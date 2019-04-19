Leica Çin tarafından sosyal medyada yasaklandı

Leica kelimesi Çin sosyal medya sitesi Weibo’da yasaklandı. Büyük kamera şirketin yayınladığı bir tanıtım videosu ardından Çin hükümeti tepkisini gösterdi.

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Alman kamera devi Leica hakkında, bu hafta internette foto muhabirlerinin yaşadığı zorlukları anlatan bir video yayınlandı. Bu dramatik video 1989 yılında meydana gelen ve Çin’de konuşulması yasak olan Tiananmen Meydanı demokrasi yanlısı protestoları hakkındaydı. “Hunt” yani “Av” adını taşıyan bu video dünyadaki çeşitli çalışma alanlarındaki muhabirlerin yaşadıkları zorlukların bir kolajını içeriyor. Çin’de en çok tepki alan kısmı ise bir İngiliz foto muhabirinin kamerasını bulmaya çalışırken, Çinli yetkililer tarafından sorguya çekildiği anlar oldu. Bunun dışında hiçbir zaman isminden bahsedilmeyen ve Çin hariç dünyanın başka ülkelerinde çok konuşulmuş olan Tiananmen Meydanı protestolarının yeri ve tarihi ile başlıyor. 20. yüzyılın en ünlü fotoğraflarından olan Jeff Widener’in objektifinden çıkan “Tank Adam” fotoğrafı da videonun son kısmında bir kameranın merceğinden yansıyor.

Çin medyasına göre bu video Brezilyalı reklam ajansı F/Nazca Saatchi & Saatchi tarafından marka için hazırlanmış ancak Leica tarafından şu an video resmi olarak onaylanmamış. Leica sözcüsü Emily Anderson şirketin video içeriğinden uzak durması ve ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmalardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Leica şirketinin pek çok işbirliğinde bulunduğu Huawei, Çin hükümetiyle olan ilişkisi nedeniyle ABD tarafından suç duyurusuyla karşı karşıya kalmıştı. Çinli halk tarafından da oldukça sevilen akıllı telefon markası ile olan işbirliğinden sonra Leica sosyal medya sitesi Weibo üzerinden de çok fazla tepki almış oldu.