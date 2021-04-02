Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 serisi, Google’ın özel çipi ile piyasaya sürülecek!
2021’in ikinci çeyreği henüz yeni başladı ancak şimdiden favori akıllı telefon üreticilerinden olan Google’dan yeni cihaz duyurusu bekliyoruz. Bunun da ötesinde Google ve Apple’ın, Android ve iOS’un yeni versiyonlarını önümüzdeki haftalarda duyurması muhtemel. Bununla birlikte Google, Pixel kullanıcılarının yenilikleri denemesi ve geri bildirimde bulunması için Android geliştirici sürümlerini paylaşıyor. Ayrıca firma, önümüzdeki aylarda Google I/O’yu çevrimiçi olarak düzenlemeyi planlıyor. Etkinlikte şirket, Android 12 güncellemesini ve beta sürümlerini resmi olarak tanıtacak. Dahası, Google Pixel 5a’nın da bu etkinlikte tanıtılmasını bekliyoruz.
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Google Pixel 6 serisi ne zaman ve hangi yeniliklerle gelecek?
Google’ın bir sonraki amiral gemisi serisi olmasını beklediğimiz Google Pixel 6 serisi, tahmini olarak önümüzdeki ekim ayında piyasaya çıkacak. Firma, Pixel serisinde çok fazla sızıntı vermesiyle tanındığı için yakın zaman içinde bu konuda daha fazla detay görebiliriz. Pixel 3’ten bu yana Pixel serisi akıllı telefonların lansman tarihleri birkaç ay önceden ortaya çıkıyor. Pixel 6’nın tasarımı konusunda bazı söylentiler mevcut. Ancak bundan daha önemlisi, bugün seri ile ilgili bazı yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Ayrıca bu söylentiler şirketin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.
9to5Google’a göre bu yıl Pixel serisi akıllı telefonlar, Google’ın özel yonga setini kullanacak. Rapora göre “Raven” ve “Oriole” kod adlarını taşıyan bir sonraki Pixel 6 serisi akıllı telefonlar yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunacak. Ayrıca bu cihazlar “Slider” olarak bilinen platformun bir parçasıdır. Bu platform, gelecekteki Chromebook cihazlarında da kullanılacaktır. Görünüşe göre Google, geçtiğimiz yıl Apple’ın piyasaya sürdüğü M1 çipine rakip olmayı hedefliyor. Apple’ın silikon tarafına yaptığı büyük yatırımlara Google, Pixel 6 serisinde sunacağı yeni çip ile karşılık verecek gibi gözüküyor.
Google’ın geliştirdiği yeni çip, “Whitechapel” kod adını taşımakta. Bu yonga seti üzerindeki sistem, görünüşe göre Samsung ile iş birliği içinde geliştiriliyor. Bu nedenle çip, tasarım ve mimariyi bazı yazılım bileşenleri ile birlikte Samsung Exynos işlemcilerle paylaşabilir. Bu, Exynos sevmeyen kullanıcıların kesinlikle hoşuna gitmeyecek bir şey. Exynos tabanlı çipler, geliştirme konusunda oldukça sorunlu çiplerdir. Hem geliştirmesi zor hem de verimliliği düşük olan bu çiplerin Goobgle tarafından baz alınması sıkıntılara yol açacaktır. Ayrıca bu, Google’ın özel ROM anlayışını da değiştirebilir.
Pixel 6 serisi, hangi segmente hitap edecek?
Şirketin, Google Pixel 6 ve Pixel 6a‘yı sene içinde piyasaya sürmesi beklenmekte. Google, geçtiğimiz seneden beri XL modellerini piyasaya sürmüyor. Bu nedenle, bu sene de Pixel 6 XL modelini beklemiyoruz. Firma, XL modelini bırakmasıyla birlikte amiral gemisi akıllı telefon pazarından da ayrılmış oldu. Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765G yonga setiyle birlikte gelmişti. Bu nedenle, özel çipin orta segmente mi yoksa amiral gemisi segmente mi geliştirileceği de merak konusu. Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğimiz Google konferansında, belki de bu çip ile ilgili ipuçları duyabiliriz.
