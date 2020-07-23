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Ubisoft yeni nesil oyunlara yakın gelecekte zam yapmayacak
Ubisoft, yaptığı açıklamada yeni nesil oyunlarını en azından bu yıl için 60 dolardan satmaya devam edeceğini deklare etti.
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Ubisoft, yaptığı açıklamada PS5 ve Xbox One Series X konsollarına çıkaracağı yeni nesil oyunları bu yıl için 60 dolardan satacağını belirtti. 2021 ve sonrası için herhangi bir bilgi verilmese de bu sene çıkacak Ubisoft oyunlarında zam olmayacağı kesinleşti. Özellikle NBA 2K serisi ile bilinen Take Two, yeni nesil oyunlar için 10 dolar zamlı ücret, yani 70 dolar talep edeceğini duyurmuştu. Bu karar da oyuncular tarafından tepki çekmişti.
Ubisoft‘un merakla beklenen oyunu Watch Dogs: Legion şuan Xbox marketinde ön siparişe açık durumda. Bu oyunu alanlar Microsoft‘un “Smart Delivery” hizmetiyle oyunu Xbox Series X platformuna ücretsiz olarak taşıyabilme imkanına sahip olacak. Ubisoft’un bu kararı oldukça olumlu gözükse de, yeni nesil konsolların çok güçlü olmasıyla artacak kalite ve içerik talebi nedeniyle önümüzdeki yıllarda oyun fiyatlarının 60 doların üzerine çıkması oldukça olası gözüküyor.
Genel
PlayStation Store yaz indirimleri başladı!
Her yıl PlayStation severler tarafından dört gözle beklenen, PlayStation Store yaz indirimleri bugün itibariyle başladı. Red Dead Redemption 2’den Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’e kadar bir çok yapım yaz indirimleri kapsamında yer alıyor. Fırsatlar 30 gün süreyle, 20 Ağustos tarihinde sona erecek.
Dünyada ve özellikle ülkemizde pahalı bulunan oyun fiyatları sebebiyle indirim bekleyen kullanıcılar, ilk günden PS Store indirimlerini değerlendirmeye başladı. Fırsatlar arasında Death Stranding, Assassin’s Creed Odyssey, Resident Evil 2, Anthem, Horizon Zero Dawn ve Control gibi yapımlar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde alevlenen oyun yapım maliyetleri ve oyun satış fiyatları arasında bir dengesizlik olduğu tartışmaları kapsamında, ilerleyen dönemlerde birçok konsol özel yapımının daha pahalı fiyatlarla çıkış yapacağı konuşuluyor.
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İndirim kapsamında yer alan yapımların bazıları
Control Standard Edition – 90,65 TL
Resident Evil 2 – 84,00 TL
Resident Evil 3 – 150,22 TL
The Last of Us™ Remastered – 42,00 TL – Türkçe altyazı
DEATH STRANDING – 184,47 TL – Türkçe altyazı
Red Dead Redemption 2 — 196,98 TL
TEKKEN 7 – 49,00 TL
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 85,47 TL
Metro Exodus – 62,65 TL
Dark Souls III – 54,75 TL
Battlefield 1 – 40,00 TL – Türkçe altyazı (kısmen seslendirme)
PES 2020 – 33,50 TL – Türkçe altyazı
FIFA 20 – 90,09 TL – Türkçe altyazı
Days Gone – 124,41 TL – Türkçe altyazı
ARK: Survival Evolved – 59,75 TL – Türkçe altyazı
Raccoon City Edition (RE2 + RE3) – 216,38 TL
Hitman 2 – 69,00 TL
DOOM – 25,20 TL
Dirt Rally 2.0 – 79,60 TL
Hunt: Showdown– 107,40 TL – Türkçe altyazı
Kingdom Come: Deliverance – 67,00 TL – Türkçe altyazı
eFootball PES 2020 Standard Edition – 33,50 TL – Türkçe altyazı
Gran Turismo Sport – 77,35 TL – Türkçe altyazı
İndirimlerin tamamına ulaşmak için burada yer alan PS Store bağlantısına dokunabilirsiniz.
