Lenovo Tab 3 A7-10 Modeli Yeni Tabletini Duyurdu

Teknoloji devi Lenovo yeni tablet modeli Tab 3 A7-10’u duyurdu. Tablet, çok yönlü özellikleriyle bir çok kesimden kullanıcıya hitap edecek.

3450 mAh bataryaya sahip olan Lenovo Tab 3 A7-10, 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Bu sayede tableti bir kez şarj ettikten sonra arka arkaya film izlemek, oyun oynamak ya da sosyal medyada gezmek mümkün oluyor.

Dolby ses sistemi ile gelen Tab3 A7-10 kulaklıktan ya da üzerinde bulunan stereo hoparlörlerden yüksek kaliteli ses sunuyor. 7 inç büyüklüğünde IPS ekrana sahip olan tabletin üzerinde MediaTek 1.3 GHz dört çekirdekli işlemci bulunuyor. Tablet, Android’in son sürümü ile geliyor.