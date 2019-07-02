Lenovo Z6 tüm özellikleri gün yüzüne çıktı

Lenovo Z6 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlik ile tanıtılacak. Tanıtımına iki gün kala telefonun tüm özellikleri gün yüzüne çıktı.

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Lenovo yöneticisi Chang Cheng geçtiğimiz yıl Z5 cihazında olduğu gibi bu yılda şirketin yeni telefonu için bilgiler veriyor. Chang Cheng Weibo hesabından paylaştığı son görsel ile birlikte cihaz hakkında merak edilen tüm teknik özellikleri açıkladı. Lenovo Z6 serinin gençler için üretilmiş ‘Youth Editon’ modeline olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Ön tarafta barındırdığı damla çentiği, arkada bulunan üçlü dikey kamera dizilimi ile Youth Editon modelini andıran cihaz güvenlik teknolojisi kısmında öne çıkıyor. Ekrandan parmak izi okuma sistemine sahip 6.39 inç boyutundaki HDR10 OLED ekranı damla çentikle bizleri karşılayacak. %93.1 ekran kasa oranı ile tam ekran deneyimini yaşatmak isteyen cihazda DCI-P3 renk teknolojisi kullanılıyor.

Tasarım noktasında Thinkpad bilgisayarlarda kullanılan magnezyum alaşımını kullanan cihazı, 15 Watt hızlı şarj ile 4000 mAh batarayasını doldurabileceksiniz. 7.97 mm inceliğe, 159 gram ağırlığa sahip cihazda Snapdragon 730 işlemci kullanılıyor. Orta segmentte bulunan işlemciye ise 8 GB LPDDR4X RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında ise 128 GB UFS 2.1 tercih edilmiş durumda. Arka kısımda Huawei tasarımını andıran Lenovo Z6 üç kamera ile birlikte geliyor. Bunlardan ilki 24 MP f1.8 diyaframa sahip ana kamera ikincisi 8 MP 2x optik 8x hibrit telefoto ve üçüncüsü ise 5MP çözünürlüğünde ki geniş açı kamerası. ZUI 11 arayüzü ile birlikte piyasaya sürülecek cep telefonunda Micro SD kart desteği bulunuyor.