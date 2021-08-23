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Lenovo Tab P12 Pro, FCC Sertifikasyonda Görüldü
Lenovo Tab P12 Pro tablet, yakında piyasaya sürüleceğini ima ederek FCC sertifikasyon web sitesinde yer aldı. Lenovo’nun yeni tableti, özelliklerine ışık tutan bir sızıntıya maruz kaldı. Listelemede olduğu gibi çıktığında Tab P12 Pro güç dolu bir tablet olarak karşımıza çıkacak.
Lenovo Tab P12 Pro’nun dış görünümü, tabletin Google Play Console listesi sayesinde ortaya çıkmıştı. Bunun dışında, Google Play Console listesi sayesinde yaklaşmakta olan tabletin bazı önemli özelliklerini ortaya çıkardı. Bu sayede tabletin Snapdragon 855 işlemcisine sahip olacağını biliyorduk. Bunun üzerine tablet 8 GB RAM ile birlikte gelecek. Tab P12 Pro, yakın zamanda FCC sertifikasyon web sitesinde görüldü ve tabletin yakın zamanda tanıtılıp piyasaya sürüleceğini düşündürdü.
Lenovo Tab P12 Pro, FCC Sertikasını Aldı
FCC sertifika belgelerine bakacak olursak Tab P12 Pro’nun Lenovo TB-Q706F olarak bir model numarasına sahip olduğunu görebiliriz. Bu, daha önce Google Play Console listesi tarafından açıklanan model numarasıyla aynı. FCC belgesine göre, Tab P12 Pro, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz ve 5GHz) ve NFC desteği sunacak. Boyutlar açısından tablet 286×185 mm olarak boyutlandırılacak. Hatırlamak gerekirse, Google Play Console listesi tarafından açıklanan teknik özellikler, Lenovo Tab P12 Pro’nun 1600×2560 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran paneli 240PPI piksel yoğunluğuna sahip olabilir.
Donanıma gelindiğinde, tabletin Snapdragon 855 işlemcisine ile gelmesi bekleniyor. 8GB RAM cihaza eklenebilir. Yazılım cephesinde, Tab P12 Pro’nun kutudan Android 11 çıkması bekleniyor. Başka bir kaynaktan gelen bilgiye göre ise Adreno 640 Grafik işlemcisine sahip olacak.
Lenovo Tab P11 Pro Teknik Özellikleri
Lenovo Tab P12 Pro, Lenovo Tab P11 Pro’nun bir üst modeli olarak gelecek. Tab P11 Pro, geçen yıl Lenovo tarafından tanıtıldı. 1600 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 11,5 inç OLED ekrana sahipti. Tab P11 Pro, Snapdragon 730G işlemcisinden güç alıyordu. Adreno 618 grafik işlemcisi ile destekleniyordu. Bu modelde 6GB Ram ve 128 GB dahili depolama mevcuttu ve ayrıca daha fazla depolama alanına sahip olabilmek için microSD kart desteğine sahipti. Kamera yönüne bakıldığında 13MP ana kameraya ve 5MP ikincil kamera dahil olmak üzere çift kameraya sahip. Tab P11 Pro, 20W hızlı şarjı destekleyen 8.600mAh pil ile birlikte geliyor.
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Akıllı Telefonlar
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
realme, ülkemizde faaliyetlerine başladığından beri tüketiciler tarafından en sevilen markalar arasında kendisine iyi bir yer edindi. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefonları çok beğenildi. Şimdi ise bir başka yerli üretim telefon olan realme C25’in incelemesiyle karşınızdayız.
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realme C25’in tasarım detaylarına bakacak olursak 164,5mm x 75,9mm x 9,6mm ölçülerine sahip olan akıllı telefon yaklaşık 209 gram ağırlığına sahip. Ek olarak yekpare bir kasaya sahip olan C25 dayanıklılık konusunda da kendisini kanıtlamış. Düşme, aşınma ve yıpranma aşırı yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek ve düşük nem, voltaj dalgalanması, düğme ömrü, statik elektrik, hava basıncı gibi birçok testten başarıyla geçen model TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını almaya hak kazanmış. Bu sayede sağlamlığını da kanıtlamış oluyor. Ek olarak ülkemize Çiğdem Siyahı ve Bodrum Mavisi olmak üzere iki renkle geliyor.
