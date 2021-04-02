Google Pixel 6 serisi, Google’ın özel çipi ile piyasaya sürülecek!

2021’in ikinci çeyreği henüz yeni başladı ancak şimdiden favori akıllı telefon üreticilerinden olan Google’dan yeni cihaz duyurusu bekliyoruz. Bunun da ötesinde Google ve Apple’ın, Android ve iOS’un yeni versiyonlarını önümüzdeki haftalarda duyurması muhtemel. Bununla birlikte Google, Pixel kullanıcılarının yenilikleri denemesi ve geri bildirimde bulunması için Android geliştirici sürümlerini paylaşıyor. Ayrıca firma, önümüzdeki aylarda Google I/O’yu çevrimiçi olarak düzenlemeyi planlıyor. Etkinlikte şirket, Android 12 güncellemesini ve beta sürümlerini resmi olarak tanıtacak. Dahası, Google Pixel 5a’nın da bu etkinlikte tanıtılmasını bekliyoruz.

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Google Pixel 6 serisi ne zaman ve hangi yeniliklerle gelecek?

Google’ın bir sonraki amiral gemisi serisi olmasını beklediğimiz Google Pixel 6 serisi, tahmini olarak önümüzdeki ekim ayında piyasaya çıkacak. Firma, Pixel serisinde çok fazla sızıntı vermesiyle tanındığı için yakın zaman içinde bu konuda daha fazla detay görebiliriz. Pixel 3’ten bu yana Pixel serisi akıllı telefonların lansman tarihleri birkaç ay önceden ortaya çıkıyor. Pixel 6’nın tasarımı konusunda bazı söylentiler mevcut. Ancak bundan daha önemlisi, bugün seri ile ilgili bazı yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Ayrıca bu söylentiler şirketin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

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9to5Google’a göre bu yıl Pixel serisi akıllı telefonlar, Google’ın özel yonga setini kullanacak. Rapora göre “Raven” ve “Oriole” kod adlarını taşıyan bir sonraki Pixel 6 serisi akıllı telefonlar yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunacak. Ayrıca bu cihazlar “Slider” olarak bilinen platformun bir parçasıdır. Bu platform, gelecekteki Chromebook cihazlarında da kullanılacaktır. Görünüşe göre Google, geçtiğimiz yıl Apple’ın piyasaya sürdüğü M1 çipine rakip olmayı hedefliyor. Apple’ın silikon tarafına yaptığı büyük yatırımlara Google, Pixel 6 serisinde sunacağı yeni çip ile karşılık verecek gibi gözüküyor.

Google’ın geliştirdiği yeni çip, “Whitechapel” kod adını taşımakta. Bu yonga seti üzerindeki sistem, görünüşe göre Samsung ile iş birliği içinde geliştiriliyor. Bu nedenle çip, tasarım ve mimariyi bazı yazılım bileşenleri ile birlikte Samsung Exynos işlemcilerle paylaşabilir. Bu, Exynos sevmeyen kullanıcıların kesinlikle hoşuna gitmeyecek bir şey. Exynos tabanlı çipler, geliştirme konusunda oldukça sorunlu çiplerdir. Hem geliştirmesi zor hem de verimliliği düşük olan bu çiplerin Goobgle tarafından baz alınması sıkıntılara yol açacaktır. Ayrıca bu, Google’ın özel ROM anlayışını da değiştirebilir.

Pixel 6 serisi, hangi segmente hitap edecek?

Şirketin, Google Pixel 6 ve Pixel 6a‘yı sene içinde piyasaya sürmesi beklenmekte. Google, geçtiğimiz seneden beri XL modellerini piyasaya sürmüyor. Bu nedenle, bu sene de Pixel 6 XL modelini beklemiyoruz. Firma, XL modelini bırakmasıyla birlikte amiral gemisi akıllı telefon pazarından da ayrılmış oldu. Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765G yonga setiyle birlikte gelmişti. Bu nedenle, özel çipin orta segmente mi yoksa amiral gemisi segmente mi geliştirileceği de merak konusu. Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğimiz Google konferansında, belki de bu çip ile ilgili ipuçları duyabiliriz.

Pixel 5 teknik özellikleri