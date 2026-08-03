Stratejist ve Gazeteci Güzem Yılmaz Ertem‘in moderatörlüğünde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Octet World Fintech Day; Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, İş Fütüristi ve Ekonomist Ufuk Tarhan ile Hilti Türkiye Finans Direktörü Burçin Özozan‘ın katılımıyla düzenlendi. Etkinlikte, finansal teknolojilerin yalnızca veri dijitalleştiren araçlar olmaktan çıkıp, şirketlerin karar süreçlerini doğrudan destekleyen stratejik yapılara dönüştüğü vurgulandı.

“Oyunun Merkezinde Müşteri Var”

Fintek ekosistemindeki rol dağılımını değerlendiren Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, bankaların finansal altyapıyı sağladığını, finteklerin çevik çözümler sunduğunu ve regülatörlerin yasal çerçeveyi çizdiğini belirtti. Şirketlerin farklı banka, tahsilat ve ödeme kanallarındaki verilerini tek platformda toplamanın önemine değinen Fidan, şu noktaların altını çizdi:

Verinin Stratejik Kullanımı: Verinin sadece raporlama için değil; nakit akışını izlemek, gecikmeleri erken fark etmek ve geleceğe yönelik kararlar almak için kullanılması gerekiyor.

KOBİ’lere Bütüncül Yaklaşım: Anadolu genelinde KOBİ’lere özel ekipler kurduklarını açıklayan Fidan, KOBİ’lerin farklı bankalardaki bayi limitlerini Octet Türkiye platformu üzerinden tek noktada görüntüleyebildiğini ve operasyonel yüklerinin azaltıldığını ifade etti.

Finans Ekipleri “Stratejik İş Ortağına” Dönüşüyor

Hilti Türkiye Finans Direktörü Burçin Özozan, entegre sistemler ve otomasyon sayesinde finans ekiplerinin veri toplama yükünden kurtulduğunu belirtti. Pastadaki verilere odaklanmak yerine geleceği öngörmeye başladıklarını vurgulayan Özozan:

Finansın geçmişte “Ne oldu?” sorusuna yanıt verirken, bugün “Ne olabilir?” ve “En doğru kararı nasıl alabiliriz?” sorularına odaklandığını söyledi.

Teknolojinin sadece operasyonu hızlandıran bir araç değil, karar kalitesini artıran ve müşteri deneyimine değer katan bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

“Sorumluluk Algoritmaya Devredilemez”

Yapay zekâ ajanlarının fatura-sipariş eşleştirme, nakit akışı tahmini ve vade seçeneklerini karşılaştırma gibi rutin görevleri üstleneceğini belirten İş Fütüristi ve Ekonomist Ufuk Tarhan, insanın rolu hakkında kritik uyarılarda bulundu:

Orkestra Şefi Olarak İnsan: Geleceğin finans yöneticileri her işlemi tek tek yapan değil, yapay zekâ ile insan iş gücü arasındaki uyumu sağlayan orkestra şeflerine dönüşecek.

Hesap Veebilirlik: Algoritmalar en uygun seçeneği sunsa da istisnalara karar verme, kime “hayır” denileceğini belirleme ve nihai sorumluluğu alma yetkisi tamamen insanda kalacak.

2030 Öngörüsü: “Son İmzayı Yine İnsan Atacak”

Panelin kapanışında 2030 yılı B2B finans dünyası değerlendirildi. Konuşmacılar, teknolojinin görünmez bir altyapı haline geleceğini; rutin ödeme ve tahsilatları yapay zekâ ajanlarının yürüteceğini ancak stratejik kararlarda, müşteri ilişkilerinde ve son imzada hesap verebilirliğin merkezinde insanın kalmaya devam edeceğini öngördü.

Octet World Fintech Day etkinliğini buradan izleyebilirsiniz: https://www. youtube.com/live/X-S-2dxhT6s