Markanın giriş-orta segmente yönelik telefonu C25’de, 6,5 inç IPS LCD HD+ çözünürlüğünde, 480 nit parlaklık sınabilen 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın segmentinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak damla çentikli ekran yapısı sayesinde %81.7 ekran/gövde oranı yakalanmış.
Performans konusunda ise realme C25 segmentinin üzerinde bir performans sunmayı başarıyor. İçerisinde MediaTek Helio G70 işlemcisine grafik tarafında Mali-G52 GPU yardımcı oluyor. LPDDR4X 4GB RAM’lere ve eMMC 5.1 64GB-128GB hafıza sahip olmasıyla günlük kullanımlarınızda akıcı bir deneyim sunmasının yanında orta grafik ve fps değerinde güncel oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Ayrıca Android 11 sürümüyle gelen C25 kutudan realmeUI 2.0 ile çıkan ilk telefon olma unvanını taşıyor.
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar! – YouTube
Segmentinin standartlarını yakalayan kamera performansıyla da dikkat çeken realme C25, arka tarafta üçlü kamera dizilime sahip. 48MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında bir ana kamerası, 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamarası ve 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığında derinlik kamerası mevcut. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta damla çentik içerisinde olan ön kamera 8MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.
realme C25 ses konusunda da mono hoparlör sunuyor. Ek olarak günümüzde artık neredeyse çoğu telefondan kaldırılan 3,5mm kulaklık girişi bulunuyor. Bu sayede kendi kulaklığınızı da bu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz.
Bu telefonun en güçlü noktası ise bataryası. 6000 mAh büyüklüğünde bataryasıyla birlikte 2 günlük bir pil ömrü sunuyor. HD+ ekrana sahip olmasının da faydasını pil tarafında görebiliyorken eğer pili biterse kutudan çıkan 18W hızlı şarj aleti ile doldurulabiliyor. Ek olarak realme Lab testine göre realme C25, bekleme modunda 47 gün dayanabiliyor.
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Basın Bülteni
Asus IoT, Akıllı Teletıp arabasına göz takip teknolojisini getirmek için Tobii ile iş birliği yaptığını duyurdu
Asus IoT, Akıllı Teletıp arabasına göz takip teknolojisini entegre etmek için Tobii ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu iş birliği sayesinde sağlık personeli dokunma veya başka fiziksel temasta bulunma zorunda kalmadan cihazla etkileşime geçebilecek.
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Asus, dünya çapındaki iş birlikleriyle her sektöre özel çözümler üretiyor
Taipei Şehir Hastanesi Heping Fuyou Bölümü, doktorların ve hemşirelerin karantina servislerinde yatan hastalarla en güvenli şekilde iletişim kurmasını, destek vermesini ve belirtileri tespit etmesini sağlayan Akıllı Teletıp Arabasını kullanmaya başladı. Bugün yapılan duyuru ise akıllı teletıp arabasının kullanışlılığını farklı bir seviyeye ulaştırıyor.
Tobii’nin göz takip teknolojisi sayesinde bir bilgisayar veya başka bir cihaz bir insanın nereye baktığını algılayabiliyor. Göz takip teknolojisi ayrıca çevrede biri olup olmadığını, kullanıcının dikkat ve odak düzeyini tespit edebiliyor. İnsan davranışlarını analiz eden bu teknoloji birçok cihazda doğal kullanıcı arayüzleri geliştirilmesini sağlıyor. Bilgisayarı yalnızca gözlerle kontrol edebilme imkanı ise konuşamayan veya ellerini kullanamayan kişiler için son derece önemli. El kullanmayı gerektirmeyen bu gelişmiş teknoloji akıllı teletıp arabasının kullanıldığı sağlık kuruluşlarında da önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle de COVID-19 salgını ile ortaya çıkan hijyen uygulamaları için çözüm sunuyor.