Pixel 5 teknik özellikleri
- Ekran: 6 inç OLED ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 432 ppi, Corning Glass 6, HDR10+, 90Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Grafik Birimi: Adreno 620
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kameralar: 12.2 MP, f/1.7, 27mm (geniş), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
16 MP, f/2.2, 107˚ (ultra geniş açı), 1.0µm
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0″, 1.12µm
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 4080 mAh batarya
- İşletim Sistemi: Android 11
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip2 modelinin bataryası ortaya çıktı!
Samsung katlanabilir telefonları ile alakalı yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Galaxy Z Flip2 modelini geliştiren Güney Kore devi, cihazını bu yıl içerisinde kullanıcıları ile buluşturacak. Artık geri sayıma geçilen katlanabilir akıllı telefon, ile alakalı yeni birkaç bilgi daha ortaya çıktı. Merakla beklenen cihazın batarya kapasitesi ve bataryanın görüntüleri ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Z Flip2 çift batarya ile piyasaya çıkacak!
Katlanabilir akıllı telefonlar ve tabletler gün geçtikçe yaygın bir hale geliyor. Birçok akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu bu rekabette yenilikçi ürünler ön planda. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin öncü olduğu bu sistemde yeni katılımcılar gelmeye devam ediyor. Ayrıca mevcut yarışmacılar da ürün yelpazelerini genişletiyor. Bu firmalar arasında yer alan Samsung da, Galaxy Z Flip2 modeli için kolları sıvadı. İstiridye kabuğu tasarımı ile dikkat çeken seri, katlanabilir olması nedeniyle boyut anlamında da önemli işler başarıyor. Bu sene içerisinde kullanıcılarını karşılayacak katlanabilir akıllı telefon ile alakalı da yeni detaylar ortaya çıktı. Tasarımının yanı sıra güçlü donanımı ile de dikkat çeken seri, kendine has hayran kitlesini oluşturmuş bulunmakta. Bir takım sertifika sitelerine şimdiden uğramaya başlayan katlanabilir akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı.
Çift bataryaya sahip olacak katlanabilir akıllı telefon, toplamda 3300 mAh‘lik pil ile piyasaya çıkacak. Bataryanın bu konuda bir önceki model olan Galaxy Z Flip‘ten herhangi bir farklılığı bulunmuyor. İki bataryadan biri olan EB-BF711ABY kod adlı pil 2370 mAh değerinde. EB-BF712ABY kod adlı diğer pil ise 903 mAh değerinde kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon katlanabilir yapısı çift hücreli pile sahip olacak. Bu yüzden akıllı telefon piyasasındaki “normal” rakiplerine nazaran küçük bir batarya ile geliyor. Ancak ergonomik açıdan Samsung‘un bataryayı küçük tutma zorunluluğu da bulunmakta. Safety Korea üzerinde ortaya çıkan pilin, resimleri de görüntülendi. Bunun dışında DEKRA ve 3C üzerinde de ortaya çıkan akıllı telefon, sertifikalar almayı da başardı. Güvenlik konusunda sıkıntı yaratmaya bataryalar kullanıma hazır. Katlanabilir akıllı telefon Samsung‘un yapacağı etkinlikle birlikte yanına Galaxy Fold3 modelini alarak Temmuz 2021‘de kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Samsung Galaxy Z Flip2 teknik özellikleri
Son ortaya çıkan batarya kapasitesi ile birlikte akıllı telefonun birçok teknik özelliği belli oldu. Ancak belki de en kritik teknik özelliklerden birkaçına ise henüz ulaşılamıyor. Ancak akıllı telefonun serinin önceki modellerinden geri kalır bir yanının olmayacağı iddia ediliyor. Bir önceki iki model de amiral gemisi işlemciler ile piyasaya çıkmışlardı. Bu nedenle Galaxy Z Flip2 modelinin de amiral gemisi bir işlemci kullanacağı iddia ediliyor. Öte yandan akıllı telefonun daha uygun fiyatlı olarak piyasaya çıkacağını iddia eden ciddi bir kesim de bulunmakta. Ortaya çıkan spekülasyonlara göre firma artan maliyetleri düşürmek isteyebilir. Yine de bu iddialar amiral gemisi işlemci iddiaları kadar kuvvetli değil. Ayrıca akıllı telefonun RAM kapasitesi de henüz ortaya çıkmadı. Ancak yine önceki modeller ile kıyaslarsak, 8 GB RAM seçeneğini cihazda görmemiz oldukça mümkün. Akıllı telefon serisi, amiral gemisi normal cihazlar ile rekabet edebilme konusunda pek de geri kalır olmayacak gibi gözüküyor.
Akıllı telefonun 6.9 inçlik bir katlanabilir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olabileceği de konuşulmakta. Delikli ekranla piyasaya çıkacak akıllı telefon bir adet özelliği henüz bilinmeyen ön kamera ile geliyor. Ancak cihazın arka tarafında kaç adet kamera olacağı henüz belli olmadı. 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak akıllı telefon, kullanıcılarına hafıza konusunda pek de sorun yaşatmayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun dört adet renk seçeneğine sahip olacağı konuşulmakta. Bu renkler ise açık menekşe, gri, siyah ve bal köpüğü olarak belirlenmiş. Cihaz Android 11 tabanlı OneUI 3.5 arayüzü ile piyasaya çıkacak. Son olarak, akıllı telefonun katlanabilir ekranının bir önceki seriye nazaran daha da dayanıklı olacağı iddia ediliyor. Firmanın bu konudaki geri dönüşleri oldukça ciddiye aldığı bilinen bir gerçek. Bakalım merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip2 piyasada önemli bir yere sahip olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonlar, bileşen kıtlığı sebebiyle yüksek fiyata üretilecek!
Akıllı telefon pazarı, amiral gemisi düzeyindeki cihazların sorunsuz olarak halka sunulmasının ardından en az kayıpla pandemiyi atlattı. Öte yandan, bazı şirketler sonraki aylarda yaşanan bileşen kıtlığı sebebiyle oldukça zor zamanlar geçirdi. Şimdi ise bileşen kıtlığının etkileri artarak devam ediyor. Bileşen eksikliği, şirketlerin fiyatları arttırmasına ve bu fiyat artışını kıtlığa bağlamasına sebep oluyor. Her ne kadar gerçekten bir kıtlık bulunsa da fiyatlara bu kadar çok etki etmesi anlamsız. Belki de şirketler bu durumu, satışlar ve kârlarla ilgili olarak kullanıyorlardır. Çoğu firma, yaşadığı bileşen sıkıntılarını halka aktarıp fiyatları olabildiğince yükseltiyor.
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Akıllı telefon fiyatları önümüzdeki dönemde değişecek mi?
Yakın tarihli bir röportajda Realme China Başkanı, çip ve batarya eksikliğinin tedarik zincirinde sıkıntılara yol açtığını belirtti. Bununla birlikte, mobil cihaz fiyatlarının bu yılın ikinci yarısında dalgalanabileceğini de söyledi. Önümüzdeki dönemde, arz ve talep oranı tüm akıllı telefon endüstrisinin fiyatlandırma politikasını belirleyecek. Xiaomi’nin başkanı Lei Jun, Realme’nin yöneticisini doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Lei Jun’a göre şirketin büyük bir çip sıkıntısı bulunmakta. Ayrıca bu sıkıntı ileride üretilmesi planlanan telefonların üretimini de zora sokacaktır. Tahminlere göre çip tedarik sıkıntısı, en az iki yıl sürecek. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa ileriki dönemde elektronik cihazların fiyatlarının yükselmesi muhtemel.
Görünüşe göre üst düzey yöneticiler, fiyatların artmasının kaçınılmaz olduğunu düşünmekte. Ayrıca bu açıklamalara göre herhangi bir teknolojik cihaz satın almak isteyen kullanıcılar ellerini çabuk tutmalı. Çünkü gelecekte bu cihazların fiyatlarında önemli derecede artışlar olacak gibi gözüküyor. Şubat ayında Samsung, 24 milyon adet mobil cihazı piyasaya sürdü. Bununla birlikte aylık bazda pazar payı %23.1 oldu. Bu, şirketin önde gelen akıllı telefon tedarikçileri sıralamasında ilk sıraya geri dönmesini sağladı. Karşılaştırma için bu yılın ocak ayında Samsung’un pazar payı %15.6 olarak kayda geçmişti.
