Samsung Galaxy S10 ailesi tanıtıldı

Samsung Electronics, uzun yıllardır çıkardığı seri olan Galaxy S serisinin yeni modeli Galaxy S10’u tanıttı. Üç modeli ile karşımıza çıkan Galaxy S10 modellerine yakından bakalım.

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AMOLED ekranda ultrasonik parmak izi sensörü

Galaxy S10 serisi cihazlar, Samsung’un bugüne kadarki en üstün özellikli ekranı olan, dünyanın ilk Dinamik AMOLED ekranına sahip. İlk HDR10+ sertifikalı akıllı telefon olan Galaxy S10 serisi cihazların ekranı parlak bir dijital içerik sunuyor ve dinamik ton haritalaması sayesinde geniş bir renk yelpazesiyle, gerçek görüntüyü pırıl pırıl yansıtan fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Galaxy S10’un Dinamik AMOLED ekranı da renklerde canlılığı derecelendiren VDE sertifikasına ve yüksek konstrast oranına sahip. Bu kontrast oranı ile siyahlar daha koyu siyah ve beyazlar daha canlı beyaz olarak sunuluyor.

Yeni Galaxy serisi, en parlak güneş ışığında bile renkleri gerçeğe uygun şekilde yansıtma yeteneğine sahip ve bu özelliği görüntü ve fotoğraf mükemmelliğinde standartları belirleyen kuruluş olan DisplayMate tarafından onaylanmış durumda. Dahası Dinamik AMOLED, TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort ekran özelliğiyle fotoğraf kalitesinden ödün vermeden, ayrıca filtre eklemeyi de gerektirmeden mavi ışığı azaltıyor.

Çığır açıcı bir mühendislik ürünü olan Galaxy S10’un benzersiz Sonsuz-O ekranı, bir dizi sensörü ve kamera teknolojisini küçük bir alanda bir araya getirdiğinden, ekrandaki görüntü maksimum oranlara taşınıyor.

Galaxy S10 ve S10+’ın Dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip. Parmak iziniz üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla telefonunuz için dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor. Dünyanın ilk FIDO Alliance Biometric Component sertifikasına sahip olan bu yeni nesil biyometrik doğrulama sistemi ile cihazınıza kasa gibi güçlü bir güvence sağlayabiliyorsunuz.

Profesyonel seviyede kamera

İkisi de sektörde birer ilk olan Çift Piksel ve Çift Diyafram özellikleri ile Samsung’un kamera teknolojisindeki sağlam temelleri üzerinde kurulmuş olan Galaxy S10’un yeni kamera teknolojisi ve geliştirilmiş zekâ özelliği, kullanıcılara efsanevi fotoğraf ve videolar çekme olanağı sunuyor.

Ultra-Geniş Açı: Galaxy S Serisi’nde bir ilk olarak Galaxy S10, insan gözünün açısına yakın 123 derece görüş alanı sunan Ultra-Geniş Açılı lense sahip. Etkileyici manzara çekimleri ve geniş panoramalarda mükemmel bir performans sergileyen Ultra Geniş Açılı lens ile ailenizin tüm bireylerini tek bir kareye sığdırabileceksiniz.

Süper Sabit ve Yüksek Kaliteli Video Çekimi: Dijital sabitleme teknolojisi sayesinde Galaxy S10 ile titreşimden neredeyse etkilenmeyen videolar çekebileceksiniz. Muhteşem bir konserde dans ediyor ya da engebeli arazide bisiklet yarışının her bir ayrıntısını yakalamaya çalışıyor olsanız da Süper Sabitleme özelliği sayesinde her anı kayda alabileceksiniz. Gerek arka, gerekse ön kameralar UHD kalitesinde fotoğraf çekebiliyor ve sektörde bir ilk olarak arka kamera HDR10+ kalitesinde kayıt yapma imkanını sağlıyor.

Yapay Zekâlı Kamera: Sahip olduğu Nöral İşlemci sayesinde Galaxy S10, akıllı kamera özelliklerini daha da hassas hale getiriyor ve bu sayede kullanıcı, gelişmiş kamera ayarlarını manuel olarak seçmesine gerek kalmadan paylaşmaya değer güzellikte ve profesyonel düzeyde çekimler yapabiliyor. Görsel Zekâ özelliği ise NPU’nun yardımıyla ek görüntüleri tanıyor ve gerçeğe daha uygun şekilde görüntüleri işliyor.

