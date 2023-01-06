Lenovo, bu hafta düzenlenen CES 2023 fuarında birbirinden farklı yeni ürünü teknoloji severler ile paylaştı. Fuarda şirketin yıldızı olacak Motorola ThinkPhone ürünü resmiyet kazandıktan hemen sonra, firma Lenovo Tab Extreme adlı yeni tabletini de tanıttı. Teknoloji harikası cihaz, kendisine tablet derken bir daha düşüneceğimiz özelliklerle geliyor.

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Lenovo Tab Extreme Teknik Özellikleri

Şirketin yeni tableti Lenovo Tab Extreme, 3000 x 1876 piksel çözünürlük ve 120Hz’e kadar yenileme hızı sunan 14,5 inçlik OLED bir ekrana sahip. Dolby Vision ve HDR10+ özelliklerini destekleyen cihaz, Precision Pen 3 kalemi ve bir tableti dizüstü bilgisayara çevirmeye yeten Tab Extreme Klavye ve Tab Extreme Folio gibi ayrı olarak satılan aksesuarlarla birlikte geliyor.

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Performans tarafına değinecek olursak, Tab Extreme gücünü Dimensity 9000 yonga setine borçlu olacak. Üst düzey tablet, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 12 saate kadar video oynatma vaat eden 12.300mAh’lik devasa bir pili kasasının altında bulunduracak. Cihazda bulunan devasa pilin 68W hızlı şarjı desteklediğini de belirtmekte fayda var.

Kamera tarafında Lenovo Tab Extreme’in ön tarafında RGB sensörlü 13 megapiksel ultra geniş bir kamera bulunuyor. Arka panelinde ise otofokus teknolojisine sahip 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel sabit odaklı yardımcı kamera yer alıyor.

Tab Extreme, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, şarj için USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, Display Out, ters şarj ve ses gibi bağlantı özelliklerini de beraberinde getiriyor. Ses tarafında, bahsettiğimiz gibi tabl,et Dolby Atmos destekli sekiz JBL hoparlör ile donatılmış durumda.

Ek depolama için microSD kart yuvasına ev sahipliği yapan yeni ürün, 327,8 x 210,8 x 5,85 mm boyutlarında ve yaklaşık 740 gram ağırlığında.

Son olarak fiyatlandırma tarafında değinelim. Tab Extreme’in 2023’ün sonlarına doğru Amerika’da satılması planlanıyor. Ülkedeki fiyatın 1.199 dolar olması bekleniyor. Tabletin diğer pazarlarda bulunup bulunmayacağına dair bir bilgi şimdilik yok. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.