Kısa sürede oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan TikTok, artık araç içinde sunulan bilgi-eğlence sistemlerine de geliyor. Mercedes-Benz’in üst segment araç serilerinden biri olan E-Serisi’nin 2023 sonbaharında duyurulacak modellerinde bulunan navigasyon sistemlerinde yerel olarak TikTok uygulaması sunulacak!

Mercedes TikTok ile Asya Pazarına Hakim Olmak İstiyor!

Mercedes E-Serisi’ne gelen tek uygulama TikTok değil. Ancak bu uygulamanın Mercedes’in Çin ve genel anlamda Asya pazarına olan ilgisini göstermesi açısından oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün.

Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, geçtiğimiz gün firmanın yeni bilgi-eğlence sisteminin tanıtımında yaptığı konuşmada, Asya’daki TikTok kullanımı hakkında “Son derece önemli.” yorumunda bulundu. Çin’de bir Mercedes S-Serisi sahibinin ortalama yaşının 40 civarında ya da altında olduğunu hatırlatan Källenius, bu yaş grubu ve altındaki kişilerin TikTok kullanımının oldukça yoğun olduğunu belirtti.

TikTok’u yeni araç içi bilgi-eğlence sistemlerine getireceklerini belirten Källenius, yeni sistemin tüm gösterge panelini kaplayan bir “süper ekrana” sahip olacağını ve bu sistemin sürücülerin TikTok uygulamasını kullanmasına ve araç park halindeyken video izlemesine olanak tanıyacağını söyledi. Güvenlik nedeniyle bu uygulamanın araç hareket halindeyken kullanılamadığını belirtelim.

Bu özelliğin yolcular için de kullanılabilir olduğunu söylemekte fayda var. Arka koltuklarda bulunan ekranlarda da TikTok uygulaması sunulacak ve yolcular diledikleri vakit TikTok uygulamasını kullanabilecekler.

Her ne kadar bu adım Asya pazarı düşünülerek atılmış bir adım olsa da, TikTok uygulaması 2024 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya pazarında satılan yeni Mercedes E-Serisi araçlarda kullanılabilir olacak. TikTok’un virüs gibi yayıldığı bu dönemde, ünlü otomobil üreticisinin bu adımı atması TikTok’un yakın bir vakitte hayatımızdan çıkmayacağını, aksine bu uygulamanın artık demirbaş sosyal medya platformlarından biri olacağını gösteriyor.

Mercedes Üçüncü Taraf Uygulamalara Kapılarını Açıyor!

Mercedes ayrıca Zoom video konferans, Angry Birds, Vivaldi web tarayıcısı ve Webex uygulamalarını da E-Serisi bilgi-eğlence sisteminde kullanıma sunuyor. Daha fazlası da muhtemelen kablosuz yazılım güncellemeleri yoluyla araçlara getirilecek.

Mercedes, üçüncü taraf uygulamaların bilgi-eğlence sistemine entegre edilmesini kolaylaştırmak için yeni bir yazılım mimarisi oluşturmuş durumda. Ayrıca Mercedes’in mobil uygulaması üzerinden erişilebilen yeni bir uygulama mağazası da bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar araç içi navigasyon sistemlerine farklı uygulamalar ekleyebiliyor.

Mercedes bu hamlesiyle beraber araç içi bilgi-eğlence sistemlerini gerçek bir bilgisayarmış gibi göstermek istiyor. Hatırlatmak gerekirse, Tesla gibi şirketler de benzer adımlar atmış, hatta araç içi navigasyon sistemlerine konsol oyunları desteği bile getirilmişti. İlerleyen dönemlerde diğer otomobil üreticilerinin buna nasıl yanıt vereceği merak konusu olmuş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok’un bu denli yayılması doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!