Çekim Önerisi özelliği de fotoğraf karenizi her zamankinden daha güzel bir şekilde düzenlemenize olanak sağlamak üzere otomatik kompozisyon tavsiyelerinde bulunuyor.

Akıllı performans özellikleri

Galaxy S10 üst kalitede donanıma ve makine öğrenimine dayalı yazılıma sahiptir. Bu nedenle en zor işleri sizin adınıza yapar. En yeni güç paylaşım yeteneğinden, Yapay Zekâ’yla çalışan performans yükseltici özelliğine ve Akıllı Kablosuz Ağ becerisine kadar tüm özellikleriyle Galaxy S10, Samsung’un bugüne kadar tüketicilere sunduğu en akıllı cihaz.

Kablosuz Güç Paylaşımı: Samsung, Galaxy S10 ile birlikte Qi-Sertifikalı akıllı telefon ve hatta bu teknolojiyi destekleyen giyilebilir cihazları şarj etmeyi mümkün kılan Kablosuz Güç Paylaşımı özelliğini sunuyor. Galaxy S10 normal bir şarj kaynağına bağlıyken kendisiyle birlikte eşzamanlı olarak bu teknolojiyi destekleyen ikinci bir cihazı da şarj edebilme yeteneğine sahip. Bu nedenle seyahat sırasında yanınıza ikinci bir şarj cihazı almanıza gerek kalmıyor.

Akıllı Wi-Fi: Galaxy S10, Wi-Fi ile LTE arasında pürüzsüz geçiş yaparak kesintisiz ve güvenli bağlantı sağlayan Akıllı Wi-Fi özelliğine sahip. Akıllı Wi-Fi, sizi risk potansiyeli taşıyan kablosuz bağlantılara karşı da uyarıyor. Galaxy S10 ayrıca yeni Wi-Fi 6 standardına uygun olduğundan uyumlu bir yönlendiriciye bağlı olduğunda daha yüksek bir kablosuz ağ performansı da sağlıyor.

Oyunlar: Mümkün olan en keyifli oyun oynama deneyimi sunmak üzere geliştirilen Galaxy S10, Yapay Zeka tabanlı oyun performansı optimizasyonu yazılımına, Dolby Atmos hoparlör ve su soğutma sistemi gibi yüksek kalitede donanımlara sahiptir. Yeni seri aynı zamanda Unity platformunda yaratılan oyunlarla uyumlu şekilde optimize edilebilir ilk mobil cihazdır.

Güvenlik: Galaxy S10, Samsung Knox koruma sistemine ve blok zincir uyumlu mobil hizmetlerde kullandığınız özel şifrelerinizi muhafaza eden donanım destekli güvenli bir depolama sistemine sahiptir.

Yeni nesil eko sistem

Galaxy S10 serisi Galaxy S serilerinden beklediğiniz her şeyi ve fazlasını sunuyor. Örneğin, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, IP68 su ve toza dayanıklılık, yeni nesil işlemci ve Bixby, Samsung Health ve Samsung DeX gibi Samsung hizmetleri bunlar arasında yer alıyor. Galaxy S1b0 512 GB’lik microSD kartları destekliyor.

Hız: Galaxy S10 size, kalabalık yerlerde, örneğin havaalanlarında, diğer kullanıcılardan öncelikli ve onlardan dört kat daha hızlı erişim sağlayan yeni nesil Wi-Fi 6’ya bağlanma olanağı tanır. Galaxy Sb10 ile ilk kez 2.0 Gbps’ye kadar ulaşan ışık hızında LTE’yi deneyimleme fırsatını elde edeceksiniz.

Galaxy S10 Türkiye’de

Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, 128GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512GB hafızalı Galaxy S10+ için sadece Seramik Beyaz olacaktır.

128GB hafızalı Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e; 27 Şubat 2019 tarihinden Türkiye’de satışa sunulacak. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL, Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL’dir. Her üç model için 21 Şubat 2019’dan itibaren de ön siparişler verilebilecek. Stoklarla sınırlı olan ön sipariş kampanyası çerçevesinde herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketicilere tavsiye edilen satış fiyatı 799TL değerinde bir çift Galaxy Buds hediye kazanma fırsatı yakalayacak. Galaxy Buds kablosuz kulaklık ile seyahatte ya da spor yaparken en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

512GB hafızalı Galaxy S10+’ın Türkiye’de satışa çıkacağı tarih ve tavsiye edilen perakende satış fiyatı ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.