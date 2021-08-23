Lenovo Tab P12 Pro, FCC Sertifikasyonda Görüldü

Lenovo Tab P12 Pro tablet, yakında piyasaya sürüleceğini ima ederek FCC sertifikasyon web sitesinde yer aldı. Lenovo’nun yeni tableti, özelliklerine ışık tutan bir sızıntıya maruz kaldı. Listelemede olduğu gibi çıktığında Tab P12 Pro güç dolu bir tablet olarak karşımıza çıkacak.

Lenovo Tab P12 Pro’nun dış görünümü, tabletin Google Play Console listesi sayesinde ortaya çıkmıştı. Bunun dışında, Google Play Console listesi sayesinde yaklaşmakta olan tabletin bazı önemli özelliklerini ortaya çıkardı. Bu sayede tabletin Snapdragon 855 işlemcisine sahip olacağını biliyorduk. Bunun üzerine tablet 8 GB RAM ile birlikte gelecek. Tab P12 Pro, yakın zamanda FCC sertifikasyon web sitesinde görüldü ve tabletin yakın zamanda tanıtılıp piyasaya sürüleceğini düşündürdü.

Lenovo Tab P12 Pro, FCC Sertikasını Aldı

FCC sertifika belgelerine bakacak olursak Tab P12 Pro’nun Lenovo TB-Q706F olarak bir model numarasına sahip olduğunu görebiliriz. Bu, daha önce Google Play Console listesi tarafından açıklanan model numarasıyla aynı. FCC belgesine göre, Tab P12 Pro, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz ve 5GHz) ve NFC desteği sunacak. Boyutlar açısından tablet 286×185 mm olarak boyutlandırılacak. Hatırlamak gerekirse, Google Play Console listesi tarafından açıklanan teknik özellikler, Lenovo Tab P12 Pro’nun 1600×2560 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran paneli 240PPI piksel yoğunluğuna sahip olabilir.

Donanıma gelindiğinde, tabletin Snapdragon 855 işlemcisine ile gelmesi bekleniyor. 8GB RAM cihaza eklenebilir. Yazılım cephesinde, Tab P12 Pro’nun kutudan Android 11 çıkması bekleniyor. Başka bir kaynaktan gelen bilgiye göre ise Adreno 640 Grafik işlemcisine sahip olacak.

Lenovo Tab P11 Pro Teknik Özellikleri

Lenovo Tab P12 Pro, Lenovo Tab P11 Pro’nun bir üst modeli olarak gelecek. Tab P11 Pro, geçen yıl Lenovo tarafından tanıtıldı. 1600 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 11,5 inç OLED ekrana sahipti. Tab P11 Pro, Snapdragon 730G işlemcisinden güç alıyordu. Adreno 618 grafik işlemcisi ile destekleniyordu. Bu modelde 6GB Ram ve 128 GB dahili depolama mevcuttu ve ayrıca daha fazla depolama alanına sahip olabilmek için microSD kart desteğine sahipti. Kamera yönüne bakıldığında 13MP ana kameraya ve 5MP ikincil kamera dahil olmak üzere çift kameraya sahip. Tab P11 Pro, 20W hızlı şarjı destekleyen 8.600mAh pil ile birlikte geliyor.