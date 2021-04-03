Lenovo Legion 2 Pro modelinin bataryası belli oldu!

Lenovo Legion 2 Pro modeli için geri sayıma geçti. Oyuncu telefonları piyasasında etkin olmak isteyen teknoloji devi, yeni cihazı ile oyuncuları karşılamaya hazırlanıyor. Çok yakında tanıtımı gerçekleşecek oyun odaklı akıllı telefonun bazı yeni teknik detayları da kesinleşti. Oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj desteği ortaya çıktı. Cihaz bir önceki nesle nazaran daha büyük batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu pil azımsanmayacak hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.

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Lenovo Legion 2 Pro kuvvetli bir batarya ile piyasaya çıkacak!

Oyuncu odaklı akıllı telefonlar, gelişmeye devam ediyor. Özellikle video oyun dünyasının gelişmesi ile birlikte bildiğiniz üzere piyasada birçok “oyuncu odaklı” ürün ortaya çıkmıştı. Gıda sektörüne dahi giren bu ürünlerin akıllı telefon piyasasında da var olmasına pek de şaşırmamak gerek. Zira çoğu Android işletim sistemli akıllı telefon üreticisi, oyuncuları da kendilerine çekmek istiyor. Mobil oyun pazarının gelişmesiyle birlikte talebin arttığı bu piyasada mevcut yarışmacılar ürün yelpazelerini genişletiyorlar. Bu firmalardan biri olan Lenovo da, Legion serisine yeni bir üye kazandırmak için kolları sıvadı. Legion 2 Pro modeliyle oyuncuları karşılayacak teknoloji devi, yeni cihazını yakında tüm dünyaya duyuracak. Tanıtımına az bir süre kala da cihaz ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj teknolojisi kesinleşti.

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Lenovo Çinli sosyal medya sitesi Weibo üzerinde yaptığı paylaşım ile takipçilerine yeni detaylar sunmayı ihmal etmedi. Özellikle mobil oyun konusunda güçlü bir deneyim sunmak isteyen Lenovo Legion 2 Pro modeli, aynı deneyimi batarya kısmında da sunmak istiyor. Zira oyuncular için çıkan özel telefonun, şarj sürelerinin iyi olması beklenmekte. Bu nedenle akıllı telefon üreticisi, cihaza bir önceki nesle nazaran daha büyük bir batarya yerleştirmiş. Ortaya çıkan bilgilere göre oyuncu odaklı akıllı telefon 5500 mAh‘lik batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasa şartlarında büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip olacak akıllı telefon, şarj konusunda da oyuncuları priz başında pek bekletmeyecek gibi duruyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon tam 90W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Bu da cihazın rakiplerine nazaran her anlamda daha kuvvetli olması anlamına gelebilir. Ancak bir önceki modelde yer alan çift USB-C portunun 45W + 45W’tan 90W sunduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle firmanın 90W’ı tek bir porttan verip vermeyeceği henüz kesinleşmedi.

Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri

Yazının başında da belirttiğimiz üzere akıllı telefon oyuncu odaklı olacak. Bu da performans anlamında cihazın çok kuvvetli olacağı anlamına gelebilir. Zira akıllı telefonun amiral gemisi bir işlemci ile piyasaya çıkacağı hali hazırda biliniyor. Bu yıl çıkan çoğu akıllı telefonda gördüğümüz Qualcomm yapımı Snapdragon 888, Lenovo Legion 2 Pro modelinde de yer alacak. Bu işlemciye de firmanın geliştirdiği çift kanallı soğutma sistemi eşlik edecek. Bununla birlikte cihaz özellikle RAM konusunda çığır açan kapasitelere sahip olacak gibi gözüküyor. Geekbench test platformunda daha önceden de listelenen akıllı telefon 16 GB‘lık RAM kapasitesi ile ortaya çıktı. Eğer bu ihtimal kesinleşirse cihaz tüm akıllı telefon piyasalarındaki bu kapasiteye çıkan ender cihazlardan biri olabilir. Görünüşe göre oyuncu odaklı akıllı telefonların asıl hedefi, bilgisayarlar olacak.

Tasarım detayları da üç aşağı beş yukarı belli olan cihaz, 6.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda FullHD+ AMOLED panele yer verilmesi bekleniyor. Öte yandan oyuncu odaklı akıllı telefon 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bu da mobil oyun sevdalıların daha seri bir deneyim yaşamalarını mümkün kılacak. Cihaz 12 GB RAM‘li bir modele daha sahip olacak. Ayrıca 128/256/512 GB‘lık depolama alanı seçeneklerini de kullanıcılarına sunacağı ortaya çıktı. Ancak sadece 16 GB RAM‘li modelin 512 GB depolama alanı ile kombinasyon olacağı iddia ediliyor. Oyuncu odaklı akıllı telefonun fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Ancak 8 Nisa tarihinde yapılacak etkinlikle birlikte fiyatı da öğrenmiş olacağız. Bakalım akıllı telefon oyuncu odaklı ürünler piyasasında öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.