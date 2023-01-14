Samsung, akıllı telefonlar ve akıllı saatler için en çok sipariş alan ekran tedarikçisi konumunda. Koreli teknoloji devi, bir süredir yeni nesil cihazlarda en büyük üreticisi konumunda olduğu MicroLED ekran teknolojisine geçişi zorlayarak liderliğini sağlamlaştırmaya çalışıyordu.

Öyle ki, geçtiğimiz günlerde yeni nesil Apple Watch modellerinin bu teknolojiyi kullanacağı iddia edilmişti. Şimdiyse, Samsung’un bu ekran teknolojisini kendi akıllı saatleri olan Galaxy Watch modellerinde kullanacağı söyleniyor!

Samsung, Akıllı Saatler İçin MicroLED Üretimine Bu Yıl Başlayabilir!

Hatırlatmak gerekirse, Samsung’un geçen yıl akıllı saatler için MicroLED ekranların kullanımını yaygınlaştırmak üzere bir ekip kurduğu iddia edilmişti. Bu teknolojide deneyimli olan şirket, halihazırda MicroLED’li televizyonlar satıyor.

Bu nedenle, televizyondan daha küçük ekranlı cihazlara da uyarlanabildiği bilinen bu teknolojinin akıllı saatlerde yeni standart olmasının an meselesi olduğunu söylemek mümkün. Hatta, kulislerde dolaşan bilgiler, bu yılın üst seviye akıllı saatlerinde MicroLED ekran teknolojisinin standart olabileceğini gösteriyor.

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Bu teknolojinin en büyük üreticilerinden biri olan Samsung’un, MicroLED ekranları ilk olarak Galaxy Watch modellerinde kullanacağı söyleniyor. Eğer gerçekten de akıllı saatlerde MicroLED ekranlara geçiş bu yıl başlarsa, akıllı saatlerde önemli bir gelişme görebiliriz.

Ancak Samsung’un MicroLED teknolojisini bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy Watch 6 serisinde kullanmasının beklenmedik bir hamle olacağını söyleyebiliriz. Zira her ne kadar akıllı saatlere uygun boyutlu MicroLED ekranların varlığı bilinse de, bunun oldukça yeni bir teknoloji olması nedeniyle tam olarak geçiş için bazı önemli testlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu yeni nesil ekran teknolojisi, akıllı saatlerde sıklıkla gördüğümüz OLED teknolojisinden daha üstün parlaklık seviyesi ve gelişmiş enerji verimliliğiyle öne çıkıyor.

Bazı kriz anlarında kullanıcıların kurtarıcısı olduğu çok kez kanıtlanmış olan akıllı saatler, geçtiğimiz birkaç yılda sunulan özellikler konusunda büyük bir gelişme gösterse de, pil konusunda ilerlemeden ziyade bir geriye gidiş olduğunu söylemek mümkün.

Pil konusundaki bu gerileme nedeniyle akıllı saatlerin sunduğu birçok özellikten tam anlamıyla yararlanılamyor. Bu nedenle enerji verimliliği yüksek bir ekranın akıllı saatlerde kullanılması yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? MicroLED ekran teknolojisine sahip bir cihaz kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!