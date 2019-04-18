Samsung Galaxy S10 ailesine “Gece Modu” özelliği geliyor!

Samsung’un bu yıl içerisinde kullanıcı deneyimine sunduğu amiral gemisi Samsung Galaxy S10 için “Gece Modu” ve güvenlik güncellemesi geliyor!

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Fold piyasaya çıkmadan ekran sorunları yaşıyor!

Samsung’un en yeni ve en güncel cihazlarından olan Samsung Galaxy S10 için önümüzdeki günlerde hem güvenlik hem de kamera güncellemesi gelecek. Bu ay içerisinde gelmesi beklenen güncelleme, şimdilik sadece İsviçre’de kullanıma sunuldu.

Galaxy S10 cihazı için gelmesi beklenen güncellemenin tek farkı Gece Modu özelliğinin manuel olarak da kullanılabilmesi olacak. Cihaz tarafından yapay zeka ile otomatik olarak yapılan “Parlak gece özelliği” ile oldukça tatmin edici fotoğraf kalitesine ulaşılması mümkün ancak pek çok kullanıcı cihazın düşük ışık seviyelerinde de gece modu özelliğine geçemediğini belirtmişti. Gelecek olan güncelleme ile kamera modları arasına Gece Modu özelliği de eklenmiş olacak. Bu sayede kullanıcılar kendi kontrollerinde olacak şekilde diledikleri gibi düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekebilecekler.

Eklenecek olan Gece Modunun Samsung Galaxy S10 ailesi için düşük ışık fotoğraflarında performans artışı gösterip göstermeyeceği ise şu an için bilinmiyor.