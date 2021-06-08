Akıllı TV
LG, 2021 OLED TV Serisini Satışa Sundu
OLED TV teknolojisinin evrimindeki bir sonraki adımı simgeleyen OLED evo modelinin de aralarında bulunduğu merakla beklenen 2021 LG OLED serisi yeni ekran boyut seçenekleri ile ev eğlencesi deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.
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LG, aralarında sanat eserlerinin sunumundan esinlenerek tasarlanan Galeri Tasarımı G1 OLED evo, C1, B1 ve bu sene seriye yeni eklenen A1 OLED modellerinin de olduğu 2021 OLED serisini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. İlk kez kullanıcıların beğenisine sunulan 48 ve 83 inç seçeneklerini de içeren yeni seri ile her mekan ve her kullanıcı ihtiyacı için bir LG OLED TV bulunuyor.
LG’nin “şimdiye kadar ürettiğimiz en iyi OLED TV modeli” olarak lanse ettiği G1 serisinde bulunan OLED evo teknolojisi panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boylarının iyileştirilmesini sağlıyor ve bu sayede daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler elde ediliyor. C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyun severlerin favorisi 48 inç’ten 83 inç’e kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor. Serinin giriş seviyesi modelleri B1 ve A1 ise OLED’e geçiş yapmayı düşünen tüketiciler için OLED deneyimini daha uygun fiyatlarla sunuyor.
İçindekiler
Galeri Tasarımı ve Galeri Standı
Yeni LG OLED serisi kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı siyah ve diğer renklerle iyi bir görsel deneyim sunmasının yanı sıra her dekorasyonla uyum sağlayan ince ve çerçevesiz tasarımları ile de öne çıkıyor. Dahili askı aparatı ile duvara monte edilebilen Galeri Tasarımı G1 OLED evo, izlerken dikkat dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir deneyim sunuyor. Bu yıl satışa sunulan yeni Galeri Standı seçeneği ise akıllı kablo yönetimi ve şık tasarımı ile kullanıcıların OLED TV’leri diledikleri yere konumlandırabilmelerini sağlıyor.
Daha Gerçekçi Sinema Deneyimi
%100 renk doğruluğuna sahip olduğu uluslararası ürün test ve belgelendirme kuruluşu Intertek tarafından doğrulanan yeni LG OLED serisi kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisinin sağladığı renkler sayesinde çok daha gerçekçi bir sinema deneyimi sunuyor. HDR formatı Dolby Vision ve Dolby Vision IQ ile 360 derece sürükleyici ses deneyimi sağlayan Dolby Atmos teknolojilerini destekleyen yeni seri aynı zamanda Filmmaker Modu ile de film yapımcılarının vizyonunu izleyiciyle buluşturuyor. 72. Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülleri’nde Hollywood Referans Ekranı ödülünün kazananı olan LG OLED TV, teknolojisi, derin siyahı ve doğru renk üretimi ile aynı zamanda sinema endüstrisinin de tercih ettiği ekran olma özelliğini taşıyor.
Yeni OLED serisi, TV’de yer alan Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalardaki en yeni filmler, diziler, belgeseller ve daha fazlasına tek tuşla ya Türkçe sesli komutla kolay erişebilme imkanı sunuyor. Smart Share özelliği sayesinde LG OLED serisi Apple AirPlay2 de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor.
Daha Hızlı ve Akıcı Oyun Deneyimi
En heyecanlı ve hareketli sahnelerde bile kesintisiz, hızlı ve akıcı oyun deneyimi sunan 2021 LG OLED serisi, görüntü kalitesini üstün oyun özellikleriyle sunuyor. Resmi olarak dünyanın ilk NVIDIA G-SYNC® uyumlu TV üreticisi olan LG, G-SYNC ve FreeSync Premium destekli OLED modellerinde daha az takılma, gecikme ve titreşimsiz görüntü ile kullanıcılara avantaj sağlıyor. LG OLED TV’ler, kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı tepki süresi sağlıyor. Yoğun oyun seansları sırasında LG OLED TV’ler düşük mavi ışık oranı ile göz yorgunluğunun da önüne geçiyor. Güvenilir uluslararası sertifikasyon kuruluşları TÜV Rheinland ve UL tarafından “göz dostu” olarak onaylanan LG OLED TV’ler göz konforu için önerilen minimum %50 standardının çok daha altında bir değerde %29 oranında mavi ışık yayıyor. Yeni eklenen Oyun Yöneticisi menüsü sayesinde de kullanıcılar daha düşük mavi ışık için hızlıca oyun ayarlarını değiştirebiliyorlar.
