüksek bitirmeden önce ilk halka arz (IPO) fiyatını kısaca ikiye katladı.

Şirket, bu ayın başlarında halka arzda 12,8 trilyon won (10,6 milyar dolar) topladı.

Bu güçlü performans, LG Energy Solution’ı Samsung Electronics’ten sonra Seul’ün karşılaştırmalı Kospi endeksinde en değerli ikinci firma yaptı.

Halka arz, Çin’in Alibaba Grubu’nun 2019’daki Hong Kong ikincil listesinde 12,9 milyar dolar toplamasından bu yana Asya’nın en büyük sermaye fonu artırımı oldu.

LG Energy Solution kayıtları, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan yoğun talep gördü ve Güney Koreli şirketler ve elektrikli araç endüstrisi ile ilişkili işletmelere yönelik iştahın devam ettiğini gösterdi.

LG Energy Solution nedir?

20.000’den fazla çalışanı olan şirket, Güney Kore’nin en büyük kimya şirketi LG Chem’den ayrıldı. LG Chem’in ana şirketi LG Corporation, aynı zamanda LG adını taşıyan elektronik devine de sahip.

LG Energy Solution, küresel elektrikli araç (EV) pil pazarının %20’sinden fazlasını oluşturuyor ve Tesla, General Motors ve Volkswagen gibi otomobil devlerine tedarik sağlıyor. Aynı zamanda drone’lar ve gemiler için piller üretiyor ve Nasa’ya pille çalışan uzay giysileri tedarik ediyor.

Şirket bu haftanın başlarında, General Motors ile ABD’de 2,6 milyar dolarlık bir pil fabrikası kurmayı planladığını duyurdu. Şirketler, tesisin 2024 yılının sonlarında açılmasını beklediklerini söylediler.

General Motors başkanı ve CEO’su Mary Barra, “On yılın ortalarında EV lideri olacak ürünlere, pil hücresi kapasitesine ve araç montaj kapasitesine sahip olacağız” dedi.

Piller neden çok satıyor?

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve şirketler net sıfır hedefleri belirlerken, işletmeler evlerimiz, fabrikalarımız ve ulaşımımız için petrol, gaz ve kömür yaktığımızda açığa çıkan karbondioksit gibi sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarını arıyor.

Net sıfır, atmosferdeki sera gazı miktarına ekleme yapmamak anlamına geliyor. Bunu başarmak, emisyonları mümkün olduğunca azaltmak ve kalanları eşdeğer bir miktarı kaldırarak dengelemek anlamına geliyor. Net sıfıra ulaşmak, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçmeyi ve benzin ve dizelle çalışan araçlar yerine elektrik ve hidrojenle çalışan araçları tercih etmeyi içeriyor. Bu geçiş, özellikle araçlar için çok fazla pil gerektirecek.

Çarşamba günü, Tesla’nın CEO’su Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisinin satışlarının bu yıl 2021’e kıyasla %50’den fazla büyümesini beklediğini söyledi. Bu, satışların %71 oranında artmasıyla geçen yıl için rekor 5,5 milyar dolarlık kazanç kaydetmesiyle geldi.

Yine bu hafta, Avustralya’nın en zengin adamı tarafından kurulan madencilik devi, Williams Formula 1 yarış takımının pil ve teknoloji kolunu 222,2 milyon dolara satın alıyor.

Fortescue Metals, İngiltere merkezli Williams Advanced Engineering’i özel sermaye şirketi EMK Capital ve Williams Grand Prix Engineering’dan satın alıyor. Anlaşma, demir cevheri üreticisinin 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmasına yardımcı olmasını amaçlıyor.

Geçen hafta, Birleşik Krallık’ta elektrikli otomobil akülerinin seri üretimini planlayan bir firma, Northumberland’deki fabrikası için hükümet fonu sağladı.

Britishvolt, iki yıl önce Cambois’daki sözde giga fabrikası için planlarını açıklayarak, bunun 3.000 iş yaratacağını söyledi.