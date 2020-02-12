İnceleme
Lenovo Yoga Smart Tab incelemesi | Her işe yarayan tablet!
Lenovo Yoga Smart Tab incelemesi ile karşınızdayız. Lenovo’nun en yeni tableti konumunda olan Yoga Smart Tab detayları videomuzda!
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Lenovo Yoga Smart Tab Özellikleri
Yoga Smart Tab 10,1 inç boyutunda FHD bir ekran ile gelirken gücünü Qualcomm Snapdragon 439’dan alıyor. Bunun 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi ile desteklendiğini görüyoruz.
JBL tarafından geliştirilen Dolby Atmos destekli 2 adet 2 Watt değerindeki hoparlörler cihazı tam bir eğlence cihazına dönüştürüyor. 3 adet mikrofonu ile de görüntülü görüşmeleri rahatlıkla yapabilirsiniz.
Tek elle tutuşu çok kolay olan Yoga Smart Tab’in farklı konumlarda kullanılabilmesi de sizin işinize çok yarayacak. Google Asistan desteğiyle de akıllı ev sisteminin ana cihazı yapabilirsiniz.
Detaylar videomuzda. İyi seyirler…
Tablet
Microsoft Outlook iPad çoklu görev desteği kazandı!
Microsoft uzun süredir Outlook için beklenen çoklu görev (multitasking) özelliğini sonunda iPad’e getirdi.
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Microsoft Outlook ile iPad’de yapabilecekleriniz:
Microsoft Outlook güncellendi! Microsoft bugün iOS için geliştirmiş olduğu Microsoft Outlook uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile artık kullanıcılar ekran bölme ve uygulama kaydırma (slide over) da dahil iPad’in sahip olduğu bütün çoklu görev özelliklerini kullanabilecekler.
Ekran bölme özelliği ile, Microsoft Outlook ile beraber diğer uygulamaları da aynı ekranda görebilecekler. E-postalarını okurken sms atma, internette gezme gibi birçok diğer işlemi birlikte yapabilecekler. Ayrıca ana ekranda bulunan uygulama üzerinde, başka uygulamaları çalıştırmanızı sağlayan uygulama kaydırma moduyla da Microsoft Outlook’u kullanabileceksiniz. Hatta bu güncelleme ile birden fazla Outlook sekmesi açma şansınız da olacak.
Sürükle bırak özelliğini de destekleyecek olan yeni Microsoft Outlook, iPad kullnıcılarının hayatını bir hayli kolaylaştıracak. Bu güncelleme ile profesyonel hayatta Microsoft Outlook kullanan bir çok çalışan için, iPad dizüstü bilgisayarlarının yerini alma yolunda bir adım daha öne geçmiş oldu.
Microsoft Outlook uygulamasının gmail, yahoo vb. bir çok e-posta hesabıyla da kullanılabildiğini hatırlatmak isteriz. Profesyoneller tarafından yoğun olarak kullanılan uygulamayı siz de deneyebilirsiniz.
Uygulama AppStore’da ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta, uygulamayı linke tıklayarak indirebilirsiniz. Yukarıda belirtilen özellikleri kullanabilmeniz için iOS 12 veya daha güncel bir sürümün yüklü olması gerekmekte olup, bazı çoklu görev özellikleri sadece iPadOS 13 de bulunmaktadır.
Kulaklık
A101’de 25 TL’ye satılan Piranha 2102 kulaklık inceleme
Ucuzcu Enginar‘ın yeni bölümünde 6 Şubat itibarıyla A101 mağazlarında 25 TL fiyatıyla satışa çıkacak Piranha 2102 kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bize neler sunuyor?
Piranha 2102 özellikleri
Ürünün kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı rengi var. Tasarımsal açıdan uygun fiyatlı bir ürün olduğundan tüm kasa plastik malzeme kullanıyor. Bu durum, özellikle kafa ayarını yaptığınız bölümler için ekstra dikkat etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Zira test bir harekette kırılma gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca tasarımsal açıdan kulaklıkla yaşadığımız en büyük sorun, suni deri malzeme kullanan kulaklık pedleri oldu. Zira kısa süreli kullanımlarda bile ciddi şekilde terletmeye sebep oluyorlar.
