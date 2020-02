1000 – 1500 TL arası en iyi telefonlar 2020

TP-Link Deco E3 inceleme videomuzda, şirketin internet sorunları için oluşturduğu ve iki üründen oluşan paketini inceliyoruz. Bakalım bu iki ürün bizlere neler sunuyor?

TP-Link Deco E3 inceleme

Sözünü ettiğimiz Mesh destekli internet paketinde Deco E4R isimli router ve Deco M3W Wi-Fi menzil arttırıcı ürünleri bulunuyor.

Bu paket, iki veya üç katlı evde yaşayanlarla birlikte L şeklinde veya çiftlik şeklindeki ev sahiplerinde yaşanan kablosuz internet problemine çözüm olmayı vadediyor. Ürünün kurulumu her zaman olduğu gibi TP-Link Deco mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İlk olarak Deco E4R router’ı fişe takıyoruz ve ardından Ethernet kablosu ile modem ile bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ürünün üzerinde bir LED aydınlatma var, bu LED aydınlatma mavi renkli yanıyor. TP-Link Deco mobil uygulaması üzerinden Deco E3 seçeneğini seçerek kurulumu tamamlıyoruz ve Router’ımız çalışır duruma geliyor. Ardından yine uygulama üzerinden Mesh ağına yeni ürün dahil et seçeneğinden, Deco E4R isimli menzil arttırıcıyı seçerek kurulumu tamamlıyoruz. Böylece evimize bir “Mesh ağı” kurduğumuzdan, siz alt katta olduğunuzda router’a bağlanacaksınız, üst kata çıktığınızda ise sinyal M3W modelinden geldiği için menzil arttırıcıya bağlanacaksınız. Tüm bunlar olurken farklı bir ağa geçmenize gerek yok, her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.

Teknik özellikler tarafında 100 cihaza kadar aynı anda farklı cihazlar bu Deco birimlerine bağlanabiliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çift bant desteği sunulurken, 5 GHz‘de 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 MBps kablosuz hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer çok büyük bir evde yaşıyorsanız, ihtiyaç halinde destekli Deco modelleri satın alarak ağa dahil edebiliyorsunuz.

Son olarak kurulumda kullandığımız TP-Link Deco uygulaması, bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulama üzerinden misafir ağı oluşturma, ebeveyn kontrolü ve mevcut ağ durumunu görüntüleme gibi işlevlere ulaşabiliyoruz.