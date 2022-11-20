Lenovo, ThinkPad X1 Carbon Gen 10’un piyasaya sürülmesiyle ThinkPad dizüstü bilgisayarın 30. yıl dönümünü kutluyor. Bu hatıra dizüstü bilgisayarın stokları sınırlı ve her stoğun bir hatıra seri numarası var. Yeni ürün, piyasaya sürüldüğü 1992 yılından bu yana çok başarılı olan ThinkPad serisini kutlamanın bir parçası olarak geliyor.

ThinkPad X1 Carbon Gen 10 30th Anniversary Edition, gücünü mükemmel yetenek ve özelliklere sahip 12. Nesil Intel Core vPro işlemcilerden alıyor. Ürünün kendisi, ThinkPad’in tarihini vurgulayan gravürler ve zarif tasarımlarla birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayar özel bir retro tarzı logo ve hatıra yazısı bulunan dokuma bir karbon fiber üst kapağa sahip.

Sınırlı sayıda üretilen ThinkPad X1 Carbon Gen 10’un dışı, bambu ve şeker kamışı lifi içeren %100 geri dönüştürülebilir malzemedenn yapılmış. Paketin tamamı, ThinkPad’in başlangıcından bu yana geçmişi ve gidişatı hakkında yazılar bulunan bir kağıt bantla sarılmış.

Performans ve yapıya göre ThinkPad X1 Carbon Gen 10, önceki nesillerden daha iyi hava akışına sahip. Ayrıca yeniden tasarlanmış tuşlara ve iyileştirilmiş egzoz havalandırmasına sahip. İletişim Çubuğu şeklinde yeniden tasarlanmış bir kamera kurulumu da bulunuyor. Hareket halindeyken sağlam bir cihaza ihtiyaç duyan iş profesyonelleri ve öğrenciler için mükemmel bir makine. ThinkPad, dikkate değer bir otuz yıllık bir varlığa sahip. 1992’de pazara girişinden bu yana 200 milyondan fazla ThinkPad satıldı.

Sınırlı sayıda üretilen hatıra ThinkPad X1 Carbon Gen 10, 30 Kasım’a kadar Singapur’da 2.680 dolar karşılığında ön sipariş verilebilir. Pakette makine için bir kılıf, bir X1 fare, bir T-shirt bulunuyor.