Honor 10 ısınma testi (PUBG ve 4K video)

Honor 10 ısınma testi videomuzda, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan modelin oyun ve 4K video sırasında ısınma değerlerini, ayrıca batarya değişimlerini test ediyorunuz.

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Honor 10 ısınma testi

Her zaman olduğu gibi telefonumuzun %100 pil kapasitesine sahipken 10 dakika boyunca PUBG oynadık. Bu 10 dakika boyunca oluşan ısı ve pil değişimlerini test ettik. Ardından ise yine 10 dakika boyunca telefonla 4K video kaydettik. Bu sırada da yine ısı ve batarya kapasitesi değişimlerini test ettik.

Testimizin sonucunda PUBG‘de pek ısınmayan ve batarya performansı da başarılı sonuçlar veren Honor 10, 4K videoya geçtiğimizde 46.6 derece gibi yüksek değerlere ulaştı.

Honor 10 teknik özellikleri ve fiyatı

Boyutlar: 149.6 x 71.2 x 7.7 mm / 153 gram

Ekran: 5.84 inç Full HD+ IPS LCD

İşlemci: Kirin 970

GPU: Mali-G72 MP12

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 16 MP + 24 MP arka, 24 MP ön

Batarya: 3400 mAh

Fiyat: 2999 TL