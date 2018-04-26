LG Electronics telefon alanında hala zararda

Yeni çeyreğe girerken büyük firmalardan LG Electronics de ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Uzun zmaandır telefon alanında mücadele veren teknoloji firması 2018’in ilk üç ayında tüm ürünlerinden toplam 14.1 milyar dolar kazanç elde ederken bunun 1.03 milyar dolarını kâr yazmış. Satışlarını bu şekilde %3,2 yükselten LG gelirini ise %20 arttırdı. Bu rakamlar 2009 yazından beridir firmanın Q1’deki en yüksek kâr oranı. Genel bağlamda gayet yüzü gülen Güney Koreli firmanın ne yazık ki telefon kısmında sıkıntılar sürüyor.

LG Electronics telefon kısmında 3 yıldır ekside

Firmanın Mobil İletişim departmanı bu genel gidişata zıt olarak üst üste 11. çeyreği de (yaklaşık 3 yıl) zararla kapattı. Yeni yılın ilk üç ayında telefonlardan sadece 2 milyar dolar kazanan firma geçen seneki Q1’de 176.000 dolarlık operasyon zararı açıklamıştı. Bu rakam 2018 Q1’de 126 milyon dolara fırladı. Bunun ise mantıklı bir sebebi olduğunu belirten LG Electronics arkasındaki sebebi; telefonların yeni çıkış dönemleri (Ocak-Mart arası) olduğunu açıkladı. Bu dönemde firma 11.4 milyon adet telefon gönderimi yapmış.

Farklı üretim stratejisi ve planlamaları ile maliyetleri düşürmeyi başaran firmanın gelecek çeyrek öngörüsünde Çin markaları ile rekabetin kızışacağı var. Esas merak edilen ise önümüzdeki hafta tanımayı beklediğimiz LG G7 ThinQ‘in firmaya ikinci çeyrekte kazandıracağı.