Kyocera’dan veri güvenliği odaklı yeni A3 MFP serisi

Dünyanın önde gelen baskı donanımları ve doküman çözümleri şirketlerinden Kyocera Document Solutions (Kyocera), her ölçekten işletmelere ofiste baskı almanın güvenli yollarını sunan yeni A3 çok fonksiyonlu fotokopi makinesi ürünlerini piyasaya sürdü. Kyocera’nın ödüllü TASKalfa serisinin yeni üyeleri, kullanıcılara yüksek kullanışlılık ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor.

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Çalışma zamanı bütünlüğü kontrolü

İşletmeler için yaşamsal öneme sahip olan veri güvenliği, bugün baskı yönetimi dünyasında yapılan yeniliklerin de odağını oluşturuyor. TASKalfa ailesine katılan 7 yeni A3 baskı cihazı (5 renkli, 2 siyah beyaz MFP) kullanıcıların veri güvenliği ve gizliliğine dair ihtiyaçlarını karşılamak ve bu konudaki yasal düzenlemelere uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için tasarlanan gelişmiş güvenlik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yeni Kyocera MFP’ler, standart olarak gelen Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve Güvenli Önyükleme ile kötü amaçlı yazılımların kullanıcıların sistemlerine sızmasını engellemeyi ve yetkisiz erişimin önüne geçmeyi hedefliyor. Cihazlarda işlem gören veriler gömülü Çalışma Zamanı Bütünlüğü Kontrolleri ve dahili veri şifreleme fonksiyonu ile korunuyor.

Yeni Kyocera A3 MFP serisi, TASKalfa ürün yelpazesinin ödüllü baskı motorunu kullanıyor. BLI’nın “En Güvenilir Renkli MFP Markası” Ödülü’ne layık görülen baskı motoru, kesintisiz çalışma süresini ve çalışan verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Serinin renkli (TASKalfa 2553ci, TASKalfa 3253ci, TASKalfa 4053ci, TASKalfa 5053ci ve 6053ci) ve siyah / beyaz üyeleri arasında yer alan en hızlı modeller dakikada 60 sayfaya kadar baskı hızına ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra yeni seri, 10.1 inçlik renkli dokunmatik ekran paneli ile kullanıcılara daha yüksek kullanışlılık ve çeşitli doküman yönetimi işlevlerine daha geniş erişim sağlıyor.

220 sayfa hatasız tarama

IB35 doğrudan kablosuz arayüzü ve standart Apple Airprint, Google Print ve NFC desteği ile gelişmiş mobil baskı işlevleri sunan yeni MFP’lerin ofislere getirdiği en büyük yeniliklerden biri ise “insan algılama sensörü” teknolojisi. Hareket algılama özelliği ve özel olarak tasarlanmış bir Kyocera baskı motoru içeren bu teknoloji sayesinde, cihazlar kullanıcıların onlara yaklaştığını algılayabiliyor ve algılamadan sonra bir saniye içinde uyku modundan çıkarak çalışmaya hazır hale geliyor. 270 sayfalık yeni doküman tarayıcı ünitesi, dakikada 220 sayfaya kadar hatasız tarama yapmak için ultrason teknolojisi kullanıyor.

Yeni TASKalfa A3 MFP serisinin gelişmiş güvenlik özelliklerinin KYOCERA Net Manager güvenli baskı ve kullanıcı yönetimi uygulaması başta olmak üzere Kyocera’nın sunduğu çeşitli doküman çözümü yazılımlarıyla daha ileri seviyelere yükseltilmesi de mümkün. Ürünler aynı zamanda Kyocera’nın bulut tabanlı ağ cihaz yönetimi uygulaması Kyocera Fleet Services ile uzaktan yönetilebiliyor. Bu uygulamanın kullanılması, kullanıcıların cihazların bakımı ve sarf malzeme takibi için harcamaları gereken zamanı en aza indirerek işletmelere zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlıyor.