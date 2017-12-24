2015 yılında Dünya’nın yakınından geçen kuru kafa görünümlü göktaşı 2018 yılında tekrar geçecek

2015 yılında Cadılar Bayramı sırasında gezegenimizin yanından geçen 2015 TB145 diğer adıyla Cadılar Bayramı asteroidi 2018 Kasım ayında gezegenimizi teğet geçecek. Kuru kafa görünümlü asteroidin bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Ancak astronomlar, asteroidin gezegenimiz için hiçbir tehdit taşımadığını belirtiyor.

İlk geçişini 2015 yılında gerçekleştiren asteroid, 390 metre büyüklüğünde ve 2800 tonluk bir dinamit etkisine sahip. Çarpışma durumunda kıtasal ölçeklerde felakete neden olabilecek olan Cadılar Bayramı asteroidi ile neyse ki herhangi bir çarpışma tehlikesi bulunmuyor.

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NASA’nın Yakın Dünya Cisim progamı yöneticisi Paul Chodas: “Eğer doğrudan Dünya’ya yönelmiş olsaydı, bunun hakkında herhangi bir şey yapmak için çok geç kalmış olacaktık. Bu büyüklükte bir asteroidi geçişinden sadece 20 gün öncesinden tespit edebilmişken saptırmak imkansıza yakın bir olay” dedi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA’ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil. Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union’ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

Nuth’a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.