MediaTek, söz verdiği gibi şirketin en yeni amiral gemisi İşlemcisi Dimensity 9200’ü duyurdu. Şirket, ikinci nesil TSMC’nin 4nm işlem teknolojisini kullanan ilk cihaz olduğunu, daha iyi bir ısı dağıtma paketi tasarımına sahip olduğunu ve CPU tepe performans güç tüketiminin bir öncekine kıyasla %25 oranında azaldığını söylüyor.

CPU ve GPU

Bu telefon, 4 x 1.8GHz A510 güç verimli CPU çekirdeğini korurken, 3.05GHz saat hızında çalışan en yeni 1 x ARM Cortex-X3 ana çekirdeği ve 3 x 2.85GHz A715 performans çekirdeğini kullanan ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Etkinlikte şirket, AnTuTu’da 1.26 milyon puana ulaşarak mevcut tüm Android amiral gemisi telefonları geride bıraktığını söyledi.

İşlemci, önceki nesle kıyasla %32 performans artışı vaat eden yeni bir Immortalis-G715 GPU’ya sahip. Ayrıca donanım tabanlı ışın izleme motorunu ve değişken oranlı işleme teknolojisini de destekliyor.

MediaTek, mobil ışın izleme teknolojisini etkinleştirmek ve oyuncular için en üst düzey oyun deneyimini yaratmak için Tencent’in Dark Zone Breakout ile ortaklık kurduğunu söyledi. Oyun motoru optimizasyonunda ve titiz cilalamada çalışarak gölgeler, yansımalar ve ortam aydınlatması gibi gerçekçi efektler vaat ediyor.

Dimensity 9200, hızlı ve akıcı aksiyon için MediaTek’in HyperEngine 6.0 Oyun Teknolojisini destekliyor, böylece oyuncular kendilerini her sahneye destansı ayrıntılarla kaptırabiliyor.

Bellek ve Depolama

Çip, LPDDR5X 8533Mbps RAM’i ve her Cortex-A510 CPU çekirdeğine depolama alanına doğrudan erişim sağlayarak çok iş parçacıklı uygulamalarda veri iletimini önemli ölçüde artıran Çok Dairesel Kuyruk (MCQ) özellikli UFS 4.0’ı destekler.

APU

Yonga setinin altıncı nesil Yapay Zeka İşlem Birimi (APU 690) geliştirmeleri, beşinci nesil APU’ya kıyasla ETHZ5.0 kıyaslamasında %35’e kadar daha hızlı performans ve ayrıca çeşitli yapay zeka uygulamalarının güç tüketimini azaltmayı içerir.

Ayrıca bkz: MSI Her Kategoride İhtiyaca Yönelik Ürünleriyle Dikkat Çekiyor



AI-gürültü azaltma ve AI-süper çözünürlük görevleri için eXtreme Güç Tasarrufu Teknolojisi ile Dimensity 9200, tüm görsel uygulamalarda AI-NR ile %30’a varan ve AI-SR ile %45’e varan güç tasarrufu vaat ediyor.

Kamera

MediaTek Imagiq 890, ham görüntüleri doğrudan sensörden alarak yapay zeka kameranızı daha hızlı hale getirebilir ve pil ömrünü hiç olmadığı kadar uzatabilir.

Doğal RGBW sensörünü destekleyen dünyanın ilk çipidir. RGBW sensörler %30 daha fazla ışık hassasiyeti sağlar ve bu çip onları yerel olarak destekleyen ilk çiptir ve %34 güç verimliliği avantajı sağlar. HDR ve düşük ışıkta video ve fotoğraf çekimleri, önemli ölçüde daha fazla ayrıntıya sahip daha parlak, daha keskin görüntüler üretir.

Ekran

Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için uyarlanabilir yenileme hızı teknolojisi ile 240Hz’e kadar Full HD+, 144Hz’e kadar WHQD ve 60Hz’e kadar 5K (2.5Kx2) destekler.

Aşırı performanslı oyun ekranları, göz alıcı çözünürlük ve genişletilmiş katlanabilir tasarım desteği ile yonga setinin MediaTek MiraVision 890 ekran teknolojisi, içeriği hayata geçiriyor.

MediaTek AI Region PQ, her görüntüdeki bölgeleri, nesneleri ve sahneleri tanımlar ve AI-Color, bulanıklık azaltma ve bokeh izleme gibi belirli geliştirmeleri sırasıyla statik çekimlere, hareket halinde ve birden fazla kişi için birlikte uygular.

MediaTek AI-SR/MEMC pil ömrünü uzatırken aynı zamanda medya akışını otomatik olarak ekranın doğal çözünürlüğüne ve kare hızına yükseltir ve MediaTek Smart BluLight Defender rahat bir izleme deneyimi sağlar.

Bağlanabilirlik

Dimensity 9200, 6,5 Gbps’ye kadar veri hızlarını destekleyen ilk Wi-Fi 7’ye hazır akıllı telefon platformudur. Yonga seti, daha hızlı ağ arama, ölü bölgelerden 5G bağlantı kurtarma ve diğer akıllı bağlantı geliştirmeleri için yapay zekaya sahip gelişmiş, yerleşik bir 5G modemi entegre eder.

Ayrıca, uzun erişimli alt-6GHz ve süper hızlı mmWave bağlantıları arasında aynı anda akıcı bir şekilde geçiş yaparak kesintisiz 5G deneyimleri sunuyor. MediaTek’in Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi birlikte var olma teknolojisi, Wi-Fi, Bluetooth düşük enerji (LE) ses ve oyun kumandaları gibi kablosuz çevre birimlerinin aynı anda parazit olmadan bağlanmasına olanak tanıyor.

Ayrıca, yonga setinin çift anten sistemi, gerçek zamanlı kullanıcı ihtiyaçlarına göre aşırı performanslı ve ultra düşük güçlü antenler arasında akıllıca geçiş yapıyor.

Kullanılabilirlik

MediaTek Dimensity 9200, 2022 yılının sonuna kadar satışa sunulacak. Çin lansman etkinliğinde vivo, Dimensity 9200 destekli telefonu ilk piyasaya sürenlerden biri olacağını doğruladı. Bu, önümüzdeki ay beklenen vivo X90 serisi olmalı.

Buna ek olarak, OPPO, Xiaomi, HONOR, Transsion, ASUS ROG ve diğerlerinden yöneticiler, model numaralarını onaylamadan Dimensity 9200 çip ile donatılmış olarak piyasaya sürmeyi dört gözle beklediklerini söylediler.