Akıllı Telefonlar
iPhone SE 3, konsept tasarımı ile ortaya çıktı!
Bugün, gelecek nesil iPhone SE modelinin minimal çerçevelerle birlikte modern bir görünüme kavuşacağı söylentileri ortaya çıktı. Ayrıca yine söylentilere göre üçüncü nesil iPhone SE modeli, birkaç ay içerisinde kullanıcıların karşısına çıkacak. Tanıtılması beklenen model, önceki nesillerden farklı ve daha modern bir tasarım anlayışı ile gelecek.
İlginizi çekebilir: Razer Viper 8KHz, resmi olarak satışa çıktı!
iPhone SE 3, nasıl bir tasarım ile ne zaman çıkacak?
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, iPhone SE 2020 modeli resmen piyasaya çıkmıştı. Bu yıl da aynı dönemde iPhone SE 3‘ün tanıtılması muhtemel gözüküyor. Şimdi, ortaya çıkan konsept tasarımlar sayesinde cihazın nasıl görünebileceğine dair fikirler ortaya atılıyor. Ancak bu tasarımların kullanılması, Apple‘ın yeni cihaza modern bir tasarım getirmesiyle mümkün olacak. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone SE 2020, küçük olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde etti. Elde edilen bu sonucun ardından Apple’ın, bu cihazın yeni modelini Nisan ayında tanıtması olası gözüküyor.
Şimdilik, herhangi bir kaynak tarafından cihazın sızdırılmış bir görüntüsü ortaya çıkmadı. Ancak Mac Otakara, üçüncü nesil iPhone SE‘nin yeni nesil Airpods Pro ile birlikte tanıtılacağını söylüyor. Ayrıca Otakara‘ya göre, geliştirilen bazı konsept tasarımların yeni cihazda kullanılması muhtemel. Kullanılma olasılığı en yüksek tasarım, ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Bu tasarımda, arka tarafta tek bir ana kamera mevcut. Ayrıca cihaz, önceki nesilden çok daha büyük olan 5.4 inç ekran boyutuna sahip olacak. Bunun haricinde telefon, tahminlere göre A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Nisan ayına yaklaştıkça, iPhone SE 3 hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4, teknik özellikleriyle TENAA’da görüntülendi!
Xiaomi, yakında Black Shark 4 adlı yeni amiral gemisini tanıtacak. Firma, bir süredir teaser kampanyalarıyla cihaz hakkında bilgiler veriyor. Henüz elimizde resmi bir duyuru tarihi bulunmuyor. Fakat cihaz, bugün TENAA tarafından teknik özellikleriyle birlikte onay aldı. TENAA‘nın onayı ile birlikte telefonun lansmanına az bir süre kaldığını söyleyebiliriz.
İlginizi çekebilir: iPhone SE 3, konsept tasarımı ile ortaya çıktı!
Black Shark 4, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Black Shark 4, SHARK KSR-A0 model numarası ile TENAA listesinde yerini aldı. Listeye göre cihaz, Android‘in en yeni sürümü olan Android 11 ile birlikte gelecek. Geçtiğimiz gün Google Play Console‘da görüntülenen özelliklere göre cihazın 6.67 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü ekranı mevcut. Ayrıca bazı kaynaklar, bu ekranın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını gösteriyor. Fakat henüz bu konuda net bir sonuç veya sızıntı bulunmuyor. Bunun dışında, TENAA‘da telefonun 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ile geleceği de belirtiliyor.
TENAA, Black Shark 4‘ün 10.3 mm kalınlığında olacağını ve 5G bağlantısını destekleyeceğini açıkladı. Bununla birlikte, cihazın çoğu amiral gemisinden daha kalın olduğu söylenebilir. Cihazın kamera ve diğer bağlantı özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz gün ortaya çıkan AnTuTu testiyle birlikte telefonun Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacağını ve 8 GB RAM ile geleceğini biliyoruz. Ayrıca cihazın oyuncu telefonu olması sebebiyle, oyunlara özel optimizasyonların geliştirileceği tahmin ediliyor. Black Shark 4‘ün önümüzdeki bahar aylarında tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 30 Pro 200 MP kamera ile geliyor
Çinli akıllı telefon üreticisinin çılgın kamera özelliklerine sahip telefonu geliyor. Bu modellerden özellikle ZTE Axon 30 Pro, 200 MP Samsung kamera ile geliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: LG, mobil biriminde 2020’yi rekor zararla kapattı
ZTE, 1985 yılında Çin’in, Shenzen şehrinde kurulan bir elektronik firmasıdır. Şirket aynı zamanda Çin’deki ikinci en büyük telekomünikasyon ve cep telefonu üreticisidir. Şirketin ürünleri ülkemizde çok popüler olmasa da, Son dönemlerde yenilikçi teknolojileri sayesinde oldukça popüler. Şirketin yeni nesi amiral gemisi modeli ZTE Axon 30 ailesinin ise tanıtılmasına çok az kaldı. Yeni Axon ilesinden özellikle ZTE Axon 30 Pro taşıyacağı teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. İddialara göre telefon, Samsung tarafından üretilen 200 MP’lik kamera sensörüyle geliyor.