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10 000. Lamborghini Urus, üretim bandından indi!
İtalyan üreticinin ilk SUV modeli olarak iki yıldır satışta olan Lamborghini Urus, 10 bin üretim modelini geride bıraktı.
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Lamborghini’nin Sant’Agata Bolognese tesislerinde üretilen 10 000. Urus, Rus bir müşteri için birleştirildi. Kilometre taşı olarak görülen bu araçta karbon fiber paketi, siyah-turuncu iki tonlu Ad Personam iç mekan ve Nero Noctis Matt adındaki boya seçimleri yer alıyor.
Aralık 2017‘de tanıtılan Urus, Lamborghini satışlarına önemli katkıda bulundu. Aracın piyasada geçirdiği ilk tam yılı 2019’da, tam 4 bin 962 adet Urus teslimatı yapıldı. Bu satış adedi, Lamborghini’nin 2019’daki satışlarının %61’ini oluşturmuştu.
İtalyan üretici Temmuz 2018‘de 1761 tane Urus piyasaya sürmüştü. Üretimdeki bu artışı hesaplarsak 2020’nin sonuna kadar 6 binden fazla Urus teslimatı yapılabilir.
Ayrıca Haziran 2020‘de, Urus Pearl Capsule adında yeni bir renk koleksiyonu sunuldu. Çift tonlu dış görünüme sahip olan bu koleksiyonda, Lamborghini renk kriterlerine uygun olarak dört katmanlı boya ve parlak sedef tonlar sunuluyor.
Kaynak: Carscoops
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1400 beygirlik, 7 motorlu Ford Mustang Mach-E!
Ford Performance ve RTR Vehicles‘ın ortak çalışması olan Mustang Mach-E 1400, tamamen elektrikli bir aracın performans potansiyelini ortaya koymak için yaratıldı.
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Bu modern çağın vahşisi, 1400 beygirlik maksimum gücü için 7 adet elektrik motorundan destek alıyor. Motorlarda üçü ön diferansiyele, geri kalan dördü ise arka diferansiyel üzerinde konumlandırılmış.
Aracın enerji kaynağı ise yüksek performans ve yüksek deşarj oranı için Nikel-Manganez-Kobalt hücrelerinden oluşan 56.8 kWh değerindeki bir batarya. Söz konusu Mustang Mach-E’nin üzerinde bulunan piller, dielektrik içeren bir soğutma sıvısı ile aracı şarj esnasında soğutacak şekilde tasarlanmış. Bu çözümün, aracın şarj olması için gereken süreye oldukça fayda sağladığı söyleniyor.
Bu araç satışa sunulmayacak bir prototip. Yani sadece pistler gibi trafiğe kapalı alanlarda görebileceğiz. Ford tarafından yapılan açıklamaya göre aracın aerodinamisi, 257 km/s hızda 1000 kg civarında yere basma kuvveti oluşturmaya müsait bir yapıda.
Motor sporları şampiyonlukları bulunan ve RTR Vehicles‘ın kurucusu Vaughn Gittin Jr. , “Aracın direksiyonuna geçtiğimde, güç ve torka dair bütün fikirlerim değişti. Bu şey, yüksek hızlı eğlence trenlerine benziyor fakat hayal edebileceğiniz hiçbir şeye benzemiyor.” diyor.
Sadece 1 adet üretilen bu Mach-E 1400, bildiğimiz elektrikli Mach-E ile aynı şasiyi kullanıyor. Fakat bu araç arkadan çekiş, dört tekerlekten çekiş ve önden çekiş gibi farklı düzenleri barındırmak için tasarlanmış.
Ford Mustang Mach-E 1400, yakında bir NASCAR yarışında görücüye çıkacak. Ayrıca bu araç, karbon fiberden daha hafif bir alternatif olan organik kompozit liflerin de dahil olduğu yeni materyaller için test aracı görevi de yapacak.
Kaynak: Carscoops