Lenovo, CES’te Amazon Echo Benzeri Ev Asistanı Tanıttı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan Lenovo, Amazon ve Google’ın ardından akıllı hoparlör sektörüne önemli bir adım atıyor.

Lenovo Smart Assistant isimli hoparlör uzun ve tüp şeklinde içerisinde de Amazon tarafından geliştirilen Alexa sanal asistanı yer alıyor. Şirket bu hoparlör için Amazon’un Alexa Voice Services departmanı ile beraber çalışıyor.

Smart Assistant görünüş olarak da Amazon Echo’yu andırıyor ve tıpkı Echo gibi çalışıyor. Sanal asistan Alexa size haberleri okuyor, müzik çalıyor, zamanlayıcı ayarlıyor ve daha bir çok şeyi yapıyor. Çok benzer olsa da Amazon Echo ile Smart Assistant arasında bazı farklılıklar yok değil.

İlk olarak renk seçenekleri çok farklı. Smart Assistant’ın açık yeşil, gri, portakal rengi gibi seçenkleri mevcut. Ayrıca hoparlörün mikrofon kısmı da farklı. Smart Assistant’ın mikrofonu Echo’nun aksine dışarıya doğru çıkıntı yapıyor. Şirket tarafından yapılan bu açıklama hoparlörün Intel Atom işlemcisini soğutma görevi görüyor. Ayrıca kaliteli ses arayanlar için de Smart Assistant’ın bir de Harman Kardon versiyonu olacak. Tahmin edebileceğiniz üzere çok daha pahalı. Bu sene Mayıs ayında çıkacak olan hoparlör 130 dolar olacak. Harman Kardon versiyonu ise 180 dolarlık fiyat etiketine sahip.