ZTE Axon 30 Pro
Geçtiğimiz yıl çıkan ZTE Axon 20 5G, yenilikçi özellikle sahip bir model olmasına rağmen, orta sınıf bir telefon olarak karşımıza çıktı. Bu durum 2020 yılında değişiyor. Axon 30 ailesi amiral gemisi sınıfı işlemciyle karşımıza çıkıyor. Özellikle ZTE Axon 30 Pro modeli, oldukça dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre ZTE Axon 30 Pro’nun, Samsung S5KGND 200 MP kamera sensörü ile piyasaya çıkan ilk telefon olabilir. S5KGND yeni geliştirilen bir sensör. S5KGND özellikle 1 / 1.37 “, Çözünürlük 50M 8192×6144 (200M, 50M Çıkış); 1.28um Piksel Boyutu (0.64um PD); Quad Tetracell CFA, Quad-PD Otomatik Odaklama, 12.5Mp BayerRAW’da 96fps 10bit, MIPI 4 şerit RAW. It çift yerel ISO ve 16K video çıkışını desteklemesiyle dikkat çekiyor. Bu bilgiler iki farklı Çin kaynağı tarafından iddia ediliyor. Bundan dolayı Axon 30 ailesi özellikle Pro modeliyle sektörde oldukça rekabetçi olacak gibi duruyor. Telefonun fiyat etiketi ve net çıkış tarihi henüz bilinmese bile, yakın dönemde eksik detayların gelmesi bekleniyor. Özellikle konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Android 11 güncellemesi alıyor
OnePlus 8, Android 11 güncellemesi alıyor. Amiral gemisi katilinin, Verizon ve T-Mobile operatör versiyonları nihayet güncellemeye kavuşuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi Mi 11 modelinin global lansman tarihi belli oldu
OnePlus, BBK Electronics’in çatısı altında bulunan, Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisi. Şirket özellikle kurulduğu yıllarda fiyat, performans oranı yüksek ürünleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu sebeple amiral gemisi katili unvanı alan Çinli telefon üreticisi, son zamanlarda uygun fiyatlı ürünlerden biraz uzaklaşmış olsa bile, performansa önem veren Android kullanıcıları hala OnePlus’ı tercih ediyor. Şimdi ise markanın 2020 yılındaki amiral gemisi modeli olan OnePlus 8, Android 11 güncellemesi alıyor. Uzun zamandır beklenen güncelleme Android 11 tabanlı, OxygenOS şeklinde sunulacak.
OnePlus 8 Android 11 güncellemesi alıyor
OnePlus’ın, 2020 yılına ait amiral gemisi modeli olan OnePlus 8, Android 11 güncellemesini geçtiğimi ekim ayında almıştı. Özellikle operatöre kilitsiz modeller için olan güncelleme, uzun süredir kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Şimdi ise güncelleme, Verizon ve T-Mobile gibi operatörler tarafından satılan modellere geliyor. Bu modeller söz konusu operatörler tarafından satılıyor ve sadece o operatörlerin sim kartları ile çalışıyor. Telefonunu bu şekilde alan kullanıcılar, üç ay gecikmeli olsa bile sonunda güncellemelerine kavuşuyor. Android üreticilerinin eski performanslarının aksine, güncellemelere önem verdiği bu dönemde kullanıcılar, güncellemeleri oldukça önemsiyor. Android 11 güncellemesi alacak olan OnePlus 8′in özellikleri ise şunlar;
- Ekran: 55 inç, FHD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- GPU: Adreno 650
- RAM: 8GB (LPDDR4X)
- Depolama: 128 GB (UFS 3.0)
- Arka Kamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C,
- Batarya: 4.300 mAh (30W hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, Oxygen OS 10.5
- Ağırlık: 180 gram
- Boy : 160.2 mm
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Forumdan Son Mesajlar
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 6 gün önce
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 7 gün önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 1 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 1 hafta önce
Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Valve oyun fiyatlarını bilerek yüksek tutmakla suçlanıyor!
Black Shark 4, teknik özellikleriyle TENAA’da görüntülendi!
ZTE Axon 30 Pro 200 MP kamera ile geliyor
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.