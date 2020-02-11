İnceleme
1000 – 1500 TL arası en iyi telefonlar 2020
1000 – 1500 TL arası en iyi telefonlar 2020 listemizde, geçtiğimiz yıl paylaştığımız listeyi güncelliyoruz. Bakalım bu fiyat seviyesinde yer alan en iyi akıllı telefonlar hangileri?
1000 – 1500 TL arası en iyi telefonlar
Listemizde yer alan akıllı telefonları ve özelliklerini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Bu listenin subjektif bir liste olduğunu ve fiyat performans başta olmak üzere birçok kriter gözetilerek bizim tarafımızdan seçildiğini lütfen unutmayın. Ayrıca listeyi oluştururken Türkiye garantisi olan fiyatları baz aldık. Ürünlerin fiyatları, web sitelerine veya farklı mağazalara göre değişiklik gösterebilir.
Xiaomi Redmi 8A 32 GB – (980 – 1000 TL arası)
Snapdragon 439 platformu
6.22 inç IPS LCD ekran
5000 mAh pil + 18W hızlı şarj
12 MP tek arka kamera
2 GB RAM – sorun olabilir
Vestel Venus Z20 (1099 TL)
Snapdragon 630
Metal ve cam tasarım
Mavi siyah altın renk seçenekleri
4 GB RAM + 64 GB depolama
3400 mAh pil
16 MP + 5 MP arka kamera
Redmi 8 (1200 TL)
Snapdragon 439
12 MP + 2 MP çift kamera / parmak izi okuyucu
Mavi , kırmızı, siyah renk seçenekleri
5000 mAh pil
3 GB RAM + 32 GB depolama
1000 – 1500 TL arası en iyi akıllı telefonlar – 1250 TL üstü modeller
GM 9 Pro (1330 TL)
Snapdragon 660
Metal ve cam karışımı kasa / Stereo hoparlör / Type-C bağlantı yuvası
12 MP + 8 MP arka kamera DXomark’tan iyi skor almıştı
4 GB RAM + 64 GB depolama
3800 mAh pil
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Xiaomi Note 6 Pro (1390 TL)
Kamera ve pil performansı
4000 mAh pil / 12+5 arka kamera
20 MP selfie kamerası
Snapdragon 636 işlemci
Honor 10 Lite (1400 – 1499 TL)
Kirin 710F
3 GB RAM + 32 GB depolama
Mavi ve siyah renk seçenekleri
3400 mAh pil
13 + 2 arka kamera
24 MP selfie kamerası
Xiaomi Mi A3 (1499 TL)
AMOLED ekran
Snapdragon 665 işlemci
4000 mAh pil
4 GB RAM + 64 GB depolama
48 MP + 8 MP + 2 MP üçlü arka kamera
Meizu Note 9 (1499 TL)
Snapdragon 675
48 MP + 5 MP kamera
20 MP ön kamera
4000 mAh pil
İnceleme
Ne demek bunlar? HDR10, Dolby Vision ve HLG görüntü standartları!
Günümüzde HDR10 ve Dolby Vision gibi farklı görüntü standartlarını sıklıkla duyar olduk. Örneğin bizim şu anda ofisimizde yer alan Philips 55PUS7504 modelinde HDR10, HDR10+, Dolby Vision ve HLG görüntü formatlarının tamamını bünyesinde bulunduruyor. Peki bunlar ne demek? Birbirlerinden ne farkı var? Bu videomuzda, görüntü standartlarının temel özelliklerine ve birbirlerinden ayrıldığı noktalara yakından bakıyoruz.
İlk olarak HDR nedir?
HDR, High Dinamic Range‘in kısaltılmışıdır. Türkçeye bu terimi Yüksek Dinamik Aralık olarak çeviriyoruz. Listemizde incelediğimiz tüm görüntü formatları aslında bir HDR formatı. HDR genel olarak daha parlak, daha geniş ve canlı bir renk skalasını size sunarak görüntü kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.
HDR10 ve HDR10+ nedir, aralarında ne fark var?
Her iki standart da tabii ki daha canlı ve geniş bir renk yelpazesini sunarken, karanlık ve aydınlık gölgeler sahneler arasında daha derin bir kontrast vadeder. HDR10 standartı, görüntüleri iyileştirmek üzerine geliştirilmiş veriyi statik olarak gönderir. HDR10+ ise TV’nin kare kare parlaklık ve renk seviyesini ayarlayan dinamik veriler gönderir. HDR10 içerikleri Netflix’te, HDR10+ içerikleri ise Amazon Prime Video gibi yerlerde görebiliyoruz.
Dolby Vision nedir?
