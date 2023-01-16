Panel teknolojileri günümüzde çok gelişmiş olsa da hala istenilen seviyede değil. OLED panel teknolojisindeki yanma sorununu büyük bir ölçüde çözen firmalar, genellikle orta segment televizyonlarında LCD panel kullanıyor. Ancak bugün gelen açıklamalara göre LCD panellerin fiyatları yakında artacak. DSCC yani Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları’nın tahminine göre, Eylül 2022’de dibe ulaştıktan sonra LCD TV panellerindeki fiyatlar dördüncü çeyrekte artış yaşadı.

Yayınlanan raporda, izlenen altı ekran boyutunun fiyatlarının Aralık ayında değişmediği ve dördüncü çeyrekteki ortalama fiyatın üçüncü çeyrekteki ortalama fiyata kıyasla sadece yüzde 0,5 arttığı belirtiliyor. DSCC, fiyatların Ocak ayında değişmeden kalacağını ve ilk çeyreğin son ayında Mart 2023’te yavaş yavaş yükselmeye başlayacağını söyledi.

DSCC, Mart ayında fiyatların Aralık ayına göre yüzde 3,6 ve 2023’ün ilk çeyreğinde 2022’nin dördüncü çeyreğine göre %2,5 daha yüksek olmasını bekliyor.

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Ekran tedarik zincirindeki fazla stoklar ortadan kaldırıldıktan sonra DSCC, endüstrinin bir dereceye kadar toparlanmasını bekliyor. Ancak toplam piyasa talebini geri kazanmak biraz zaman alacağından, hisse senedi tasfiyesinin panel fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağını kesin olarak tahmin etmek şimdilik zor.

Panel fiyatlarında neden bir artışın yaşanacağı şimdilik net olarak bilinmese de üretim hattındaki sorunların buna yol açabileceği söyleniyor. Koronavirüs pandemisi ile patlak veren üretim sorunları telefon ve çiplerden sonra şimdi de televizyonları etkileyecek gibi görünüyor. Bakalım Samsung, LG, Sony ve TCL gibi dev isimler televizyon fiyatları konusunda önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyecek?