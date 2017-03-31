Lenovo Yoga Book Tableti D&R Mağazaları’nda Satışa Çıktı

Lenovo’nun çıkardığı dünyanın en ince 2’si 1 arada tablet bilgisayarı Yoga Book modeli şimdi de D&R mağazalarındaki yerini aldı.

Lenovo’nun Yoga Mook modeli gerçek mürekkepli kalemi ve ışıklı Halo klavyesi ile göz alıcı bir görünüşe sahip. 690 gram ağırılığa sahip tablet sadece 4.05 milimetre genişliğinde. Metalik gri, şampanya ve karbon siyahı renk çeşitleri ile sunulan tablet 360 derece açılabilen özel saat kayışı menteşesi ile görselliği ile ön plana çıkıyor.

Üzerinde not almak ya da çizim yapmak için kullanılan alan aynı zamanda tek bir dokunuş ile dijital bir klavye olan ışıklı Halo klavyeye dönüşüyor. Böylelikle Yoga Book ile gerçek bilgisayar deneyimi de elde edilebilyor. Android ve Windows işletim sistemi ile çıkan tablette Dolby Atmos ses teknolojisi, 64 GB depolama alanı ve 12 saate kadar pil ömrü bulunuyor.