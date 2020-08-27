TCL TV’ler, Bilkom işbirliğiyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Firmanın akıllı televizyonları, internete bağlantı seçenekleri, mobil cihazlardaki uygulamaları ve işletim sistemleriyle ev içi eğlence anlayışını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

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Dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi, Bilkom ile 2020 Eylül’de Türkiye’de

TCL, pazar araştırma şirketi Omdia’nın 2019 yılı verilerine göre, adet bakımından dünyanın en büyük 2. TV üreticisi konumunda yer alıyor. ABD’nin en hızlı büyüyen TV markası olan TCL, Mart ve Temmuz 2019 verilerine göre buradaki satış adetlerinde 1. sırayı aldı. Avrupa’da da büyümesini sürdüren marka, GfK verilerine göre Fransa’da 2019 yılının ilk üç çeyreğinde pazar payı bakımından 3. oldu.

İşbirliği hakkında konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “2 yılı aşkın süredir mobil ve giyilebilir aksesuar kategorilerinde ürünlerini Türkiye’deki tüketicilere sunduğumuz TCL, zengin TV ürün gamı ile her yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. Türkiye’nin dijital yaşam koçu’ olarak, TCL TV’nin yüksek teknoloji sunan ürünlerini, erişilebilir fiyatlarla ve yerli üretim farkıyla Eylül ayında tüketicilerle buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.” dedi.

TCL Industries Holdings ve TCL Electronics CEO’su Kevin Wang, “Bilkom ile yapmış olduğumuz işbirliği, tüketiciye daha yenilikçi değerler sunacaktır. TCL olarak globalde gerçekleştirdiğimiz başarılarından gurur duyuyor ve yapmış olduğumuz bu işbirliği ile önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de başarılarımızı büyüteceğimize inanıyoruz.” dedi.

Bilkom güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulacak olan TCL TV’ler, Android işletim sistemine sahip. AI-IN teknolojisi ile yapay zeka kullanarak ses ve görüntüyü en iyi hale getiriyor. QLED görüntü teknolojisi sayesinde yüksek renk doğruluğuna ulaşabiliyorlar. TCL TV’ler; canlı renkler, dinamik kontrast ve geniş görüntü açılarıyla ev eğlencesinin merkezi olmayı hedefliyor.