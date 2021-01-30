iPhone SE 3, konsept tasarımı ile ortaya çıktı!

Bugün, gelecek nesil iPhone SE modelinin minimal çerçevelerle birlikte modern bir görünüme kavuşacağı söylentileri ortaya çıktı. Ayrıca yine söylentilere göre üçüncü nesil iPhone SE modeli, birkaç ay içerisinde kullanıcıların karşısına çıkacak. Tanıtılması beklenen model, önceki nesillerden farklı ve daha modern bir tasarım anlayışı ile gelecek.

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iPhone SE 3, nasıl bir tasarım ile ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, iPhone SE 2020 modeli resmen piyasaya çıkmıştı. Bu yıl da aynı dönemde iPhone SE 3‘ün tanıtılması muhtemel gözüküyor. Şimdi, ortaya çıkan konsept tasarımlar sayesinde cihazın nasıl görünebileceğine dair fikirler ortaya atılıyor. Ancak bu tasarımların kullanılması, Apple‘ın yeni cihaza modern bir tasarım getirmesiyle mümkün olacak. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone SE 2020, küçük olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde etti. Elde edilen bu sonucun ardından Apple’ın, bu cihazın yeni modelini Nisan ayında tanıtması olası gözüküyor.

Şimdilik, herhangi bir kaynak tarafından cihazın sızdırılmış bir görüntüsü ortaya çıkmadı. Ancak Mac Otakara, üçüncü nesil iPhone SE‘nin yeni nesil Airpods Pro ile birlikte tanıtılacağını söylüyor. Ayrıca Otakara‘ya göre, geliştirilen bazı konsept tasarımların yeni cihazda kullanılması muhtemel. Kullanılma olasılığı en yüksek tasarım, ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Bu tasarımda, arka tarafta tek bir ana kamera mevcut. Ayrıca cihaz, önceki nesilden çok daha büyük olan 5.4 inç ekran boyutuna sahip olacak. Bunun haricinde telefon, tahminlere göre A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Nisan ayına yaklaştıkça, iPhone SE 3 hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.