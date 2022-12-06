Lenovo, dizüstü bilgisayarlar söz konusu olduğunda büyük bir isim ancak marka tam olarak akıllı telefonlarıyla tanınmıyor. Şirket, Legion PC markası altında oyun telefonları üretiyor ancak bu cihazları sadece Çin pazarına sürüyor. Ancak görünüşe göre Çinli firma akıllı telefonlar konusunda ciddileşiyor ve yeni bir ThinkPhone cep telefonu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Lenovo ThinkPhone kısa süre önce Çin’in zorunlu 3C sertifika sitesinde “XT2309-1” model numarasıyla göründü. Liste, cihazın 68W hızlı şarj desteği ile geleceğini ortaya koydu. İlginç bir şekilde 3C listesi, cihazın Motorola tarafından üretileceğini gösteriyor. Bilmeyenler için Motorola’nın sahibi Lenovo’dur.

Model numarası XT2309-1’in ayrıca “Bronco” kod adlı bir Motorola akıllı telefonla ilişkilendirildiği söyleniyor. Muhtemelen bir sonraki Edge serisinin bir parçası olarak çıkış yapacak. Bu, telefonun biri Motorola cihazı, diğeri Lenovo telefonu olarak satılan iki versiyonda piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Yakın tarihli bir rapor, Lenovo ThinkPhone’un tasarımını paylaştı. Resimde, cihazın arka panelin sağ alt köşesinde “ThinkPhone” markasının bulunduğu gösterilmekte. Cihaz, üç kamera ve bir LED flaş barındıran dikdörtgen bir kamera modülüne sahip. Bu muhtemelen Lenovo’nun ThinkPhone’unun erken bir görüntüsü, bu nedenle tasarım gelecekte değişebilir.

Daha önce Motorola Bronco’nun 12 GB’a kadar RAM ile desteklenen Snapdragon Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacağı söylenmilşti. Bunun yanı sıra cihazın 165 hz yenileme hızına sahip FHD+ çözünürlükte bir ekranla gelebileceği ortaya çıkmıştı. Cihaz, 13 MP ultra geniş açılı lens ve bir makro veya 2 megapiksel derinlik sensörü ile eşleştirilmiş 50 MP ana kameraya sahip olabilir. ThinkPhone gerçekten de markası değiştirilmiş bir Motorola telefonuysa, bu özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz.