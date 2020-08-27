Oyun
Left 4 Dead 2, uzun bir aradan sonra sahalara geri dönüyor!
Left 4 Dead 2, piyasaya sürülmesinden bu yana uzun süredir en ufak bir güncelleme almamıştı. Bugün ise geliştirici firma Valve, 11 yıl aradan sonra Left 4 Dead 2′ye güncelleme vereceğini açıkladı.
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Left 4 Dead 2, 11 yıl sonra güncelleme alıyor
Bir zamanların en popüler oyunlarından Left 4 Dead, Valve tarafından 2008 yılında piyasaya sürülmüş; sürülmesinin ardından o kadar sevilmişti ki, Valve aradan 1 yıl sonra oyunun devamı niteliğinde olan Left 4 Dead 2′yi oyun severler ile buluşturmuştu. Ancak bu süreden beri Left 4 Dead 2’ye hiç güncelleme gelmiyor. Bugün Valve tarafından yapılan bir duyuru ise, uzun süren bu sessizliğin bozulacağını gösteriyor.
Valve, resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Left 4 Dead 2 için The Last Stand (Son Direniş) kod adlı yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Ayrıca şirketin açıklamasına göre bu güncelleme, tamamıyla topluluk üyeleri tarafından oluşturulmuş. Yalnız Valve, bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağını veya güncellemeyle birlikte Left 4 Dead 2′de neler değişeceği / değişmeyeceği gibi detayları açıklamadı. Şimdilik yalnızca küçük bir tanıtım fragmanıyla bildiğimiz The Last Stand güncellemesinin, bu yıl bitmeden kullanıma sunulacağı düşünülüyor.
L4D2 – The Last Stand güncellemesinin tanıtım videosu
The Last Stand (Son Direniş) güncellemesinin tanıtım videosu, oyunun klasikleşmiş korku – gerilim havasından ödün vermemek suretiyle adeta anıları canlandırır nitelikte hazırlanmış. Ancak fragman, güncellemeyle alakalı bilgiler vermiyor. Muhtemelen Valve, önümüzdeki günlerde daha detaylı duyuruyla güncellemeyi netleştirecek.
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-10
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, HITMAN ve Shadowrun Collection adlı iki yapım yer alıyor.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
HITMAN
Bu mükemmel oyun alanında Agent 47 olarak eğlenirken deneyim kazan ve usta bir suikastçı ol! Dünyanın dört yanındaki egzotik mekanlarda, katanadan ya da suikast tüfeğinden patlayan golf topuna kadar her türlü aracı kullanarak hedeflerini ortadan kaldır.
Shadowrun Collection
Seattle’ın karanlığından sağ salim çıkabilmek için dikkatli davranmalı, diğer koşucularla yardımlaşmalı, teknolojinin ve büyü güçlerinde ustalaşmalısın. Ayrıca bu paketin içerisinde üç adet farklı temel oyunun bulunduğunu da unutma!
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan HITMAN ve buradan Shadowrun Collection için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 03 Eylül 18:00.
Haber
Fortnite yeni sezonu Apple cihazlarında olmayacak
Apple ve Epic Games, ödeme sistemi üzerinde yaşanan anlaşmazlıktan dolayı bir süredir kötü ilişkiler içerisinde bulunuyor. Yasal süreç devam ederken, sorunun baş aktörü olan Fortnite Mobile’ın önümüzdeki saatlerde yayınlanacak yeni sezonu Apple cihazlarında oynanamayacak!
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Fortnite Mobile, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde kısıtlanıyor!
Epic Games’in kendi ödeme yöntemini sunması ile başlayan süreç, karmaşık bir şekilde devam ediyor. Oyunun uygulama marketlerinden atılması nedeniyle açılan davada Salı günü ara karar alındı. Yargıç Apple’ın sunduğu mazeretleri haklı bulurken, Fortnite Mobile’ın App Store’dan kaldırılmasında hukuki bir engel bulunmadığına hükmetti. Ayrıca Epic’in sahibi olduğu Unreal Engine oyun motorunun kullanımında misilleme olarak herhangi bir kısıtlamaya gidilemeyeceği görüşü paylaşıldı.
Bu gelişmelerin ardından Fortnite yakın gelecekte App Store’a dönemeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla oyunun Perşembe günü (bugün) yayınlanacak 4. sezon güncellemesi de iOS ve iPadOS kullanıcılarına sunulamayacak. Epic Games Marvel temalarına sahip olan sezonun Apple cihazlarında yayınlanmayacağını doğrularken, oyuncular 13.40 sürümünü kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu noktada da yalnızca diğer Apple cihazlarındaki kullanıcılar ile çevrim içi oyunlar oynanabilecek.
Sürecin diğer cephesi olan Google tarafında ise nispeten olumlu gelişmeler bulunuyor. Play Store’dan da kaldırılan oyunun, Android işletim sistemine sahip cihazlarda APK yoluyla indirilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Android için Fortnite Mobile son sezon güncellemesi aşamalı olarak sunulabilecek. Öte yandan Epic Games ve Google arasındaki görüşmelerde önemli mesafe alındığı ve oyunun yakın zaman içerisinde Play Store’a dönebileceği ifade ediliyor.
Oyun
The Witcher: Monster Slayer oyunu AR olarak mobile geliyor!
The Witcher: Monster Slayer duyuruldu. Sevilen oyun The Witcher şimdide mobil platformlara AR (arttırılmış gerçeklik) olarak uyarlanıyor.
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The Witcher: Monster Slayer AR olarak mobile geliyor!
Oyun dünyasının oldukça önemli serileri arasında yer alan hatta bazı kesimlere göre en iyi oyun serisi olarak adlandırılan The Witcher, mobil platforma geliyor. Başlangıçta kitaptan uyarlama olarak piyasaya çıkan sevilen oyun, daha sonra artan popülaritesi nedeniyle Netflix dizi olarak hayranlarını karşılamıştı. Şu sıralar mobil platformlara uyarlanacağı düşünülen yapımdan ilk haber geldi. CD Projekt Red ailesinin bir üyesi olan Spokko isimli firma, The Witcher:MonsterSlayer isimli bir oyun geliştiriyor. YouTube platformu üzerinden yapımı duyuran firma, TheWitcher serisini AR (arttırılmış gerçeklik) olarak mobil platformlara uyarlayacak.
Konsol kalitesinde grafik sunmayı hedefleyen Spokko, oyundan oldukça ümitli. Adından anlaşıldığı gibi yaratık kestiğimiz oyunda, içerik sandığımızdan daha büyük olacak gibi gözüküyor. Özellikle içerisine bir hikaye yerleştirileceği öğrenilirken, serinin diğer oyunlarından da alıntıların oyuncuları karşılayacağı belirtildi. Oyun hali hazırda Pokemon Go‘dan alışık olduğumuz bazı mekanikleri de içerisinde barındıracak. Kendi hikayemizin Geralt‘ı olacağımız yapım Android ve iOS platformlarına çıkacak. Çıkış tarihi henüz belli olmayan oyun hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi edineceğimiz umuyoruz. Bakalım Spokko, yeni The Witcher oyunu ile beklentileri karşılayarak, serinin hayranlarını sevindirebilecek mi bekleyip göreceğiz.