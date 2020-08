Left 4 Dead 2, uzun bir aradan sonra sahalara geri dönüyor!

Left 4 Dead 2, piyasaya sürülmesinden bu yana uzun süredir en ufak bir güncelleme almamıştı. Bugün ise geliştirici firma Valve, 11 yıl aradan sonra Left 4 Dead 2′ye güncelleme vereceğini açıkladı.

Left 4 Dead 2, 11 yıl sonra güncelleme alıyor

Bir zamanların en popüler oyunlarından Left 4 Dead, Valve tarafından 2008 yılında piyasaya sürülmüş; sürülmesinin ardından o kadar sevilmişti ki, Valve aradan 1 yıl sonra oyunun devamı niteliğinde olan Left 4 Dead 2′yi oyun severler ile buluşturmuştu. Ancak bu süreden beri Left 4 Dead 2’ye hiç güncelleme gelmiyor. Bugün Valve tarafından yapılan bir duyuru ise, uzun süren bu sessizliğin bozulacağını gösteriyor.

Valve, resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Left 4 Dead 2 için The Last Stand (Son Direniş) kod adlı yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Ayrıca şirketin açıklamasına göre bu güncelleme, tamamıyla topluluk üyeleri tarafından oluşturulmuş. Yalnız Valve, bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağını veya güncellemeyle birlikte Left 4 Dead 2′de neler değişeceği / değişmeyeceği gibi detayları açıklamadı. Şimdilik yalnızca küçük bir tanıtım fragmanıyla bildiğimiz The Last Stand güncellemesinin, bu yıl bitmeden kullanıma sunulacağı düşünülüyor.

L4D2 – The Last Stand güncellemesinin tanıtım videosu

The Last Stand (Son Direniş) güncellemesinin tanıtım videosu, oyunun klasikleşmiş korku – gerilim havasından ödün vermemek suretiyle adeta anıları canlandırır nitelikte hazırlanmış. Ancak fragman, güncellemeyle alakalı bilgiler vermiyor. Muhtemelen Valve, önümüzdeki günlerde daha detaylı duyuruyla güncellemeyi netleştirecek.