Dolby Laboratuvarları tarafından geliştirilen Dolby Vision da aslında yine bir HDR standartı. Aynı HDR10+ da olduğu gibi dinamik, yani kare kare görüntüyü iyileştiren bir teknoloji. Dolby Vision’ın öne çıkan temel özelliği ise 12 bit renk derinlik desteğine ve 10.000 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor olması. Bu da HDR10 ‘a kadar 10 kat daha aydınlık sahnelerin oluşturulabilmesine olanak sağlıyor. Dolby Vision içeriklerini de başta Netflix olmak üzere birçok farklı platformda bulabiliyoruz
HLG
Hybrid Log Gamma’nın kısaltmasıdır. HLG’nin mevcut HDR teknolojilerinden farklı olarak 2 probleme odaklanıyor. Bunlardan birincisi mevcut HDR çözümleri yayın sinyalleri için yetersiz olması. Dİğeri de yine mevcut HDR standartlarına göre geriye uyumluluk konusunda daha başarılı. Bu sayede eğer televizyonunuz HLG desteğine sahipse, uydu veya kablo yayınları için oldukça avantajlı oluyor. Zira HLG önce SDR sinyalleriniyle işe başlayıp, onun üzerinde HDR bilgilerini yazarak görüntüyü iyileştiriyor.
Philips 55PUS7504 modeli neler sunuyor?
Şu anda ofisimizde kullandığımız ve bu videoda da örnek TV olarak kullandığımız modelin en büyük avantajlarından biri, popüler görüntü standartlarının hepsini bünyesinde barındırıyor olması. Bunun en büyük avantajı Netflix izlerken Dolby Vision görüntü standartı desteğini, Amazon Prime Video izlerken de HDR10+ desteğinden faydalanabiliyor olmak.
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İnternet çözüm ekibi: TP-Link Deco E3 paketi neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme videomuzda, şirketin internet sorunları için oluşturduğu ve iki üründen oluşan paketini inceliyoruz. Bakalım bu iki ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme
Sözünü ettiğimiz Mesh destekli internet paketinde Deco E4R isimli router ve Deco M3W Wi-Fi menzil arttırıcı ürünleri bulunuyor.
Bu paket, iki veya üç katlı evde yaşayanlarla birlikte L şeklinde veya çiftlik şeklindeki ev sahiplerinde yaşanan kablosuz internet problemine çözüm olmayı vadediyor. Ürünün kurulumu her zaman olduğu gibi TP-Link Deco mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İlk olarak Deco E4R router’ı fişe takıyoruz ve ardından Ethernet kablosu ile modem ile bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ürünün üzerinde bir LED aydınlatma var, bu LED aydınlatma mavi renkli yanıyor. TP-Link Deco mobil uygulaması üzerinden Deco E3 seçeneğini seçerek kurulumu tamamlıyoruz ve Router’ımız çalışır duruma geliyor. Ardından yine uygulama üzerinden Mesh ağına yeni ürün dahil et seçeneğinden, Deco E4R isimli menzil arttırıcıyı seçerek kurulumu tamamlıyoruz. Böylece evimize bir “Mesh ağı” kurduğumuzdan, siz alt katta olduğunuzda router’a bağlanacaksınız, üst kata çıktığınızda ise sinyal M3W modelinden geldiği için menzil arttırıcıya bağlanacaksınız. Tüm bunlar olurken farklı bir ağa geçmenize gerek yok, her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.
Teknik özellikler tarafında 100 cihaza kadar aynı anda farklı cihazlar bu Deco birimlerine bağlanabiliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çift bant desteği sunulurken, 5 GHz‘de 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 MBps kablosuz hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer çok büyük bir evde yaşıyorsanız, ihtiyaç halinde destekli Deco modelleri satın alarak ağa dahil edebiliyorsunuz.
Son olarak kurulumda kullandığımız TP-Link Deco uygulaması, bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulama üzerinden misafir ağı oluşturma, ebeveyn kontrolü ve mevcut ağ durumunu görüntüleme gibi işlevlere ulaşabiliyoruz.
Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A51 incelemesi | S20 tasarımlı yeni nesil A
Samsung Galaxy A51 incelemesi ile karşınızdayız. Tasarımsal olarak yeni Galaxy S20 ailesine benzeyen A51’in detayları bu videomuzda.
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Samsung’un 2020 yılı tasarım dilini kullandığı ilk telefonlardan Galaxy A51, dört kameralı yapısıyla geliyor. 48 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultra geniş, 5 MP telefoto ve makro ile 5 MP derinlik algılayıcı kamerası mevcut.
Gücünü selefi Galaxy A50‘nin Exynos 9610 işlemcisine dokunuşlar yapılmış Exynos 9611 yonga setinden alan cihaza Mali-G72 MP3 ile beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.
Çift sim kart desteği ve ayrı MicroSD yuvası sunan telefon performans noktasında sorun yaratmazken 6,5 inç Super AMOLED ekranında da görsel olarak sorunsuz diyebilecek bir cihaz.
4.000 mAh bataryasında günü rahatlıkla çıkarabilecek bir performans sunan cihaz oyun konusunda da her oyunu rahatlıkla oynatabilir.
Bu videomuzda Samsung Galaxy A51’in tüm detaylarını görebilirsiniz. İyi seyirler…