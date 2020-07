Ubisoft yeni nesil oyunlara yakın gelecekte zam yapmayacak

Her yıl PlayStation severler tarafından dört gözle beklenen, PlayStation Store yaz indirimleri bugün itibariyle başladı. Red Dead Redemption 2’den Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’e kadar bir çok yapım yaz indirimleri kapsamında yer alıyor. Fırsatlar 30 gün süreyle, 20 Ağustos tarihinde sona erecek.

Dünyada ve özellikle ülkemizde pahalı bulunan oyun fiyatları sebebiyle indirim bekleyen kullanıcılar, ilk günden PS Store indirimlerini değerlendirmeye başladı. Fırsatlar arasında Death Stranding, Assassin’s Creed Odyssey, Resident Evil 2, Anthem, Horizon Zero Dawn ve Control gibi yapımlar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde alevlenen oyun yapım maliyetleri ve oyun satış fiyatları arasında bir dengesizlik olduğu tartışmaları kapsamında, ilerleyen dönemlerde birçok konsol özel yapımının daha pahalı fiyatlarla çıkış yapacağı konuşuluyor.

İndirim kapsamında yer alan yapımların bazıları

Control Standard Edition – 90,65 TL

Resident Evil 2 – 84,00 TL

Resident Evil 3 – 150,22 TL

The Last of Us™ Remastered – 42,00 TL – Türkçe altyazı

DEATH STRANDING – 184,47 TL – Türkçe altyazı

Red Dead Redemption 2 — 196,98 TL

TEKKEN 7 – 49,00 TL

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 85,47 TL

Metro Exodus – 62,65 TL

Dark Souls III – 54,75 TL

Battlefield 1 – 40,00 TL – Türkçe altyazı (kısmen seslendirme)

PES 2020 – 33,50 TL – Türkçe altyazı

FIFA 20 – 90,09 TL – Türkçe altyazı

Days Gone – 124,41 TL – Türkçe altyazı

ARK: Survival Evolved – 59,75 TL – Türkçe altyazı

Raccoon City Edition (RE2 + RE3) – 216,38 TL

Hitman 2 – 69,00 TL

DOOM – 25,20 TL

Dirt Rally 2.0 – 79,60 TL

Hunt: Showdown– 107,40 TL – Türkçe altyazı

Kingdom Come: Deliverance – 67,00 TL – Türkçe altyazı

eFootball PES 2020 Standard Edition – 33,50 TL – Türkçe altyazı

Gran Turismo Sport – 77,35 TL – Türkçe altyazı





İndirimlerin tamamına ulaşmak için burada yer alan PS Store bağlantısına dokunabilirsiniz.