Modelin katlanabilir yapısı, özellikle çantada kulaklığı taşıyacaklar için güzel bir detay. Ayrıca kulaklığın üzerindeki tuş sayesinde hem şarkıyı oynatma/durdurma veya bir sonraki şarkıya geçiş, hem de gelen aramayı yanıtlama işlevini sunuyor. Yaptığımız görüşme testinde, mikrofonun iyi olduğunu ve rahatlıkla görüşmelerini yapabileceğiniz sonucunu çıkardık. Son olarak ürünle yüksek sesli müzik dinlediğinizde, yanınızdaki insanlar ne dinlediğinizi net bir şekilde duyabiliyor.
Ses performansı nasıl?
Modelin 25 TL’lik satış fiyatını düşündüğümüzde, beklediğimizden iyi bir ses performansıyla karşılaştığımızı belirtmeliyiz. Özellikle ses seviyesi anlamında birçok kişiyi tatmin edecektir. Yine de özellikle bass seslerin neredeyse hiç olmaması, dinlediğiniz şarkıdaki enstrümanların daha baskın vokallerin ise biraz arka plandan geliyor olması gibi problemler de var tabii ki. Yine de ürünün fiyatına oranla fena bir ses performansı sunmadığını söylemek doğru olur.
Aksesuar
TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme: İnce ve hafif!
TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme makalemizde, kapasitesine oranla özellikle kompakt yapısıyla dikkat çeken modelin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli bizlere neler sunuyor?
TP-Link TL-PB10000 inceleme
Dilerseniz ilk olarak ürünün tasarım özellikleriyle başlayalım. Zira modelin rakiplerine oranla en güçlü olduğu nokta, 10.000 mAh kapasitesine sahip olmasına karşın oldukça ince, hafif ve kompakt bir yapıda olması. En kalın noktasında 13.7 mm‘lik bir kalınlığa sahip model sadece 213 gram ağırlığında. Bu sayede ürünü pantolonunuzun cebinde dahi yanınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz.
Cihazın sağ tarafında bir tane güç tuşu yer alıyor. Bu tuşa bastığınızda, ön bölümde yer alan dört adet LED aydınlatma, pilin doluluk oranında göre yanarak kullanıcılara bilgilendirme sağlıyor. Powerbank’in üst bölümünde ise iki adet 5V/2.1A çıkış gücü sunan USB çıkışı ile birlikte yine 5V/2.1A ‘lik bir de microUSB yuvası bulunuyor. İki çıkış sayesinde aynı anda iki farklı cihazı şarj edebiliyoruz.
Teknik özellikler, performans ve diğer konular
Öncelikle söz konusu ürün bir Powerbank -yani bir pil- olduğundan, güvenlik oldukça önemli. TP-Link’in aktardığına göre bu modelde 10.000 mAh kapasiteli güvenliği arttırılmış Li-Polimer pil kullanılıyor. Bu pil, aşırı ısınma veya yüksek volt gibi durumlara karşı korunaklı bir şekilde üretilmiş.
Modelin üzerinde yer alan USB çıkışlarının tümü 5V /2.1A güce sahip olması ve özellikle iOS için optimize edilmiş TP-Link akıllı şarj teknolojisi sayesinde cihaz, iPhone’un (11 ve altı modeller) 5V / 1A şarj adaptörüne göre cihazları %65 oranında daha hızlı şarj ediyor. Tabii ki hız konusunda kullandığınız akıllı telefonun veya farklı bir cihazın tam olarak ne olduğu büyük önem taşıyor. Ancak 5V / 1A güç sunan adaptör ve powerbank modellerine göre önemli derecede daha iyi şarj imkanı sunulduğunu söyleyebiliriz. Kapasite konusunda ise 10.000 mAh‘lik bir kapasite sunduğu için, iPhone 8 modelini yaklaşık 4 kez; Galaxy S10 modelini 2.5 kez ve Huawei P30 Pro modelini ise yaklaşık 2.2 kez tam şarj edebilir durumda. Powerbank kendisini ise yaklaşık 4.5 saatte tam dolduruyor.
Fiyat ve son sözler
Sonuç olarak şirketin en yeni Powerbank modeli TP-Link TL-PB10000, ülkemizde çok yakında yaklaşık 110 TL fiyat etiketiyle satılacak. Eğer oldukça kolay taşınabilir ve 10.000 mAh kapasiteli bir pil arıyorsanız bu modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.