Tobii’nin göz takip teknolojisi, sağlık çalışanlarının sıkça karşılaştığı bir çok sorunu Asus IoT Akıllı Teletıp Arabası ile çözmeye yardımcı oluyor. Getirilen çözümler arasında yeni gizlilik ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra iş akışının daha verimli olmasını sağlayan ve çalışanların sağlığını korumaya yönelik özellikler bulunuyor. Örneğin, yeni göz takip teknolojisi sayesinde Akıllı Teletıp Arabası’nın zengin özelliklerine şu işlevler ve avantajlar eklenmiş durumda:
- El değmeden kullanım: Giriş ve başka bazı etkileşimlerin dokunmadan yapılması cihaz paylaşımı nedeniyle oluşan kontaminasyon riskini en aza indiriyor. Bu durum ayrıca temizlik gereksinimini ve tek kullanımlık eldiven atıklarını azaltıyor.
- Ekranı otomatik bulanıklaştırma: Akıllı Teletıp Arabası yalnızca onaylı ve oturum açmış kullanıcıların ekrandakileri görmesini sağlıyor. Yetkisiz bir kişinin ekrana baktığı tespit edildiğinde görüntüyü otomatik olarak bulanıklaştırarak hassas bilgileri koruyor.
- Hızlı tespit: Yukarıda bahsedilen özellikle paralel olarak, yüksek hızlı tespit de yetkili kullanıcının tek bakışıyla ekrandaki bulanıklığın giderilmesini ve böylece iş akışının akıcı olmasını sağlıyor.
- Otomatik oturum kapatma ve kilit: Akıllı Teletıp Arabası gerekli şekilde yapılandırıldığı takdirde yetkisiz kullanım teşebüsslerini tespit ediyor ve böyle bir durumda mevcut kullanıcının oturumunu kapatıp sistemi kilitliyor.
- Daha düşük güç tüketimi: Göz takip teknolojisi ekranın yalnızca gerekli anlarda açık kalmasını sağlayarak pil ömrünü artırıyor ve Akıllı Teletıp Aracının şarj ihtiyacını veya vardiyalar arasında pil değiştirme gereksinimini azaltıyor.
- Sağlık hatırlatmaları: Görüntülenen sade ve samimi bildirimler, kullanıcıları duruşlarını ve izleme mesafelerini değiştirmeye teşvik ediyor, planlanmış mola zamanlarını hatırlatıyor.
- Minimum karşılıklı kontaminasyon: Dokunma gerektirmeden çalışan Akıllı Teletıp Arabası kontaminasyon riskini azaltıyor.
Asus, medikal sektörüne akıllı teletıp arabasıyla damga vurdu
Asus medikal bilgisayarları ve ağ iletişimi ekipmanlarıyla donatılan Asus IoT Akıllı Teletıp Arabası, yüksek çözünürlüklü mercek uzaktan kontrol edilebiliyor ve doktorların uzaktan teşhis yapması için farklı açılardan görüntü alabiliyor. Ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve RFID gibi iletişim standartlarını destekleyen cihaz farklı bağlantı seçenekleri sunuyor ve çeşitli medikal cihazlarla uyumlu çalışabiliyor.
Akıllı Teletıp Arabasındaki Intel Core işlemci ve donanım mimarisi AES teknolojisiyle hastaların gizliliğini ve kişisel bilgilerini koruyor. Bir bulut yazılım platformu hizmetinin güçlü işlevleriyle birlikte farklı yerlerdeki doktorların aynı anda birlikte çalışıp teşhis koymasını sağlıyor. Çevrim içi konsültasyonlara aileler de katılabiliyor. Teşhis ve tedavi sonrasında elde edilen veriler otomatik olarak buluta yükleniyor ve hastanenin dahili bilişim sistemine entegre edilerek gerektiğinde anında rahatlıkla kullanılabiliyor.
Asus bu başarılı deneyimi başka bölgelerde de tekrarlamayarak halk sağlığını güçlendirmeyi ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı umuyor.
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