HDMI 2.1 desteği ile 120 Hz’de 4K oyun deneyimini mümkün kılan G1, C1 ve B1 OLED modelleri, değişken yenileme hızı (VRR), otomatik düşük giriş gecikme modu (ALLM) ve eARC desteği gibi üstün oyun özellikleri ile yeni nesil oyun konsollarında tam performans sağlıyor.
Sahanın Atmosferi Evinizde
Yeni LG OLED serisi, görüntü ve ses kalitesi ile spor sahalarının atmosferini de evinize taşıyor. Motion Pro özelliğine sahip LG OLED TV modelleri spor karşılaşmalarında bulanıklık ve titreşim olmadan izleme deneyimini sunuyor. Spor Alarmı özelliği ise izleyicilerin futbol, basketbol gibi alanlardaki dünya liglerinin skorlarını, maçlarını, programlarını ve ayrıca Haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonasını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlıyor. Maç izlerken ses deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar yeni serinin Bluetooth Surround uyumluluğu özelliği sayesinde iki adet uyumlu Bluetooth hoparlörü TV’leriyle eşleştirerek surround ses efekti yaratabiliyorlar.
2021 serisi LG OLED TV’leri daha yakından incelemek için buradaki linki ziyaret edebilirsiniz.
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Akıllı TV
Sunny, akıllı TV modellerinde webOS kullanacak!
LG’nin beğenilen televizyon işletim sistemi webOS, bundan böyle lisanslama yoluyla diğer markaların kullanımına açılıyor. Bu kapsamda 20’den fazla markayla lisans anlaşması imzalandığı duyurulurken, iş ortaklarının arasında Sunny de yer alıyor.
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webOS diğer markaların kullanımına açılıyor: Listede Sunny de var!
webOS 6.0 sürümü tanıtımında ortaya çıkan flaş gelişme, hafta içinde yapılan resmi duyuru ile detaylandı. Verilen bilgiye göre; aralarında RCA, Ayonz, Konka, Hyundai, Polaroid ve Realtek gibi 20’den fazla küresel marka webOS kullanımı için lisans aldı. Listede sürpriz olarak yerli marka Sunny dikkat çekiyor. Yapılan anlaşma ile beraber Sunny’nin ürettiği akıllı televizyonların bir kısmı webOS işletim sistemine sahip olacak.
webOS’un diğer markalarca kullanılmasının önü açılırken, anlaşmanın detaylarında önemli bir nokta ise dikkat çekiyor. LG’nin verdiği bilgide webOS 6.0 sürümünün yalnızca LG TV’lere özel olacağının altı çiziliyor. Dolayısıyla diğer markalara sunulan işletim sistemi muhtemelen webOS’un 5.0 sürümünü barındıracak. Bunun dışında LG’nin sihirli uzaktan kumandası Magic Motion da işletim sistemini tercih eden üçüncü parti üreticilerin kullanımına açık hale gelecek.
LG Ev Eğlence Şirketi başkanı Park Hyoung-sei, yapılan stratejik hamleyle daha fazla kullanıcıya ulaşacaklarını belirtti. Bununla beraber LG’nin daha fazla üreticiyle anlaşarak Android TV platformuna karşı elini güçlendirmesi mümkün. Son olarak webOS işletim sisteminin küresel pazar payında Samsung TizenOS’un ardından üçüncü sırada olduğunu belirtelim.
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Akıllı TV
Samsung, üst üste 15. kez küresel televizyon pazarında lider oldu!
