Lenovo Legion Duel, oyuncu özellikleriyle tanıtıldı!

Aylarca süren sızıntı ve spekülasyonların ardından, Lenovo’nun oyunculara yönelik akıllı telefon modeli Legion Duel resmi olarak tanıtıldı. Lenovo Legion Duel, amiral gemisi sınıfı özellikler sunmasının yanı sıra aykırı tasarım ögeleriyle de dikkat çekiyor!

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Lenovo Legion Duel tanıtıldı: Snapdragon 865+, 144Hz ekran ve dahası!

Lenovo Legion Duel; ASUS ROG Phone, Nubia Red Magic ve Xiaomi Black Shark gibi oyuncu telefonlarına güçlü bir rakip oluyor. Bünyesinde 6.65 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran taşıyan telefon, 144Hz ekran yenileme hızı sayesinde başarılı bir görüntü deneyimi vadediyor. Yine ekran tarafında daha iyi bir deneyim yakalamak için pop-up ön kamera tercihine gidilmiş. Ancak 20 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ekrana karşı dikey değil, yatay şekilde konumlandırıldığı için özellikle canlı yayın yaparken avantaj sağlıyor.

Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciye sahip ilk telefonlardan olan Legion Duel, 12/16 GB LPDDR5 RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 depolamayla destekleniyor. Bunun yanında çok katmanlı likit soğutma sisteminin cihazın termal verimliliği üzerinde etkili olduğu vurgulanıyor. 64+16 megapiksel (ultra geniş açı) çözünürlüklü çift arka kamera orta alana konumlandırılırken, pop-up kameranın çözünürlüğü ise 20 megapiksel olarak belirlenmiş.

Lenovo Legion Duel, farklı batarya yapısıyla da ön plana çıkmayı başarıyor. Bünyesinde 5.000 mAh kapasiteli bir batarya paketi bulunan telefon, kullanıcısına tam 90W’lık hızlı şarj desteği ile geliyor. Ancak bu yüksek orana ulaşmak için telefonun alt ve yan kısmında bulunan USB-C girişlerini aynı anda kullanmak gerekiyor. Böylece telefonun güçlü bataryası yalnızca 30 dakikada tam doluluğa ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra Lenovo, pil verimliliğini korumak için batarya paketini 2.500 mAh’lik iki parçaya bölmüş ve anakartı ortaya konumlandırmış.

Oyunculara özel yazılımsal destek tarafında ise Legion OS adlı özel bir işletim sistemi arayüzü karşımıza çıkıyor. Android 10’u referans alan arayüz sayesinde işlemci hız aşırtma ve pop-up kamera eşliğinde ekran kaydı gibi pek çok işlev kolaylıkla yapılabiliyor. Yine bu ekran üzerinden oyun esnasında anlık olarak Wi-Fi ve hücresel bağlantıdan hangisinin kullanılacağı yüzdesel olarak belirlenebiliyor.

Dolby destekli stereo hoparlör, dörtlü mikrofon sistemi, çift yönlü titreşimsel geri bildirim, 5G ve Wi-Fi 6 desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Fiyat tarafında ise 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip sürümü 600 dolardan satışa sunulacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolamaya ulaşan üst versiyonun fiyat etiketi ise 857 dolar olarak belirlenmiş. Son olarak Lenovo Legion Phone modelinin Çin, Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde alıcı bulacağını belirtelim.