Lenovo, Moto Z serisi akıllı telefon modelleri ile Moto Insta-Share Projektör modu sayesinde dev ekranda kullanılabiliyor.

Lenovo Moto Z ile her açından 70 inç yansıtma yapan projektör aynı zamanda ekstra 1 saat pil ömrü sağlıyor. Akıllı telefonlarından film, dizi ya da maç izlemeyi seven kullanıcılar için artık küçük ekran harhangi bir problem olmaktan çıkıyor. Motor markası ile akıllı telefon pazarınca ve sunucu alanında gücüne güç katan firmanın Moto Z serisi akıllı telefonlar ile dev ekran keyfi sunuyor.

Insta-Share Projektör şu anda Türkiye’de satışta olan 4 Moto Z modundna bir tanesi ve telefonlara kolayca takılabiliyor. Bu mod sayesinde 70 inç büyüklükte bir alana telefon ekranı yanısıtılabiliyor ve hemen hemen her yerde bu dev ekranın keyfi sürülebiliyor.

Insta-share üzerinde yer alan destek çubuğu sayesinde telefon herhangi bir sarsılmadan etkilenmiyor bu sayede görüntüde bozukluklar ve titremeler meydana gelmiyor. Ayrıca mod üzerinde bulunan batarya ekstradan 1 saatlik batarya ömrü sağlıyor. Moto Z üzerinde bulunan 2600 mAh’lık batarya ise 15 dakikalık şarj ile 6 saatlik pil ömrüne sahip olabiliyor.