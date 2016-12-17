Lenovo Önümüzdeki Yıl Chrome OS’lu Yoga Book Çıkaracak

Lenovo önümüzdeki yıl çok sevilen tablet modeli Yoga Book’un Chrome OS işletim sistemine sahip bir versiyonunu çıkaracak.

Lenovo başkan yardımcısı Jeff Meredith daha önce Chrome OS’a olan ilgilerini dile getirmişti. Meredith, Chrome OS işletim sistemli Yoga Book’un öğrenciler ve okullar için güzel bir cihaz olacağını düşündüğünü belirtti.

Şu anda Yoga Book’un iki farklı versiyonu bulunuyor. bunlardan birisinde Windows 10 işletim sistemi varken diğerinde Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi bulunuyor. Chrome OS versiyonuyla beraber Yoga Book işletim sistemi konusunda müşterilerine oldukça esnek seçenekler sunacak. Özellikle Google’ın son zamanda Chrome OS için getirdiği daha iyi dokunmatik özellikler ve Android uygulama desteği ile geliştirmeye devam ediyor.

Chrome OS işletim sistemine sahip olan Yoga Book modelinin tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil. Tablet yanında gelen Real Pen stylus ve klavye Chrome OS tarafından desteklenecek. Klavyenin asıl özelliği ise düz ve basınca duyarlı olması. Klavye aynı zamanda çizim tablası olarak da kullanılıyor.