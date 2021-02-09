Akıllı Telefonlar
Lenovo K13 modelinin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Çin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo markasının, giriş seviye yeni telefonu K13 modelinin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekecek.
Göz atmak isteyebilirsiniz: iPhone SE 3, konsept tasarımı ile ortaya çıktı!
Yakın zamanda resmiyet kazanması beklenen Lenovo K13’ün teknik özelliklerini ve görüntülerini basına sızdı. Lenovo K12’nin halefi olarak piyasaya sürülecek akıllı telefon mavi ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca söz konusu cihaz birkaç gün önce Bluetooth SIG tarafından onaylanmıştı.
Lenovo K13 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde damla çentikli 1600 × 720 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 5 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun arka panelinde ise; 13 + 5 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi görev yapacak.
Lenovo K13 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, HD+ (1600 x 720 piksel)
- İşlemci: Henüz belirlenmedi
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 5 MP
- İşletim Sistemi: Android 10
- Batarya: Henüz belirtilmedi
- Ağırlık: 200 gram
Lenovo K13 modeli için 2 GB RAM ve 32 GB’lık depolama alanı sızdırılan detaylar arasında. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefonun pil kapasitesi ve fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok. Sonuç olarak tüm özelliklere bakıldığında K13 modeli, bütçe dostu modeller arasında yer alacak.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G10 ve Moto G30 telefonlarının özellikleri ortaya çıktı
Motorola’nın Moto G10, Moto G30, Moto E7 Power ve Moto G40’ı piyasaya süreceği bilgisi ortaya çıkmıştı. Son olarak XDA ve TechnikNews, bu akıllı telefonların görsellerini ve teknik özelliklerini yayınladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Motorola Ibiza 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak!
Cihazların özelliklerine bakalım
Motorola Moto G10 (Capri)
Moto G10; 6,5 inç boyutunda, 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Cihaz Snapdragon 460 yonga ve Adreno 610 GPU ile çalışacak. Telefonda 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi olacak. Ek olarak Moto G10, microSD kart yuvası da sunacak. Kamera tarafında ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 2MP derinlik algılayıcı ve 2MP makro kameralar olacak. Bunun yanında cihazın 8MP bir selfie kamerası da olacak.
Moto G10’un bağlantı noktasındaki özellikleri Dual 4G VoLTE, 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC. Diğer özellikleri ise 3.5mm jack girişi, Google Assistant butonu, arka tarafta bulunan parmak izi okuyucu, 5.000 mAh pil.
Motorola Moto G30 (Capri Plus)
Moto G30 da 6,5 inç, 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Ancak G10’dan farklı olarak G30’ekranı 90Hz yenileme hızına sahip olacak. Telefon Snapdragon 662 yonga ve Adreno 610 GPU ile çalışacak. 4GB RAM- 64GB / 128GB depolama ve 6GB RAM-128GB depolama seçenekleri olacak. Cihazın depolama kapasitesi microSD kart aracılığıyla arttırılabilecek. Telefon 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP derinlik algılayıcı ve 2 MP makro kameralara sahip olacak. Ek olarak cihazda 8 MP çözünürlükte bir de selfie kamerası olacak.
Moto G30, bağlantı noktasında kullanıcılara Dual 4G VoLTE, 802.11 ac (2.4GHz|5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C desteği verecek. Ayrıca cihazda 3.5mm jack girişi, Google Assistant butonu ve arka tarafta bulunan parmak izi okuyucu da mevcut. Moto G30, enerjisini 20W sarj destekleyen 5.000 mAh pilinden alacak.
Son olarak, cihaz Phantom Black ve Pastel Sky renk seçenekleri sunacak. Ayrıca Moto G30‘un 179 Euro‘luk fiyattan satışa çıkarılacağı beklentisi mevcut.
Moto E7 4G ve Moto G40 modelleri ile ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Hepsiburada.com akıllı telefon alışveriş listemize buradan bakabilirsiniz.
Trendyol.com alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto E7 Power ve Moto G40 akıllı telefonlarının özellikleri sızdı
Motorola’nın fiyat-performans odaklı akıllı telefonları Moto E7 Power ve Moto G40 henüz satışa çıkmadı. Ancak XDA ve TechnikNews, bu akıllı telefonların görsellerini ve teknik özelliklerini yayınladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Motorola Edge S iki dakika içinde tükendi
Cihazlar neler vadediyor?