Bu yılın ilk ayında, mobil cihaz pazarındaki liderlik Apple’ındı. Şirketin ocak ayı bazında aylık pazar payı oranı %25.4’dü. Ancak akıllı telefon satışları, şubat ayında yavaşladı. Satılan 23 milyon iPhone ile şirket, bu seride bitiş çizgisine yaklaştı. Firmanın şubat ayı pazar payı ise %22.2 oldu. Bu da geçen yıl şubat ayında satılan cihaz hacminin %74 üzerinde. Sonuç olarak baktığımızda Apple, mobil cihaz satışı konusunda liderliğe oynuyor. Ayrıca Samsung da bu konu üzerinde hatrı sayılır şekilde çalışıyor.
Akıllı telefon satışlarında 2020 yılının dördüncü çeyreğinde hangi firmalar öne çıkmıştı?
Geçtiğimiz sene Apple, 90.1 milyon adet satışla başlayıp 385.9 milyon satışla yılı bitirdi. 2020 yılında pazar önceki senenin dördüncü çeyreğine göre %4.3 büyüdü. Tüm önde gelen akıllı telefon firmaları, 2020’nin sonunda yılın başına göre büyüme gösterdi. Yılın sonlarına doğru piyasaya sürülen iPhone 12 serisi, Apple için oldukça önemli satış rakamları elde etti. Bu satış rakamlarıyla Apple, yıldan yıla %22.2’lik bir büyüme gösterdi. Samsung ise büyük pazarlarda orta ve giriş segment telefonlarıyla oldukça önemli bir büyüme kaydetti. Şirketin son çeyrekte yaptığı 73.9 milyonluk satışın ardından %6.2 oranında büyüdüğünü gördük. Bu veriler, Samsung tarafından oldukça iyi olarak değerlendiriliyor.
Xiaomi, 43.2 milyon satış ile dördüncü çeyrekte üçüncü oldu. Tüm yılın verilerine bakıldığında Xiaomi, %32 ile yıldan yıla en çok büyüyen şirket oldu. Huawei ise %42.4 ile önemli oranda daha az telefon satışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte, 2020 yılı için toplam satışı gerçekleşen akıllı telefon sayısı 1.29 milyara ulaştı. 2019 yılında ise bu sayı 1.37 milyar olarak raporlara yansımıştı. Sonuç olarak, bu sene ortaya çıkan pandemi ile birlikte telefon satışlarının %5.9 oranında azaldığını gördük. Fakat IDC verileri, 2021 yılının telefon satışlarının bu yıldan çok daha fazla olacağını belirtiyor. Ayrıca yeni teknolojiler ile üst segment telefon satışları da artış gösterebilir.
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Akıllı Telefonlar
Microsoft Cortana uygulamasını mobil platformlardan çekti!
Microsoft sesli asistan uygulaması Cortana‘nın fişini çekti. Firma Google Asistan ve Siri‘ye alternatif olması için geliştirdiği, sesli asistan uygulamasını mobil platformlardan kaldırma kararı aldı. Windows işletim sisteminde çalışan bilgisayarlar bu durumdan etkilenmeyecek. Ancak Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için artık uygulamaya erişim artık mümkün olmayacak. Zira Microsoft sesli asistan uygulamasını resmen mobil uygulama mağazalarından çekti.
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Microsoft Cortana uygulamasına veda etme zamanı geldi!
Sesli asistan uygulamaları, son dönemlerde günlük hayatımızın içerisine oldukça yerleşti. Yapay zekayla insanoğlunun doğrudan temas etmesini sağlayan ilk teknolojilerden olan bu uygulamalar, her geçen gün kapasitelerini de arttırıyor. Birçok teknoloji devinin dahil olduğu bu yarışta, öne çıkan iki isim bulunmakta. Bunlardan biri Google Asistan olurken, diğeri de tabi ki de Siri. Google ve Apple tarafından geliştirilen bu iki uygulama, piyasadaki aslan payını almayı başarıyor. Bu iki uygulamayı da Samsung‘un Bixby‘si ve Microsoft‘un Cortana‘sı takip etmekteydi. Kullanıcılarının günlük hayatlarındaki önemli bir dayanağı olan bu uygulamaların popülariteleri de artmaya devam ediyordu. Zira akıllı telefon ve tablet kullanıcıları neredeyse cihazlarına dokunmadan sesli komut ile günlük işlerini idame ettirebiliyorlardı. Ancak görünüşe göre mobil platformlardaki pastanın payından bir uygulama vazgeçti. Microsoft Cortana sesli asistan uygulamasını iOS ve Android yüklü mobil platformlardan çekme kararı aldı. Haliyle bu durum Cortana kullanan akıllı telefon sahiplerini oldukça üzdü.
