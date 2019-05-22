Lenovo, geçtiğimiz ay Z6 Pro amiral gemisini piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra, Lenovo Z6 Youth Edition modelini duyurdu.

Lenovo Z6 Youth Edition, Snapdragon 710 işlemcisinden gücünü alıyor ve Android 9 Pie ile birlikte geliyor. Yeni model, 4 GB / 64 GB, 6 GB / 64 GB ve 6 GB RAM / 128 GB depolama gibi üç farklı varyasyona sahip olacak. Ayrıca microSD kart desteği ile depolamayı .256 GB’a kadar artırabilecek.

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Z6 Youth Edition iki farklı renk seçeneği sunuyor

Z6 Youth Edition, Lenovo’nun ThinkPad dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz, kafesli magnezyum alaşımından bir kasaya sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon, Knight Black ve Stardust gibi iki farklı renkte sunulacak.

Cihaz, önde 19.5: 9 en boy oranına, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe ve HDR10 desteğine sahip 6.3 inç ekrana sahip. Ekranda ayrıca damla çentikli yapıda ve 16MP selfie kamerasını barındırıyor. Arka tarafta, 16MP ana kamera, 8MP telefoto ve 5MP geniş açılı olan üçlü bir kamera kurulumu bulunduruyor.

Z6 Youth Edition, 15W hızlı şarj desteği olan 4.050 mAh batarya ile birlikte geliyor. Telefondaki diğer özellikler, arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu, Dolby Atmos ses, USB-Type C bağlantı noktası ve 3.5 mm jak girişine sahip olacak.

Lenovo Z6 Youth Edition modelleri için (RAM ve depolama alanına göre) sırasıyla, 174,203 ve 246 dolar etiket fiyatına sahip olacaklar. Şirket, resmi Çin sitesinden 28 Mayıs‘tan itibaren Çin’de satışa sunulacağını açıkladı.