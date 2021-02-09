Lenovo K13 modelinin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı!

Çin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo markasının, giriş seviye yeni telefonu K13 modelinin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekecek.

Göz atmak isteyebilirsiniz: iPhone SE 3, konsept tasarımı ile ortaya çıktı!

reklam

Yakın zamanda resmiyet kazanması beklenen Lenovo K13’ün teknik özelliklerini ve görüntülerini basına sızdı. Lenovo K12’nin halefi olarak piyasaya sürülecek akıllı telefon mavi ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca söz konusu cihaz birkaç gün önce Bluetooth SIG tarafından onaylanmıştı.

Lenovo K13 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde damla çentikli 1600 × 720 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 5 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun arka panelinde ise; 13 + 5 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi görev yapacak.

Lenovo K13 modelinin muhtemel teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, HD+ (1600 x 720 piksel)

İşlemci: Henüz belirlenmedi

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB (microSD desteği mevcut)

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 13 MP + 5 MP

İşletim Sistemi: Android 10

Batarya: Henüz belirtilmedi

Ağırlık: 200 gram

Lenovo K13 modeli için 2 GB RAM ve 32 GB’lık depolama alanı sızdırılan detaylar arasında. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefonun pil kapasitesi ve fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok. Sonuç olarak tüm özelliklere bakıldığında K13 modeli, bütçe dostu modeller arasında yer alacak.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!