Lenovo Oyuncu Odaklı Dizüstü Serisi Legion ile Geliyor

Lenovo ile Razer’ın bir çeşit marka partnerliği duyurusunun üzerinden yaklaşık olarak bir yıldan biraz daha uzun bir süre geçti.

Esas olarak Razer, Lenovo bilgisayarlarını oyun ekipmanları sektöründe tanıtıcılığını üstlenen bir elçi görevinde. Bugün bu birliktelik ortadan kalkmış gibi gözüküyor çünkü karşımızda Acer’ın Predator ya da Asus’un Republic of Gamers gibi bir alt marka Lenovo Legion olarak duyuruldu.

Legion adı altında çıkan ilk modeller Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da bugün duyuruldu. L720 ve L520 modelleri Intel 7. nesil Kaby Lake işlemcilere sahip. Daha yüksek model olan L720’de dört çekirdekli Core i7-7700HQ bulunuyor. Bu modelde ayrıca 3840 x 2160, 4K çözünürlük var. Bilgisayarın klavyesi renkli ışıklara sahip.

Daha ucuz olan Y520 ise 1080p çözünürlüğe sahip. Klavyesi ise sadece kırmızı aydınlatmalı. Y720’de 60WHr’lık daha büyük batarya, daha iyi hoparlörler ve daha fazla grafik özellikleri mevcut. Y520 modelinde Nvidia GeForce GTX 1050 bulunurken Y720’de 1060 bulunuyor.

Y720 modeli aynı zamanda Dolby Atmos destekleyen ilk dizüstü bilgisayar olacak. Bu sayede kulaklıklardan daha gelişmiş surround efekti alınabilecek. Dolby Atmos ile sesin hangi taraftan geldiğini anlamak daha kolay. Ancak şu anda piyasada Dolby Atmos desteği sağlayan Overwatch ve Battlefield 1 bulunuyor.