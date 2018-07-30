Lenovo Z5 elimizde (VİDEO)

Lenovo Z5 modeli geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılmıştı. Bu videomuzda, yaklaşık 200 dolar yurtdışı satış fiyatı olan telefonun kutusunu açıyor ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.

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Lenovo Z5 özellikleri

Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan telefon; siyah, mavi ve kutup ışıkları olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Telefonda 6.2 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük yer alırken, IPS LCD panel ve %83.6 ekran kasa oranı görüyoruz. Son dönemde gördüğümüz birçok telefonda olduğu gibi ekranı bölen çentik bu modelde de kullanılmış.

Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alan Lenovo Z5 modelinde 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün. Ayrıca telefonun 128 GB depolama sunan bir başka varyasyonu daha var. Arka tarafında 16 MP + 8 MP olmak üzere çift kamera sunan telefon, ön tarafta ise 8 MP‘lik bir selfie kamerasıyla geliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere çift arka kamera, bokeh efekti ile arka tarafı bulanıklaştırabileceğiniz fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor.

Son olarak Android 8.1 sürümü ile kutudan çıkan cihazda, hızlı şarj destekli 3300 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.

Lenovo Z5 teknik özellikleri ve fiyatı

Tasarım: 153 x 75.7 x 7.9 mm – 165 gram

Ekran: 6.2 inç FullHD+ IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 636

GPU: Adreno 509

RAM: 6 GB

Depolama: 64 veya 128 GB + microSD kart desteği

Kamera: 16 + 8 MP arka, 8 MP ön

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Batarya: 3300 mAh

Fiyat: 200 dolar