Motorola Moto E7 Power (Malta Lite)
Moto E7 Power’nin ekranı HD+ çözünürlükte. Telefon MediaTek Helio P22 yonga ve PowerVR GE8320 GPU ile çalışacak. 2GB RAM-32GB depolama / 4GB RAM-64GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca depolama kapasitesi microSD yardımıyla artabilecek. Ek olarak cihazın 13 MP ana, 2 MP makro ve 5 MP selfie kameraları olacak.
Telefon bağlantı tarafında, Dual 4G VoLTE, 802.11 b /g /n (2.4GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, 3,5mm jack desteği verecek. 5.000 mAh pilden gücünü alacak cihazın parmak izi okuyucusu arka tarafta olacak. Son olarak telefon Digital Blue ve Oxy Red renk seçeneklerine sahip olacak.
Motorola Moto G40 (Ibiza)
Mukul Sharma hesabı Twitter üzerinden Moto G40 modelinin uygun fiyatlı ve 5G destekli bir cihaz olacağını duyurmuştu. Akıllı telefonun sızan teknik özelliklerine bakalım.
Moto G40 modelinin ekranı 90 Hz yenileme hızına ve 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğe sahip olacak. Telefon gücünü Snapdragon 480 yongasından ve Adreno 619 GPU’sundan alacak. Cihaz kullanıcılara 4GB RAM, 128GB arttırılabilir depolama kapasitesi vadediyor. Ayrıca, kamera tarafında ise Samsung GM1 sensorlü 48 MP ana, 2 MP derinlik algılayıcı ve 5 MP makro kameraları olacak. Bunlara ek olarak birde 13 MP ön kamera mevcut.
Moto G40 bağlantı tarafında 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, 802.11 ac (2.4GHz+ 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C, 3,5mm jack girişi desteği verecek. 5.000 mAh pilden gücünü alacak cihazın parmak izi okuyucusu arka tarafta olacak.
Hepsiburada.com akıllı telefon alışveriş listemize buradan bakabilirsiniz.
Trendyol.com alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, Geekbench’te görüntülendi!
Asus ROG Phone 5, kısa zaman önce Çin’in TENAA ve 3C platformlarında bazı teknik özellikleri ve renderlarıyla ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihaz, Geekbench veritabanında yonga setiyle birlikte görüntülendi. Asus‘un, telefonun performans testlerini gerçekleştirmesi cihazın çıkışına az bir süre kaldığını gösteriyor.
İlginizi çekebilir: Realme Race, TENAA listesinde görüntülendi!
Asus ROG Phone 5, Geekbench testinde nasıl bir sonuç aldı?
Bugün Geekbench‘te ASUS_I005DA model numarasına sahip bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu telefonun, önceden model numarasını gördüğümüz Asus ROG Phone 5 olduğunu biliyoruz. Cihaz, “Lahaina” kod adıyla bilinen Snapdragon 888 yonga setiyle Geekbench testinden geçti. Listeye göre telefon, 16 GB RAM ile gelecek. 16 GB RAM seçeneğinin haricinde başka RAM konfigürasyonları da muhtemelen bulunacaktır. Geekbench tarafından paylaşılan listede ROG Phone 5‘in Android 11 ile geleceği de belli oldu. Aralık ayında, 8 GB RAM ile Geekbench‘te görüntülenen ROG Phone 5 modeli ile bu model skor olarak çok farklı sonuçlar vermedi.
ROG Phone 5, Geekbench‘te tekli çekirdekte “1125“, çoklu çekirdekte ise “3714” skor aldı. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 8 GB RAM’li model ise tekli çekirdekte “1081“, çoklu çekirdekte ise “3584” skor almıştı. Bununla birlikte, Geekbench skorları Snapdragon 888‘in hedefiyle uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca iki cihazın arasındaki ufak farkın RAM’den kaynaklandığını söyleyebiliriz. ROG Phone 5‘in çıkış tarihi henüz belli değil. Fakat Çin yeni yılı sonrası pek çok telefon çıkış yapacağı için şubat sonunda bu cihazı bekleyebiliriz. Telefonla ilgili şimdiye kadar pek çok sertifika ve belge ortaya çıktı. Bu yüzden, lansmanda bu belgelerin detaylarının açıklanmasını bekleyeceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 11 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 14 saat önce
-
Yazan: mehmett, 1 gün önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: Ju1iet, 1 gün önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: singleman75, 2 gün önce
Ted Lasso ikinci sezon çekimleri başladı
Lenovo K13 modelinin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı!
365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
Motorola Moto G10 ve Moto G30 telefonlarının özellikleri ortaya çıktı
Motorola Moto E7 Power ve Moto G40 akıllı telefonlarının özellikleri sızdı
365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.