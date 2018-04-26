Çin akıllı telefon pazarı dibe vurdu

Çin akıllı telefon pazarı şimdiye kadar dünyanın gördüğü en büyük pazarlardan birisiydi. Ülkenin nüfusu ve ortalama alım gücü hesaba katıldığında ilk zamanlar dünya genelinde satılan markalar klansmanına bile dahil edilmeyen Çin’in teknoloji anlamında başarısı büyük oldu. Canalys adlı analiz firması verilerine göre bu saltanat artık ekisi gibi sağlam değil. Yakın zaman öncesinde pazarda telefon gönderimi alanında Oppo’nun lider olduğu açıklamasının ardından Canalys tarafından gelen veriler aslında işin hiç de iyi olmadığını gösteriyor.

Huawei ve Xiaomi yine göz önünde

Yapılan analize göre pazarın akıllı telefon gönderimleri 2018’in ilk çeyreğinde 2017 aynı döneme göre %21’lik bir düşüş yaşamış. 2012 yılındaki düşüşten beri Çin pazarında yaşanan en büyük düşüş olan bu durumu Huawei (Honor), Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi markalar da kurtaramamış. Öte yandan pazarda düşüş yaşansa da marka bazında iyi haberler de var. Oppo ve Vivo 18 milyon adetten 15 milyon adete düşerek %10’luk düşüş yaşasalar da Huawei %2 büyüyüp toplamda 21 milyon telefon gönderdi. Öte yandan ülkenin agresif çocuğu Xiaomi içlerinde uzak ara en başarılısı. Son dönemde ülkemizde de ithalaçılar tarafından yoğun olarak satılan Xiaomi bütçe dostu telefonlarından toplamda 12 milyon adet satarak %37 büyüme yaşamış.

Çin akıllı telefon pazarı 4 büyük markaya dayanıyor

Analizin mimarı Mo Jia’ya göre Çin’in coğrafi büyüklüğünden dolayı pazarlama ve satış kanalı yönteimi oldukça maliyetli. Bu yüzden ülkede yakın zamanda belli bir hacme ulaşmış telefon üreticileri ayakta kalabilecek. 4 büyük haricindeki diğer üreticileri hafife almayın çünkü 2017 Q1’de geri kalan bu üreticiler ülkedeki toplam akıllı telefon miktarının %42’sini pazara sunmuştu. 2018 Q1’de ise bu oran %27’ye düştü. Açıklanan rakamlara göre 2017’nin ilk çeyreğinde ülkeye dağıtılan toplam 114 milyon adet akıllı telefon var. Huawei %18, Oppo %17, Vivo %15 ve Xiaomi %8 ile ilk dördü paylaşsa da geri kalan %42’lik pay OnePlus, ZTE, Gionee gibi üreticilere ait.

Yine de Jia’ya göre iki çeyrektir yaşanan bu azalma bir serbest düşüş değil. Kaldı ki Oppo’nun R15/Pro cihazları, Huawei’nin P20 serisi ve Xiaomi’nin çıkacak Mi 7’si işleri değiştirebilir. Öte yandan OnePlus’ın da OP6 için başvurduğu pazarlama taktiklerini görüyoruz. Bu yeni cihazların, pazarı ikinci çeyrekte tekrardan yükselteceğine inanılsa da kâr anlamında bir artış beklenmiyor. Jia son olarak firmaların aşırı üretim konusuna dikkat etmeleri gerektiği konusuna dikkat çekiyor. Bunun yerine yeterli sayıda üretip ArGe tarafına yatırım yaparak yeni teknolojilerin üretilmesi gerketiği görüşünde. Ekran altı parmak izi okuyucusu , katlanabilir ekran gibi özellikler uzun zamandır etrafta dolaşsa da bu bağlamda henüz adam akıllı ürünler göremedik.