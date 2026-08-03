Yaklaşan Eylül 2026 lansmanı öncesinde Apple’ın yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarına ilişkin sızıntılar ve analist raporları netleşmeye başladı. Bloomberg’den Mark Gurman ve sektör analistlerinin son verilerine göre; iPhone 18 Pro serisi ile markanın ilk katlanabilir modeli olması beklenen “iPhone Ultra”, yükselen çip ve bellek maliyetleri nedeniyle Apple tarihinin en pahalı akıllı telefonları olmaya hazırlanıyor.

1. iPhone 18 Pro Serisine 100 ila 300 Dolar Zam Bekleniyor

Halen 1.099 dolar ve 1.199 dolar başlangıç fiyatlarıyla satılan Pro modellerinde uzun süredir korunan fiyat dengesi bu yıl bozulabilir:

Zam Miktarı: Mark Gurman, iPhone 18 Pro fiyatlarında 100 ila 200 dolar arasında bir artış beklerken, bazı sektör raporları bu artışın 300 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Apple Tarihinin Zirvesi: Apple, Haziran ayında iPad ve Mac serilerine fiyat düzenlemesi yapmış ancak telefon fiyatlarına dokunmamıştı. Beklenen bu zam gerçekleştiğinde yeni Pro serisi şirket tarihinin en yüksek perakende satış fiyatına ulaşacak.

2. Katlanabilir “iPhone Ultra” 2.000 Dolar Sınırını Aşacak

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve pazara sunmaya hazırlandığı ilk katlanabilir iPhone modeli (lansman adıyla iPhone Ultra veya iPhone Fold), rekor bir fiyat etiketine sahip olacak:

Başlangıç Fiyatı: Cihazın başlangıç fiyatının 2.000 doları aşacağı belirtiliyor.

Erişilebilirlik: Katlanabilir ekran teknolojisi ve özel menteşe mimarisi nedeniyle modelin kitlesel pazardan ziyade en üst segment “ultra lüks” kategoride konumlandırılması bekleniyor.

3. Fiyat Artışlarının Arkasındaki 2 Ana Faktör

Analistler ve tedarik zinciri raporları, fiyattaki sert yükselişi iki temel üretim maliyetine bağlıyor:

TSMC’nin 2 Nanometre (A20 Pro) İşlemcisi: Apple’ın yeni A20 Pro yonga seti, TSMC’nin gelişmiş 2nm üretim süreciyle üretilecek. Performans ve verimlilikte devrim yaratan bu teknolojinin, çip üretim maliyetlerini önceki nesle kıyasla %20’den fazla artırdığı ifade ediliyor.

Katlanan Bellek ve Depolama Maliyetleri: Yapay zekâ veri merkezleri ve bulut altyapılarının yarattığı küresel talep patlaması nedeniyle DRAM ve NAND depolama birimlerinin fiyatları son dönemde iki katından fazla arttı. Apple’ın yüksek kâr marjlarını korumak için bu maliyet artışını etiketlere yansıtacağı değerlendiriliyor.

4. Tanıtım Takvimi

Mevcut sızıntılara göre Apple; iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra modellerini geleneksel Eylül 2026 lansman etkinliğinde resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Daha bütçe dostu başlangıç modellerinin (örn. iPhone 18e) ise farklı bir lansman takvimiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.