Samsung Electronics, Omdia araştırma raporuna göre 2020 yılıyla birlikte üst üste 15. kez küresel televizyon pazarının lideri oldu. Yayınlanan raporda, LG ve Sony ise Samsung‘un ardından 2. ve 3. sırada yer alıyor. Bununla birlikte, şirketlerin pazar payları ve yıllık büyümeleri de ortaya çıktı.
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Samsung, 2020 yılı içinde televizyon pazarında ne kadar büyüdü?
Omdia raporuna göre Samsung, televizyon pazarında geçtiğimiz 15 yılda liderliğini sürdürdü. Şirket, 2020‘de televizyon sektöründe satış geliri olarak %31.9’luk bir pazar payı elde etti. Bu, önceki yıl raporlarda belirtilen %30.9’a göre satış gelirlerinde artış olduğunu gösteriyor. Ancak maalesef raporda kesin satış sayısı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Firma, 2006 yılında “Bordeaux” tasarımlı LCD televizyonları piyasaya sürdüğünde pazarın lideri konumuna geldi. O zamandan beri Samsung, yoğun yatırımlar ve pazarlama stratejileri ile pazara liderlik ediyor.
Yayınlanan raporda, LG‘nin %16.5’lik pazar payı ile ikinci sırada yer aldığı belirtiliyor. Sony ise %9.1’lik küresel pazar payı ile üçüncü oldu. Bununla birlikte Güney Koreli televizyon üreticileri, geçtiğimiz yılın verilerine göre tüm televizyon pazarının yaklaşık %50’sini oluşturuyor. Omdia‘ya göre şirket, geçtiğimiz yıl 7.79 milyon QLED LCD televizyon sattı. LG ise sadece 2.04 milyon OLED televizyon satışı gerçekleştirdi. Samsung‘un hem üst hem de alt segmentte oldukça başarılı olduğu raporda belirtiliyor. Özellikle 80 inç ve üzeri televizyonlarda, Samsung‘un %50’nin üzerinde pazar payı mevcut.
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Akıllı TV
BOE, MicroOLED ekran panellerini bu yıl piyasaya sürecek!
Çin‘in önde gelen ekran üreticilerinden BOE, bu yılın ikinci yarısında MicroOLED ekran panellerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. MicroOLED paneller, sanal gerçeklik alanında oldukça kullanışlı olacak. BOE, Kunming BOE Display Technology aracılığıyla 2018 yılından beri MicroOLED paneller üzerinde çalışıyor. Şimdi ise firma, ilk kez bu çalışmalarını ticari bir faaliyete dökecek. Yani bu paneller sadece sanayi ürünü olarak değil, günlük hayatta da aktif olarak kullanılacaklar.
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MicroOLED teknolojisi nasıl üretiliyor?
MicroOLED teknolojisi, OLED teknolojisinde kullanılan cam alt tabaka yerine silikon bir alt tabaka kullanılarak geliştiriliyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü ve pek çok avantajı olan bir ekran deneyimi kullanıcılara sunuluyor. Akıllı telefonlarda ve televizyonlarda pikseller 40-300 mikrometre civarındadır. MicroOLED ile birlikte bu boyutlar 4-20 mikrometreye kadar gerileyecek. Ayrıca tepki süresi avantajıyla birlikte AR ve VR için bu panel türü oldukça idealdir. Geçtiğimiz yıl, Güney Kore merkezli Sunic Systems, BOE’ye MicroOLED panel üretimi için ekipman tedarik etti. Bununla birlikte, şirket bu yıl yeni panellerini üretmeye başlayacak.
BOE‘nin haricinde LG Display de AR/VR cihazları hedefleyen bu yeni tip paneller üzerinde çalışıyor. Samsung Display ise henüz MicroOLED ürünlerinden herhangi birini açıklamadı. Son zamanlarda ortaya çıkan bir rapor ise Apple’ın TSMC ile ortak bir şekilde MicroOLED panel geliştirmeye başladığını gösteriyor. BOE‘nin henüz tam olarak hangi tarihte yeni panellerini tanıtacağı bilinmiyor. Fakat yılın ikinci yarısının yaz aylarında çıkması muhtemel gözüküyor.
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