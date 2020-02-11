1000 – 1500 TL arası en iyi telefonlar 2020

Günümüzde HDR10 ve Dolby Vision gibi farklı görüntü standartlarını sıklıkla duyar olduk. Örneğin bizim şu anda ofisimizde yer alan Philips 55PUS7504 modelinde HDR10, HDR10+, Dolby Vision ve HLG görüntü formatlarının tamamını bünyesinde bulunduruyor. Peki bunlar ne demek? Birbirlerinden ne farkı var? Bu videomuzda, görüntü standartlarının temel özelliklerine ve birbirlerinden ayrıldığı noktalara yakından bakıyoruz.

İlk olarak HDR nedir?

HDR, High Dinamic Range‘in kısaltılmışıdır. Türkçeye bu terimi Yüksek Dinamik Aralık olarak çeviriyoruz. Listemizde incelediğimiz tüm görüntü formatları aslında bir HDR formatı. HDR genel olarak daha parlak, daha geniş ve canlı bir renk skalasını size sunarak görüntü kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

HDR10 ve HDR10+ nedir, aralarında ne fark var?

Her iki standart da tabii ki daha canlı ve geniş bir renk yelpazesini sunarken, karanlık ve aydınlık gölgeler sahneler arasında daha derin bir kontrast vadeder. HDR10 standartı, görüntüleri iyileştirmek üzerine geliştirilmiş veriyi statik olarak gönderir. HDR10+ ise TV’nin kare kare parlaklık ve renk seviyesini ayarlayan dinamik veriler gönderir. HDR10 içerikleri Netflix’te, HDR10+ içerikleri ise Amazon Prime Video gibi yerlerde görebiliyoruz.

Dolby Vision nedir?

Dolby Laboratuvarları tarafından geliştirilen Dolby Vision da aslında yine bir HDR standartı. Aynı HDR10+ da olduğu gibi dinamik, yani kare kare görüntüyü iyileştiren bir teknoloji. Dolby Vision’ın öne çıkan temel özelliği ise 12 bit renk derinlik desteğine ve 10.000 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor olması. Bu da HDR10 ‘a kadar 10 kat daha aydınlık sahnelerin oluşturulabilmesine olanak sağlıyor. Dolby Vision içeriklerini de başta Netflix olmak üzere birçok farklı platformda bulabiliyoruz

HLG

Hybrid Log Gamma’nın kısaltmasıdır. HLG’nin mevcut HDR teknolojilerinden farklı olarak 2 probleme odaklanıyor. Bunlardan birincisi mevcut HDR çözümleri yayın sinyalleri için yetersiz olması. Dİğeri de yine mevcut HDR standartlarına göre geriye uyumluluk konusunda daha başarılı. Bu sayede eğer televizyonunuz HLG desteğine sahipse, uydu veya kablo yayınları için oldukça avantajlı oluyor. Zira HLG önce SDR sinyalleriniyle işe başlayıp, onun üzerinde HDR bilgilerini yazarak görüntüyü iyileştiriyor.

Philips 55PUS7504 modeli neler sunuyor?

Şu anda ofisimizde kullandığımız ve bu videoda da örnek TV olarak kullandığımız modelin en büyük avantajlarından biri, popüler görüntü standartlarının hepsini bünyesinde barındırıyor olması. Bunun en büyük avantajı Netflix izlerken Dolby Vision görüntü standartı desteğini, Amazon Prime Video izlerken de HDR10+ desteğinden faydalanabiliyor olmak.