Firma uygulamayı neden çektiğini henüz açıklamadı. Kısa bir metin yayımlayan firma, sadece bilgilendirme mesajı atmakla yetindi. Ancak ilk gelen bilgilere göre, Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bu uygulamanın çok da tercih edilmemesi, bu kararda etkili oldu. 31 Mart tarihinde mağazalardan çıkışını yapan uygulama kullanıcılarına artık “asistanlık” yapamayacak. Zira uygulama içerisinde yer alan listeler ve hatırlatıcılar an itibariyle kullanılamıyor. Cortana için oldukça umutlu ve heyecanlı olan Microsoft‘un bu hamlesi de akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İlk gelen yorumlar, firmanın Cortana‘yı komple iptal edebilme ihtimalinin olduğu yönündeydi. Öte yandan Microsoft hali hazırda bu konunu sinyallerini daha önceden de vermişti. Firmanın resmi forum sayfalarında, asistanın mobil platformlar için 31 Ocak 2021‘de kaldırılacağı ortaya çıkmıştı. Her ne kadar bu konuda resmi bir yalanlama ortaya atılmasa da gelinen nokta dedikodular gerçek çıktı ve Cortana‘ya veda ettik.
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Windows 10 ile çalışan bilgisayarlarda Cortana desteği devam edecek!
Bu kaldırılmanın ardından Cortana‘nın geleceği ile alakalı dedikodular doğal olarak artarken, sesli asistan uygulamasının sadece mobil platformlardan kaldırıldığı öğrenildi. Sesli asistan uygulaması Windows 10 yüklü bütün bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek. Bununla birlikte Microsoft’un ToDo uygulaması da mobil platformlarda yerini korudu. Ayrıca firma, Cortana‘yı bilindiği üzere daha “kurumsal” bir yapıya dönüştürmek istiyor. Teknoloji devi sesli asistan uygulamasının diğer firmalar tarafında da kullanılabilmesi için yeni çözümler geliştiriyor. Her ne kadar bu bilgi şu an için sadece “lafta” kalsa da, Microsoft‘un Cortana‘nın arkasında durduğunun en büyük göstergesi. Firma genel yapı itibariyle mobil platformlardan çekilerek rotasını daha farklı bir yere çevirmişe benziyor. Özellikle kurumsal anlamda geliştirilecek Cortana‘nın yetenekleri şimdiden merak konusu.
Microsoft, şu an için Cortana sesli asistan uygulamasından şu an için vazgeçmedi. 2014 yılında hayatımıza giren uygulama PC ve mobil platformların yanı sıra Xbox oyun konsollarında da yer alıyordu. Ancak an itibariyle sadece PC versiyonu aktif olarak çalışmakta. Teknoloji devi bu teknolojiyi kendi uygulamalarına da entegre etmeye çalışıyor. Firma, sesli asistanını Microsoft 365 uygulamalarının içerisine entegre edecek. Bu sayede Word, Excel, PowerPoint gibi popüler uygulamaları kullanan kişiler daha rahat bir deneyime sahip olacaklar. Ayrıca bu uygulamaları ilk kez kullanan kişilerin de oryantasyon süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Firmanın bu tarz örnekleri arttıracağı tahmin ediliyor. Şimdilik Android ve iOS platformlarından çekilen sesli asistan uygulaması, bakalım önümüzdeki günlerde hangi yeni detaylar ile karşımıza çıkacak. Teknolojinin geliştiği şu günlerde Microsoft‘ta meydanı boş bırakmak istemeyecektir haliyle. Bu nedenle gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.
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