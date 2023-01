Lenovo, ThinkPhone markasına sahip ilk telefon olan ThinkPhone by Motorola’yı bugün resmi olarak tanıttı. Lenovo ThinkPhone sunduğu özellikler ile bir telefondan daha fazlasını sunacağının sinyallerini veriyor. Gelin telefonun özelliklerine yakından göz atalım.

Lenovo’nun yeni canavarı 6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 144Hz tazelemeli pOLED ekran ile geliyor. Bu canavar Snapdragon 8+ Gen 1 tarafından destekleniyor. Ayrıca Think markasına yakışır bir şekilde telefon MIL STD 810H sertifikasına sahip. Sağlamlık için çelikten daha güçlü hafif bir aramid elyaf, uçak sınıfı alüminyum çerçeve ve Gorilla Glass Victus koruma telefonda yer alıyor. Bu sayede telefon 1.25 metreye kadar şoklara ve düşmelere oldukça dayanıklı bir yapıda.

Ayrıca IP68 sertifikasına sahiptir, bu nedenle ThinkPhone, 30 dakikaya kadar 1,5 metreye kadar derinlikte toz ve suya daldırmaya dayanacak şekilde tasarlanmış. ThinkPhone ayrıca en kritik iş ve saha uygulamalarına anında erişim sağlamak veya mobil ve PC deneyimlerini anında entegre etmek için yan tarafta ikonik özelleştirilebilir Kırmızı Anahtar ile geliyor.

Şirket, telefondaki en hassas verileri daha iyi korumak için başka bir güvenlik katmanı ekleyen Android’de çalışan ayrı bir işlemci olan Moto KeySafe olduğunu söyledi. Lenovo ayrıca PIN‘leri, şifreleri ve kriptografik anahtarları izole eder, kurcalamaya karşı dayanıklı bir ortamda saklar ve verileri içten dışa koruyor diye ekledi.

Motorola’dan Lenovo ThinkPhone, iş son kullanıcılarının ThinkPhone ve ThinkPad arasında sorunsuz cihaz entegrasyonunun keyfini çıkarmasını sağlayan bir dizi üretkenlik deneyimi olan Ready For tarafından desteklenen Think 2 Think bağlantısını tanıttı.

Think 2 Think neler sunuyor?

Anında Bağlan: Telefon ve PC yakınlarda sorunsuz bir şekilde keşfeder ve Wi-Fi üzerinden bağlanır.

Birleşik Pano: Hedef cihazdaki herhangi bir uygulamaya yapıştırarak kopyalanan metni veya son fotoğrafları, taranan belgeleri ve videoları cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde aktarın.

Birleşik Bildirimler: Telefon bildirimleri anında Windows Eylem Merkezi’nde görünür. Bir bildirime tıklamak, ilgili telefon uygulamasını PC’nin ekranında otomatik olarak başlatır.

Dosya Bırakma: Dosyaları ThinkPhone ve PC arasında kolayca sürükleyip bırakın.

Uygulama Akışı: Herhangi bir Android uygulamasını doğrudan bir PC’de açın.

Gelişmiş Web Kamerası: Tüm görüntülü görüşmeleriniz için web kameranız olarak sorunsuz bir şekilde kullanarak güçlü ThinkPhone kameralarından ve yapay zeka özelliklerinden yararlanın.

Anında Erişim Noktası: ThinkPhone’un 5G bağlantısından yararlanmak için tek bir tıklamayla doğrudan PC’den internete bağlanın.

Lenovo ThinkPhone by Motorola özellikleri

6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 144Hz tazelemeli pOLED ekran

3.2 GHz’e kadar çıkabilen Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 Plus 4nm Mobil Platform

Adreno 730 GPU

8GB / 12GB LPDDR5 RAM

128GB / 256GB / 512GB (UFS 3.1) depolama

Android 13

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Ekran içi parmak izi sensörü, Özel kırmızı anahtar

Boyutlar: 158,76 x 74,38 x 8,26 mm

Ağırlık: 188,5 g

MIL-STD-810H uyumlu, Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E, MU-MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, QZSS(L1+L5), 2 x USB Type-C, NFC

68W kablolu hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya