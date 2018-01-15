Kyocera’nın Yeni Cihazlarına “En İyi Tasarım” Ödülü

KYOCERA yeni fotokopi makineleri (MFP) ECOSYS M8130cidn ve ECOSYS M4132idn, Japonya Tasarım Geliştirme Enstitüsü (JDP) tarafından 2017 İyi Tasarım Ödülü’nü kazandı.

Ofis dünyasında ön planda olan markalardan biri olan Kyocera, yeni A3 tabanlı çok fonksiyona sahip fotokopi makineleri olan ECOSYS M8130cidn ve ECOSYS M4132idn için sektörün önemli oluşumlarından biri olan Japonya Tasarım Geliştirme Enstitüsü tarafından 2017 İyi Tasarım Ödülü’nü aldı.

Ödülleri kazanmış olan iki Kyocera ürünü, parçaların şekilleri ve bu parçalarda kullanılan renklerle yaratıcı birer tasarım örneği sergiledikleri belirtilirken, etiket ve simge yerleşimleriyle de yüksek görünürlük sunuyor. ECOSYS M8130cidn ve ECOSYS M4132idn, ayrıca, sahip kablosuz bağlantı ve NFC teknolojileri ile kullanıcılara esnek bağlantı imkanları sunuyor. Ürünler; kurumların BT sistemleriyle sorunsuz biçimde entegre edilebilir nitelikte olması neticesine, dokümanları ve içerik hizmeti platformlarının geliştirilmesine olanak tanıyorlar.

Kompakt gövde yapısı sayesinde ürünler sade ve şık bir görünüm sergilemeyi başarıyor. Böylece söz konusu cihazlar duvarada konumlandırılabilecekleri gibi, masa yanı ya da ofis ortasında da kullanılabiliyorlar.

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil ödül hakkındaki görüşlerini şu şekilde dile getirdi; “Kyocera’nın yeni A3 çok fonksiyonlu fotokopi makinelerinin Japonya Tasarım Geliştirme Enstitüsü tarafından verilen İyi Tasarım Ödülü’ne layık görülmesi; Kyocera’nın ürün geliştirme konusundaki yaklaşımının yalnızca üstün performansa değil, aynı zamanda tasarım ve kullanışlılığa da odaklandığını ortaya koymaktadır. Kyocera olarak en önemli hedeflerimizden biri, müşterilerimizin doküman yönetimi süreçlerine sezgisel ve kolay katılımı mümkün kılan, daha uyumlu ve üretken çalışma alanları oluşturmalarına yardımcı olmaktır.”