Otomotiv
Lamborghini Countach geri geliyor
Lamborghini 70’li yılların ikonik arabası Countach’ın yeni modelinin geleceğini bir video ile duyurdu. Countach, köşeli tasarım çizgisiyle ve gösterişli martı kanadı kapılarıyla o yıllarda bir çok insanın duvarlarına posterlerini astığı ve hayal kurduğu bir araçtı.
Şimdi ise Lamborghini Countach yeni modeliyle geri geliyor. Lamborghini bu haberi internet sitesinden kısa bir teaser videosu ve “Gelecek bizim mirasımız. Ve yeni Lamborghini Countach geliyor. Bizi takip etmeye devam edin.” sözleriyle duyurdu. Araç ile ilgili fazla detay şimdilik paylaşılmasa da Lamborghini’den 2025 yılına kadar tam elektrikli bir otomobil beklenmiyor. Yine de bazı sızıntılara göre bu yeniden doğan modelde hibrit araçlara özgü aktarma organlarının kullanıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu aracın hibrit bir motor yapısıyla gelmesi bekleniyor.
We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. #Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe
— Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021
Paylaşılan resmi görselde aracın yalnızca silik bir silüeti gösterildi. Ancak Super Car Blog tarafından yalnızca müşterilere gösterilen Unica uygulamasından gelen sızıntıda Countach’ın havalandırma delikleri ve Lamborghini Countach LPI 800-4 ismi dikkatlerden kaçmıyor. Bu modelin tam tanıtımının orijinal versiyonunun 50. yıl dönümünü kutlamak için 15 Ağustos’ta Monterey Araba Haftasında yapılması bekleniyor.
Yeni Countach ile ilgili detayları beklerken bazı Youtube kanallarından da aracın orjinal versiyonunun incelendiği ve hatta Apple yöneticisi Phil Schiller’ın da yer aldığı videolar yayınlandı.
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Otomotiv
Porsche Macan’ın rakibi Maserati Grecale, kasımda geliyor!
Maserati, Levante‘nin altında konumlandıracağı kompakt SUV’u Grecale‘yi, kasım ayındaki bir etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Porsche Macan ile rekabet edecek olan Maserati Grecale, seri üretime oldukça yaklaştı diyebiliriz.
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İtalyan üretici tam olarak bir tarih açıklamadı fakat tanıtım için geri sayıma başladıklarını bildirdi. Bu yeni kompakt SUV’un da isimlendirilmesinde, markanın geleneği haline gelen “güçlü rüzgar isimleri” geleneği devam edecek. Grecale adı, Akdeniz’de esen güçlü bir kuzeydoğu rüzgarına ait.
Maserati Grecale’nin dış ve iç tasarımı
Maserati Grecale, yakın zamanda tanıtılan süper spor MC20′den ilham alan çizgiler taşıyacak. Haberimizde yer alan kamuflajlı prototip fotoğraflarında, aracın ön tarafına baktığımızda MC20’dekine benzer bir far tasarımı göze çarpıyor. Ön tampondaki ızgarada ise Maserati’nin klasik tasarımı olan dikey ızgaralar üzerine “Trident” logosunun bulunması bekleniyor.
Aracın yan tarafına baktığımızda ise kırmızı fren kaliperlerinin eşlik ettiği, muhtemelen 20 inç boyutlarında, büyük çaplı jantlar yer alıyor. Jant seçenekleri kısmında ise diğer modellerden eksik kalmayıp, Maserati’nin klasik tasarımlarının da bulunacağı düşünülüyor.
Maserati Grecale’nin arka tarafına geldiğimizde ise ince uzun şekilli arka farlar göze çarpıyor. İki adet büyük egzoz ve eğimli arka cam ise kendini belli eden diğer detaylar arasında. Bu arada egzozlar sahte gibi duruyor ama Maserati bu tip detaylara giren bir üretici değil. En azından onun da bu konuda bozmuş olmamasını diliyoruz.
Aracın kabinine dair herhangi bir fotoğraf ise bulunmuyor. Vites değiştirme kulakçıklarının eşlik ettiği üç kollu direksiyon, kademeli bir ön konsol ve dijital gösterge paneli gibi detayların geleceği söylenenler arasında.
Maserati Grecale’nin bilinen teknik detayları
Teknik özellikler konusunda Maserati, ağzını oldukça sıkı tutuyor. Fakat Grecale’nin Giorgio mimarisini kullanması ve Alfa Romeo Stelvio ile ortak parçalar taşıması bekleniyor. Bu ortak parçalar arasında 280 beygirlik, 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor ve 510 beygirlik, 2.9 litrelik çift turbolu V6‘nın da yer alacağı söyleniyor. Ayrıca ortaya çıkan bazı yeni raporlarda kompakt SUV’da, MC20‘de yer alan 3.0 litrelik çift turbolu V6‘nın da kullanılabileceği iddia ediliyor.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Tesla, Cybertruck üretimini 2022’ye erteledi.
Tanıtımı 2019 yılında gerçekleştirilen Cybertruck fütüristik tasarımı ile dikkatleri toplamıştı. Ancak ünlü otomotiv şirketi Tesla’nın internet sitesinde fark edilen açıklamaya göre sipariş verenlerin araçlarını 2022’den önce alamayacakları düşünülüyor. Tesla’nın ilk elektrikli pikap kamyoneti olma özelliği taşıyan Cybertruck büyük bir ilgiyle bekleniyor.
Cybertruck’ın satın alım sayfasında şimdilik yalnızca motor tipi ve otonom özelliğinin bulunup bulunmaması seçenekleri yer alıyor. Ancak bunların altında belirtildiğine göre aracın satın alanlara tam konfigürasyon yapabilme seçeneğini sunması 2022’ye yakın bir tarihte olacağı belirtilmiş. Bu durum da aracın 2021 yılında üretime geçilmeyeceğini düşündürtüyor.
CEO Elon Musk, aracın 2019 yılındaki tanıtımında yaptığı açıklamada aracın montaj hattının 2021’in sonlarında çalışmaya başlayacağını belirtmişti. Ancak Ocak ayındaki Tesla’nın dördüncü çeyrek gelir toplantısında Musk, belki bir kaç Cybertruck’ın siparişinin 2021 yılında tamamlanabileceğini ancak tam kapasiteli üretime 2022 yılında başlanabileceğini beklediğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından aracın çıkış tarihiyle ilgili bazı şüpheler doğmaya başlamıştı.
Tesla’nın geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen ikinci çeyrek gelir toplantısında Tesla araç mühendisliği başkan yardımcısı Lars Moravy şu sözlerle duruma biraz daha açıklık getirmişti:
“Aracın mimarisiyle ilgili temel mühendislik kısımlarını tamamladığımız bir aşamadayız,”
“Cybertruck’ın Beta testlerinin başlangıcına bu yılın sonlarında geçiyoruz.”
Şirketten gelen tüm açıklamalar Cybertruck için ödeme yaparak sıraya giren kişilerin araçlarını 2022’den önce alamayacağını gösteriyor. Cyberpunk konseptinden esinlenerek tasarlanan Cybertruck, gelecekten gelmiş görüntüsüyle adeta zamanının ilerisinde bir tasarıma sahip. Aracın sağlamlığı ve camlarının büyük yükler altında bile kırılmayacağı tanıtımda kullanıcılara söylenmişti. Başlangıç fiyatı 40000 dolar olarak belirlenen araç ülkemizde resmi olarak satışa sunulmayacak.
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